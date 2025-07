NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Polska premiera smartfona POCO F7 z flagową specyfikacją

Wyposażenie w najnowszy procesor Snapdragon® 8s Gen 4

Największa w historii marki bateria 6500 mAh z szybkim ładowaniem 90W

Cena od 1999 zł i specjalna promocja na start obniżająca cenę o 300 zł

Futurystyczny design i specjalna edycja Cyber Silver Edition

Premiera POCO F7 w Polsce – jaka cena i promocja na start?

Oficjalna premiera POCO F7 w Polsce przynosi nie tylko nowy, flagowy smartfon dla graczy, ale także atrakcyjną ofertę cenową na start. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, srebrnym i białym, oraz w dwóch konfiguracjach pamięci. Regularne ceny smartfona to 2199 zł za wariant 12+512 GB oraz 1999 zł za wersję 12+256 GB.

Producent przygotował jednak specjalną ofertę premierową, która potrwa od 24 czerwca do 9 lipca 2025 roku. W tym okresie, zarówno na stronie mi.com, jak i u partnerów handlowych, smartfon będzie można kupić o 300 zł taniej. W promocji cena POCO F7 w wersji 12+512 GB wynosi 1899 zł, a wariantu 12+256 GB to 1699 zł.

To nie koniec korzyści. Klienci, którzy zdecydują się na zakup w okresie promocyjnym, otrzymają dodatkowo bezpłatną wymianę ekranu w razie uszkodzenia (w ciągu 6 miesięcy od zakupu) oraz darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium. Co więcej, na stronie mi.com kupujący wariant 12+256 GB mogą dokupić dedykowaną ładowarkę 90W za 49 zł lub tablet POCO Pad za 799 zł (standardowa cena to 1299 zł).

Flagowa wydajność i bateria na długie godziny grania

Sercem urządzenia jest najnowszy układ Snapdragon® 8s Gen 4, co podkreśla dynamiczny rozwój współpracy Xiaomi z Qualcomm. W benchmarku AnTuTu smartfon POCO F7 otrzymał 1 084 535 punktów, co jest wynikiem o 30% wyższym niż w przypadku poprzedniej generacji. Aby zapewnić stabilną pracę pod dużym obciążeniem, smartfon wyposażono w zaawansowany system chłodzenia 6000 mm² 3D Dual-Channel IceLoop. O płynność rozgrywki w rozdzielczości 1.5K przy 120 klatkach na sekundę dba funkcja WildBoost Optimization 4.0.

Jednym z największych atutów nowego modelu jest jego akumulator. POCO F7 charakteryzuje się największą w historii marki baterią 6500 mAh z technologią ładowania 90W HyperCharge, która pozwala naładować urządzenie od 0 do 80% w zaledwie pół godziny. Smartfon wspiera również ładowanie zwrotne o mocy 22,5 W, dzięki czemu może posłużyć jako powerbank dla innych urządzeń. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Xiaomi HyperOS 2.

Ultrajasny wyświetlacz 1.5K i wytrzymała obudowa IP68

Smartfon wyposażono w duży, 6,83-calowy ekran, który wyróżnia się nie tylko rozdzielczością 1.5K, ale przede wszystkim imponującą jasnością. POCO F7 ma ultrajasny wyświetlacz o szczytowej jasności 3200 nitów, co zapewnia świetną widoczność w słońcu. Technologia POCO Sunlight Display 4.0 dba o żywe kolory i kontrast. O komfort oczu dbają certyfikaty TÜV Rheinland, a precyzyjną obsługę (nawet mokrymi dłońmi) gwarantuje przyciemnianie PWM 3840 Hz i technologia Wet Touch Display 2.

Urządzenie cechuje się opływowym kształtem, aluminiową ramką i szklanym tyłem. Stosunek ekranu do obudowy wynosi 94,23%. Futurystyczna konstrukcja POCO F7 jest nie tylko elegancka, ale też trwała, co potwierdza certyfikat odporności na kurz i wodę IP68. Specjalna edycja Cyber Silver wyróżnia się z kolei mechaniczną nakładką i widocznym logo Snapdragon® na obudowie.

Aparat 50 MP ze wsparciem sztucznej inteligencji

System aparatów w nowym smartfonie został zaprojektowany z myślą o natychmiastowym i kreatywnym uchwyceniu ważnych chwil. Sercem układu fotograficznego w POCO F7 jest 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX882 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), zapewniający wysoką jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak UltraSnap i Live Photo dodatkowo poprawiają wrażenia z fotografowania, pozwalając na precyzyjne rejestrowanie ruchu i głębi obrazu.

Miłośnicy fotografii portretowej docenią wszechstronne ogniskowe (26 mm, 35 mm i 52 mm), które w połączeniu z efektem światła punktowego pozwalają uzyskać profesjonalnie wyglądające, miękkie rozmycie tła. Nowością jest funkcja AI Beautify, która upiększa zdjęcia poprzez inteligentne udoskonalenie tonów, klarowności i kontrastu. Tym samym premiera POCO F7 wprowadza na rynek urządzenie kompletne, które łączy flagową wydajność, potężną baterię i zaawansowane możliwości fotograficzne w atrakcyjnej cenie.

