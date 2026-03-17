Nowe smartfony POCO X8 wchodzą na rynek. Co oferują?

Marka POCO, znana z oferowania urządzeń o świetnym stosunku ceny do jakości, oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze propozycje. Premiera POCO X8 to debiut aż trzech urządzeń: modelu podstawowego POCO X8 Pro, jego mocniejszego brata POCO X8 Pro Max oraz specjalnej, limitowanej edycji POCO X8 Pro – Iron Man Edition. Firma stawia sobie za cel udostępnienie technologii z najwyższej półki szerszemu gronu odbiorców, co podkreśla Kang Lou, Senior Product Marketing Manager i rzeczniczka prasowa POCO Global.

- Projektując serię POCO X8 przyświecał nam cel, aby najnowocześniejsza technologia i flagowe wrażenia z użytkowania stały się bardziej dostępne dla użytkowników na całym świecie – komentuje Kang Lou. – Po raz pierwszy wprowadzamy na rynek model Pro Max (POCO X8 Pro Max), co przesuwa standardy ekstremalnej wydajności dla dotychczasowej serii POCO X. Nowa seria to przede wszystkim duży skok wydajności w porównaniu do poprzedników, ale też kilka zupełnie nowych rozwiązań, jak choćby potężna bateria czy specjalna wersja dla miłośników komiksowego uniwersum.

Moc przede wszystkim. Co kryje się pod obudową POCO X8 Pro i Pro Max?

Sercem nowych smartfonów są wydajne procesory. Model POCO X8 Pro Max debiutuje z najnowszym chipsetem Dimensity 9500s, który w popularnym teście wydajności AnTuTu osiąga wynik ponad 3 milionów punktów. Mówiąc prościej, telefon ma ogromny zapas mocy, który poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami. Z kolei POCO X8 Pro wyposażono w procesor Dimensity 8500-Ultra, który również zapewnia wyraźny wzrost wydajności w stosunku do poprzedniej generacji. Oba telefony wspierają szybką pamięć RAM LPDDR5X i pamięć na dane UFS 4.1, co przekłada się na płynne i szybkie działanie na co dzień.

Największe wrażenie robi jednak akumulator. W modelu POCO X8 Pro Max znajdziemy baterię o największej w historii marki pojemności 8500 mAh, która ma wystarczyć nawet na dwa dni intensywnej pracy. Co więcej, producent zapewnia, że zachowa ona ponad 80% swojej pierwotnej pojemności nawet po 1600 cyklach ładowania, co odpowiada około sześciu latom normalnego używania. Oba modele obsługują też bardzo szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 100W oraz ładowanie zwrotne 27W, dzięki czemu mogą posłużyć jako powerbank dla innych urządzeń.

Gratka dla fanów Marvela i polskie ceny. Ile trzeba zapłacić?

Prawdziwą perełką w nowej ofercie jest POCO X8 Pro – Iron Man Edition. To specjalna wersja smartfona, której wygląd inspirowany jest czarno-złotą zbroją Tony'ego Starka. Obudowa ma złote akcenty, a lampa błyskowa została zaprojektowana tak, by przypominała reaktor łukowy z piersi superbohatera. Całość uzupełnia dedykowany interfejs z motywami z uniwersum Marvela.

A jak wyglądają ceny? Smartfony są już dostępne w Polsce w specjalnej ofercie premierowej, która potrwa do 31 marca. Ceny poszczególnych modeli wyglądają następująco:

POCO X8 Pro (8/256 GB) – 1399 zł (zamiast 1699 zł)

POCO X8 Pro (12/512 GB) – 1599 zł (zamiast 1899 zł)

POCO X8 Pro Max (12/256 GB) – 1799 zł (zamiast 2099 zł)

POCO X8 Pro Max (12/512 GB) – 1999 zł (zamiast 2299 zł)

POCO X8 Pro – Iron Man Edition (12/512 GB) – 1749 zł (zamiast 1999 zł)

Cena POCO X8 Pro w podstawowej wersji na start to 1399 zł, co czyni go bardzo atrakcyjną propozycją w tym segmencie. Dodatkowo, osoby kupujące telefon w ofercie premierowej mogą dokupić szybką ładowarkę Xiaomi 100W HyperCharge za 49 zł.

Biedrzycka Expressem | 2026 03 17