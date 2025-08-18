Group One, strategiczny udziałowiec, rozszerza ofertę o usługi AI transformation, wspierając firmy w adaptacji sztucznej inteligencji.

Rozwój oferty AI-powered Group One

Zostając strategicznym udziałowcem spółki, Group One, lider w łączeniu rozwiązań MarTech i e-commerce w Europie oraz partner dla klientów w transformacji cyfrowej, rozwija ofertę wokół AI transformation. Poszerza ją o nowe linie usługowe – audyty, szkolenia, warsztaty, wdrożenia — towarzysząc klientom w realnej transformacji organizacji - nie tylko w komunikacji, ale w całym modelu działania. - Od lat przeprowadzamy naszych klientów przez transformację cyfrową, a wraz z nową inwestycją będziemy mogli to robić na jeszcze większą skalę. Wkrótce o budowaniu organizacji typu AI-native będzie musiała myśleć każda firma, a my to umożliwimy na poziomie marketingowym, technologicznym, operacyjnym i zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas gdy nasza konkurencja buduje przewagę na obsłudze komunikacji 360, my idziemy o krok dalej z ofertą adaptacji AI w biznesie - podkreśla Marek Żołędziowski, współzałożyciel i prezes zarządu Group One.

CampusAI powstał w 2023 roku i tworzy wirtualne środowisko do rozwoju kompetencji współpracy ze sztuczną inteligencją, bazując na naukowo sprawdzonych metodach. Łączy naukę z praktyką – oferując kursy, społeczność i wirtualne przestrzenie, w których można rozwijać kompetencje i przygotować się do pracy w nowej rzeczywistości. Założycielem i CEO jest Aureliusz Górski – ekspert w tworzeniu ekosystemów innowacji i współzałożyciel takich organizacji, jak: CIC Warsaw, Fundacja Venture Café, AI BusinessLink. W Radzie Programowej są wybitni naukowcy m.in. prof. Aleksandra Przegalińska – międzynarodowej klasy badaczka interakcji człowieka ze sztuczną inteligencją (Harvard, MIT, Koźmiński University) oraz prof. Dariusz Jemielniak (Harvard, PAN, Koźmiński University) badacz otwartych ekosystemów współpracy oraz członek rady European Institute for Innovation and Technology. Spółka otrzymała już szereg wyróżnień za innowacyjne podejście do edukacji m.in. nagroda im. L. Pagi, eCOM czy znalezienie się w top5 start-upów wg. MyCompany Polska w 2024 roku.

- Im bardziej zaawansowana staje się sztuczna inteligencja, tym pilniejsza jest potrzeba edukacji i etycznego podejścia do jej wdrażania. Patrząc z perspektywy dwóch lat, udało nam się stworzyć unikatowy system, który realnie wspiera ludzi w rozwijaniu mądrej współpracy z AI. Zaufało nam już ponad 40 korporacji i dziesiątki tysięcy użytkowników indywidualnych w Polsce. Teraz uruchamiamy globalny portal campus.ai i chcemy powtórzyć ten sukces na kolejnych rynkach, a jednocześnie wchodzimy w nowy etap rozwoju projektu w Polsce. Udostępniamy również technologię district.org, by inne firmy mogły tworzyć z nami interaktywne ekosystemy współpracy ludzi i AI - dodaje Aureliusz Górski, CEO Holdingu DistrictORG Inc.

CampusAI pozyskuje 5 mln USD w rundzie Seed

Group One jest jednym z pięciu inwestorów, którzy otwierają nowe możliwości rozwoju platformy. W styczniu 2025 Aureliusz Górski otworzył w USA spółkę DistrictORG Inc., której celem jest integrowanie działań CampusAI na świecie. Wraz z końcem lipca 2025 spółka ogłosiła zakończenie rundy Seed i pozyskała 5 milionów dolarów finansowania. Obok Group One wśród inwestorów znajdują się już Supernova Group, JRH, Opoka TFI, SmartLink VC – fundusze, z którymi związany jest Maciej Zientara, który dołączył do spółki anioł biznesu, wspierając projekt finansowo i pomagając zaprojektować strukturę globalnego holdingu.- Inwestujemy w projekty, które realnie zmieniają zasady gry. CampusAI to połączenie technologii, nauki i wdrożeń – tworzone przez wybitnych ekspertów i wspierane przez renomowanych inwestorów. To podejście jest nam bliskie, a nasze doświadczenie ekspansji spółek Salestube i Grow Now z portfolio Group One na rynki USA i Europy Zachodniej, pozwala wspierać projekt nie tylko kapitałowo, ale też operacyjnie. To dla nas również strategiczny krok w rozwoju usług AI-powered - stwierdza Marek Żołędziowski, współzałożyciel i prezes zarządu Group One.

