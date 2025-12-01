Smartfon OnePlus 15R z nowym Snapdragonem. Znamy datę premiery

OnePlus zaprezentuje 17 grudnia trzy nowe urządzenia: smartfon OnePlus 15R, tablet Pad Go 2 oraz smartwatch Watch Lite, umacniając swoją pozycję na rynku.

Nowości OnePlus – kiedy premiera i co zobaczymy?

OnePlus kontynuuje swoją produktową ofensywę, zapowiadając premierę trzech nowych urządzeń, które mają umocnić pozycję marki w kluczowych segmentach rynku. Firma oficjalnie potwierdziła, że najnowsze nowości OnePlus, w tym smartfon OnePlus 15R, tablet Pad Go 2 oraz smartwatch Watch Lite, zadebiutują na rynku już 17 grudnia br. Zaprezentowane portfolio obejmuje zarówno flagowy model dla wymagających użytkowników, jak i przystępne cenowo propozycje o wysokiej jakości wykonania.

Zgodnie z zapowiedzią, OnePlus 15R ma być smartfonem oferującym najlepszy stosunek ceny do jakości w swojej klasie. Z kolei OnePlus Pad Go 2 jest przedstawiany jako zaawansowany tablet z łącznością 5G, a OnePlus Watch Lite to propozycja dla osób szukających wytrzymałego i funkcjonalnego smartwatcha w rozsądnej cenie.

OnePlus 15R – co zaoferuje nowy flagowiec z potężnym procesorem?

Sercem nadchodzącej premiery jest bez wątpienia nowy smartfon, który ma kontynuować tradycję serii R, łącząc flagową specyfikację z atrakcyjną ceną. Największym atutem OnePlus 15R ma być jego bezkompromisowa wydajność, ponieważ smartfon, jako pierwsze urządzenie na świecie, zostanie wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. To połączenie gwarantuje nie tylko płynność działania systemu, ale również ogromną moc obliczeniową, kluczową w grach i zaawansowanych aplikacjach.

Producent podkreśla, że wysoka wydajność to zasługa potrójnej technologii chipów. Oprócz topowego procesora na pokładzie znajdzie się także nowy chip G2 Wi-Fi, zapewniający stabilne połączenie z siecią, oraz Touch Response Chip, który ma odpowiadać za niespotykanie szybką reakcję na dotyk. W dziedzinie fotografii OnePlus 15R wykorzysta system Detailmax Engine z zaawansowanymi algorytmami fotografii obliczeniowej, znanymi z droższego modelu OnePlus 15.

Użytkownicy mogą liczyć także na świetny ekran. Specyfikacja wyświetlacza obejmuje:

matrycę AMOLED 1.5K,

częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz,

zagęszczenie pikseli 450 PPI,

jasność szczytową 1800 nitów.

OnePlus Pad Go 2 i Watch Lite – tablet do pracy i smartwatch dla aktywnych

Ofertę produktową uzupełniają dwa urządzenia zaprojektowane z myślą o produktywności i aktywnym stylu życia. Kolejną z nowości jest tablet OnePlus Pad Go 2, którego głównym atutem ma być wysokiej jakości wyświetlacz. Ekran o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 2.8K (284 PPI) ma zapewnić ostry i szczegółowy obraz, a dzięki szczytowej jasności 900 nitów i obsłudze technologii Dolby Vision sprawdzi się podczas konsumpcji multimediów. Producent zadbał też o komfort oczu, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland Smart Care 4.0. W pracy wielozadaniowej pomoże autorski system Open Canvas, ułatwiający pracę na podzielonym ekranie.

Wraz z flagowym smartfonem na rynek trafią również tablet OnePlus Pad Go 2 z wyświetlaczem 2.8K oraz smartwatch OnePlus Watch Lite, który wyróżnia się 10-dniową baterią i zaawansowanym monitorowaniem zdrowia. Smartwatch charakteryzuje się wytrzymałą baterią pozwalającą nawet na 10 dni normalnego użytkowania oraz eleganckim wykończeniem ze stali nierdzewnej 316L. Mimo zastosowania metalu, urządzenie pozostaje smukłe (8,9 mm) i lekkie (35 g).

OnePlus Watch Lite to także zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia i sportu. Funkcja 60s Wellness Overview pozwala w minutę sprawdzić kluczowe parametry, a za precyzję pomiarów odpowiadają 8-kanałowy czujnik tętna i 16-kanałowy czujnik saturacji krwi. Zegarek obsługuje ponad 100 trybów sportowych, a dzięki dwupasmowemu GPS zapewnia dokładne śledzenie lokalizacji. Ciekawą funkcją jest możliwość jednoczesnego sparowania smartwatcha z dwoma telefonami.

OnePlus świętuje 12. urodziny i rozdaje nagrody

Grudniowa premiera zbiega się w czasie z ważnym dla firmy jubileuszem. OnePlus świętuje w tym tygodniu swoje 12. urodziny, co marka postanowiła uczcić nie tylko premierą sprzętu, ale także specjalnymi akcjami dla swoich fanów. Z tej okazji założyciel firmy, Pete Lau, opublikował list otwarty do społeczności, a także uruchomiono specjalną grę z atrakcyjnymi nagrodami.

W ramach urodzinowej rozgrywki OnePlus Run 2.0, której bohaterką jest firmowa maskotka Una, gracze mają szansę na zdobycie cennych nagród. W puli nagród znalazły się między innymi zapowiedziane nowości OnePlus, w tym smartfon OnePlus 15R, tablet Pad Go 2, a także flagowy model OnePlus 15. To doskonała okazja dla fanów marki, by świętować razem z producentem i spróbować wygrać jego najnowsze produkty. Zaplanowana na 17 grudnia premiera, połączona z obchodami urodzin, zapowiada gorący okres dla miłośników technologii.

