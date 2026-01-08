Garmin wprowadza nową funkcję "Monitorowanie odżywiania" w płatnej subskrypcji Garmin Connect+, integrującą dane o diecie z aktywnością fizyczną.

Funkcja ta umożliwia łatwe logowanie posiłków poprzez wyszukiwanie w bazie, skanowanie kodów kreskowych i rozpoznawanie zdjęć AI, co ułatwia śledzenie celów żywieniowych.

Oprócz liczenia kalorii, system oferuje inteligentne analizy (Active Intelligence) i personalizowane cele makroskładnikowe, wpływające na jakość snu i wyniki treningowe.

Nowość dostępna jest w ramach Garmin Connect+ z 30-dniowym darmowym okresem próbnym dla nowych użytkowników i 14-dniowym dla powracających subskrybentów.

Garmin Connect+ z nową funkcją premium

Amerykański gigant technologiczny Garmin rozszerza możliwości swojej platformy dla sportowców i osób dbających o zdrowie. Nowa funkcja, Monitorowanie odżywiania, jest dostępna w ramach płatnej subskrypcji Garmin Connect+ i ma na celu ułatwienie użytkownikom osiągania celów żywieniowych. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na kompleksowe narzędzia, które łączą dane o aktywności fizycznej z informacjami o diecie. Dzięki temu użytkownicy otrzymują pełniejszy obraz swojego stylu życia w jednej aplikacji. Jak podkreśla przedstawicielka firmy, nowość jest skierowana do szerokiego grona odbiorców.

- Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają budować zdrowe nawyki, chcą utrzymać zdrowy styl życia, czy też dążą do jak najlepszych wyników, użytkownicy mogą teraz rejestrować spożywane posiłki, zdrowie i kondycję w jednej aplikacji – co zapewnia im uproszczony sposób na osiągnięcie swoich celów — mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu.

Jak działa monitorowanie odżywiania w praktyce?

Kluczem do sukcesu nowej funkcji ma być prostota i automatyzacja. Garmin postawił na kilka sposobów rejestrowania spożywanych posiłków, aby maksymalnie uprościć ten proces. Aplikacja umożliwia także skanowanie kodów kreskowych oraz robienie zdjęć potraw z automatycznym rozpoznawaniem ich zawartości dzięki sztucznej inteligencji. To znaczące ułatwienie w porównaniu do tradycyjnych metod manualnego wprowadzania danych.

Główne sposoby logowania posiłków w aplikacji to:

Wyszukiwanie produktów w globalnej bazie danych, która obejmuje żywność pakowaną, produkty lokalne i dania restauracyjne.

Skanowanie kodów kreskowych z opakowań produktów.

Analiza zdjęć (AI), która automatycznie rozpoznaje składniki na talerzu.

Dodawanie własnych przepisów i produktów, co ułatwia rejestrowanie często spożywanych, ulubionych dań.

Więcej niż liczenie kalorii. Sztuczna inteligencja na straży diety

Nowa usługa Garmina to coś więcej niż prosty licznik kalorii. Jej siłą ma być inteligentna analiza danych. Wskazówki Active Intelligence, oparte na sztucznej inteligencji, pomagają lepiej zrozumieć, jak odżywianie wpływa na zdrowie i jakość treningów. System może na przykład poinformować użytkownika, że późna kolacja negatywnie wpłynęła na jakość jego snu, co jest widoczne w danych zebranych przez smartwatch.

Aplikacja pozwala na ustawienie spersonalizowanych celów kalorycznych i makroskładnikowych (białko, tłuszcze, węglowodany) na podstawie danych użytkownika, takich jak wiek, płeć czy poziom aktywności. Cele te można również modyfikować ręcznie. Dane o diecie są integrowane z Panelem wydajności, co pozwala sportowcom na bieżąco analizować, jak spożyte kalorie przekładają się na ich wyniki. Co więcej, na kompatybilnych smartwatchach można nie tylko przeglądać podsumowania, ale także logować posiłki za pomocą poleceń głosowych.

Ile kosztuje Garmin Connect+ i jak wypróbować nową funkcję?

Monitorowanie odżywiania nie jest funkcją darmową – stanowi część planu premium Garmin Connect+. Subskrypcja daje dostęp również do innych zaawansowanych narzędzi, takich jak mapy 3D, Garmin Trails czy rozbudowane analizy oparte na AI.

Nowi klienci mogą skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego dostępu do Garmin Connect+. Co ciekawe, przygotowano również specjalną ofertę dla osób, które w przeszłości korzystały już z subskrypcji. Przez ograniczony czas mogą one aktywować 14-dniowy darmowy okres próbny, aby ponownie ocenić możliwości płatnego planu i przetestować funkcję monitorowania diety. To wyraźny sygnał, że Garmin chce nie tylko przyciągnąć nowych użytkowników, ale także odzyskać tych, którzy wcześniej zrezygnowali z subskrypcji.

