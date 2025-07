Zablokowana transakcja. Jedno imię w tytule przelewu i masz problemy z bankiem

Za to bank może ci zablokować transakcję! Nie chodzi tylko o głupie żarty

Znajomi rozliczający się między sobą często używają żartobliwych opisów przelewów, takich jak "zwrot za narkotyki", czy też umieszczając opisy z podtekstem seksualnym. Tego typu żarty są często traktowane przez banki absolutnie poważnie i mogą być zablokowane.

Jak się okazuje, czasami nie trzeba nawet głupiego żartu, żeby mieć wstrzymaną operację! Jak pisze Damian Słomski z Business Insider, jego przelew został zablokowany przez bank za tytuł przelewu "Zwrot Blika dla Kuby". Jak się później okazało, transakcję zablokowano ze względu na przepisy dotyczące zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Imię, którego użycie w tytule przelewu może zablokować transakcję

Redaktor Business Insider dostał dzień później telefon, w którym pracowniczka banku poinformowała go o zablokowaniu przelewu. Zapytała go o to co miał na myśli pisząc w tytule przelewu słowo "Kuby". Po potwierdzeniu, że chodziło o człowieka - nie państwo - dostał informację, że przelew zostanie wkrótce odblokowany i zrealizowany (tak się stało tego samego dnia).

Republika Kuby jest państwem objętym sankcjami gospodarczymi, głównie ze strony USA. Jednak gdyby europejskie banki obsługiwały przelewy trafiające na Kubę, mogłyby napotkać problemy ze strony amerykańskiego systemu rozliczeniowego.

Jak dowiedział się Business Insider od Citi Handlowego (banku, który zablokował transakcję), monitoring transakcji jest prowadzony automatycznie, za pośrednictwem algorytmu. To oznacza, że jeśli algorytm wyłapie coś podejrzanego, to blokuje transakcję. Dopiero po tym pracownik banku wyjaśnia przelew bezpośrednio z klientem.

Banki nie podają, których słów unikać w przelewach, jednak Insider wymienił niektóre z nich, które mogą wzbudzić podejrzenie banku i doprowadzić do blokady transakcji. Wśród nich są nazwy krajów takich jak wcześniej wspomniana Kuba, ale także Korea Północna, Rosja, Iran, Białoruś, Syria, czy Afganistan. Z kolei budzące podejrzenia słowa to: broń, seks, narkotyki, pranie, łapówka, zamach, haracz, okup, zabójstwo, czy bomba.

