POCO F8 Ultra i F8 Pro debiutują z technologią Sound by Bose, oferując użytkownikom zaawansowane profile dźwiękowe "Dynamiczny" i "Zbalansowany".

Flagowy POCO F8 Ultra wyróżnia się baterią 6500 mAh z ładowaniem 100W oraz potrójnym aparatem 50 MP, w tym teleobiektywem peryskopowym 5x zoom.

Smartfony napędza podwójny chipset (Snapdragon® 8 Elite Gen 5 + VisionBoost D8 w Ultra), zoptymalizowany pod kątem gamingu z chłodzeniem LiquidCool.

Ceny premierowe w Polsce startują od 2699 zł za POCO F8 Ultra (12/256 GB), a do 21 grudnia 2025 r. można kupić tablet POCO Pad M1 za 799 zł przy zakupie smartfona z serii F8.

Na czym polega współpraca POCO i Bose?

Marka POCO oficjalnie zaprezentowała swoją nową, flagową serię smartfonów podczas globalnego wydarzenia na Bali. Do sprzedaży trafiają modele POCO F8 Ultra i POCO F8 Pro, a także nowy tablet POCO Pad M1. Urządzenia te mają na celu umocnienie pozycji producenta w segmencie wysokowydajnych urządzeń z najwyższej półki. Największym zaskoczeniem premiery jest ogłoszenie strategicznej współpracy POCO i Bose, globalnego lidera w dziedzinie audio.

W ramach partnerstwa, technologia Sound by Bose została zaimplementowana w nowej serii POCO F8. Celem obu marek jest redefinicja standardów branżowych i zapewnienie użytkownikom mobilnym czystego i wciągającego dźwięku. - Jesteśmy dumni ze współpracy z Bose. Dla wielu młodych ludzi smartfon jest dziś zarówno konsolą do gier, jak i głównym głośnikiem, co sprawia, że wysoka jakość dźwięku jest niezbędna. Partnerstwo to otwiera nowy rozdział dla POCO – komentuje Kang Lou, Senior Product Marketing Manager i rzeczniczka prasowa POCO Global.Współpraca wprowadza do serii F8 dwa profile dźwiękowe: „Dynamiczny”, skupiony na basie, oraz „Zbalansowany”, który stawia na czystość wokali. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować charakterystykę audio do własnych preferencji.

POCO F8 Ultra – co oferuje flagowiec nowej generacji?

Model POCO F8 Ultra został zaprojektowany jako bezkompromisowy flagowiec. Jego sercem jest architektura podwójnego chipsetu, która łączy procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 z dodatkowym chipsetem VisionBoost D8. Smartfon POCO F8 Ultra został zoptymalizowany pod kątem gamingu, wykorzystując funkcje takie jak inteligentna płynność 120 FPS i wysoka rozdzielczość 1.5K. Zaawansowany system chłodzenia LiquidCool z dwuwarstwowym systemem IceLoop dba o utrzymanie stabilnej temperatury nawet podczas długich sesji z grami.

W dziedzinie fotografii POCO F8 Ultra oferuje potrójny system aparatów. Główny sensor to 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu pierwszy w historii POCO teleobiektyw peryskopowy 50 MP, który umożliwia 5-krotny zoom optyczny. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 MP. Całość zasila bateria o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100W, które pozwala naładować urządzenie do 100% w 38 minut.

Co potrafi POCO F8 Pro i tablet POCO Pad M1?

Wraz z flagowcem na rynek trafiają także inne nowe smartfony POCO, w tym model F8 Pro, który oferuje wiele funkcji z wersji Ultra w bardziej przystępnej cenie. Urządzenie dzieli z droższym bratem technologię audio Sound by Bose. Jego sercem jest procesor Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, a zaawansowany system chłodzenia IceLoop 3D dba o stabilną pracę. POCO F8 Pro to pierwszy model z tej serii wyposażony w dedykowany aparat teleobiektywowy 50 MP. Energię dostarcza bateria o pojemności 6210 mAh z ładowaniem 100W.

Ofertę uzupełnia tablet POCO Pad M1, stworzony z myślą o pracy i rozrywce. Wyposażono go w duży, 12,1-calowy wyświetlacz 2.5K 120 Hz oraz baterię o pojemności aż 12000 mAh.

Ile kosztują nowe smartfony POCO? Polska cena i dostępność

Producent ogłosił polskie ceny oraz szczegóły oferty premierowej. Nowe smartfony POCO oraz tablet są dostępne w sprzedaży od 26 listopada 2025 roku wyłącznie na oficjalnej stronie mi.com oraz w sklepie Xiaomi Polska w serwisie Allegro. Okres premierowy potrwa do 21 grudnia 2025 roku.

Ceny poszczególnych modeli w ofercie premierowej wyglądają następująco:

POCO F8 Ultra (12/256 GB): 2699 zł (cena regularna: 2999 zł)

POCO F8 Ultra (16/512 GB): 2999 zł (cena regularna: 3299 zł)

POCO F8 Pro (12/256 GB): 2099 zł (cena regularna: 2299 zł)

POCO F8 Pro (12/512 GB): 2299 zł (cena regularna: 2599 zł)

POCO Pad M1 (8/256 GB): 1099 zł (cena regularna: 1299 zł)

Dodatkowo, przy zakupie smartfonów z serii F8 na stronie producenta, można dokupić tablet POCO Pad M1 w promocyjnej cenie 799 zł.

