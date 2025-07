Tegoroczne wakacje to idealny moment na zakup inteligentnego sprzętu do sprzątania. Trwająca do końca lipca letnia promocja Roborock pozwala na zakup wybranych urządzeń nawet o 25% taniej. To jedna z nielicznych tak dużych akcji rabatowych organizowanych przez markę w ciągu roku, co czyni ją wyjątkową okazją do inwestycji w domową technologię, która realnie odciąża w codziennych obowiązkach. – Letnia wyprzedaż Roborock to jedna z nielicznych okazji w roku, by kupić nasze urządzenia nawet 25% taniej. To realna oszczędność finansowa i wyraźne ułatwienie codziennych obowiązków. Rozwiązania 2w1, takie jak odkurzacze myjące czy roboty sprzątające, pozwalają zaoszczędzić czas i wykorzystać go na to, co naprawdę ważne – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock.

Specjalna oferta obowiązuje w oficjalnym e-sklepie Roborock oraz u partnerów handlowych marki, zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Warto jednak pamiętać, że daty obowiązywania promocji oraz ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od wybranej sieci sprzedaży. Producent zaznacza również, że liczba produktów dostępnych w obniżonych cenach jest ograniczona, dlatego z decyzją o zakupie nie warto zwlekać.

Jaki robot sprzątający w promocji? Nowości i flagowce pod lupą

Promocja obejmuje kilka zaawansowanych modeli, które odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Na szczególną uwagę zasługuje najnowszy robot sprzątający w ofercie marki – Qrevo EdgeT. To niezwykle kompaktowe urządzenie (zaledwie 7,98 cm wysokości), które bez problemu wjedzie pod niskie meble. Zostało wyposażone w system zapobiegający plątaniu włosów i sierści Dual-Anti Tangle, co czyni go idealnym wyborem dla właścicieli zwierząt. Dzięki szczotce FlexiArm Design™ skutecznie dociera do krawędzi i narożników, a potężna moc ssania 18 500 Pa zapewnia dokładne czyszczenie. W letniej promocji Roborock model Qrevo EdgeT dostępny jest z rabatem 18%, co oznacza nawet 700 zł oszczędności.

W obniżonych cenach dostępne są również inne zaawansowane modele:

Saros 10R: Flagowy model klasy premium, stworzony z myślą o dużych i wymagających przestrzeniach. Jego autonomiczny system nawigacji StarSight™2.0 pozwala na skuteczne sprzątanie nawet w trudnych warunkach. W promocji jest dostępny 18% taniej.

Qrevo Curv: Nowoczesny robot sprzątający z systemem adaptacyjnego podwozia AdaptiLift, który dopasowuje się do sprzątanej powierzchni. Podobnie jak model EdgeT, posiada system Dual Anti-Tangle i moc ssania 18 500 Pa. Jego cenę obniżono o 17%.

Nie tylko roboty. Jakie odkurzacze myjące Roborock kupisz taniej?

Letnia oferta Roborock to nie tylko automatyczne roboty. Promocją objęto również bezprzewodowe odkurzacze myjące z serii F25. To urządzenia typu 2w1, które jednocześnie odkurzają i myją podłogi, co znacznie skraca czas porządków. Dzięki niskiej konstrukcji (12,5 cm) i technologii FlatReach, modele F25 i F25 ACE z łatwością docierają pod większość mebli, zachowując pełną moc ssania nawet w pozycji poziomej. Ich ogromną zaletą jest stacja dokująca, która samoczynnie myje wałek gorącą wodą i suszy go, minimalizując potrzebę konserwacji. Największy rabat w ramach letniej promocji Roborock, aż 25%, dotyczy bezprzewodowego odkurzacza myjącego F25. Z kolei model F25 ACE można kupić o 16% taniej. To doskonała alternatywa dla osób, które preferują ręczne sprzątanie, ale chcą je maksymalnie usprawnić. Letnia wyprzedaż to szansa, by zyskać nie tylko kilkaset złotych, ale przede wszystkim cenny czas, który zamiast na sprzątanie, można przeznaczyć na wakacyjny odpoczynek.

