OPPO Find N6 eliminuje widoczne zagięcie ekranu dzięki nowemu zawiasowi Titanium Flexion Hinge (zredukowane nierówności do 0,05 mm) i elastycznemu szkłu Auto-Smoothing Flex Glass, co zmniejsza zagięcia o 82%.

Smartfon charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, potwierdzoną certyfikatami TÜV Rheinland na 600 000 złożeń bez utraty płaskości i milion cykli składania.

Urządzenie oferuje rozbudowane funkcje produktywności, w tym pracę na czterech aplikacjach jednocześnie (Free-Flow Window) oraz rysik OPPO AI Pen z funkcjami AI (Circle to Capture, AI Chart, AI Image).

OPPO Find N6 wyposażono w potężny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem oraz zaawansowany system aparatów Hasselblad (główny 200 MP, ultraszerokokątny 50 MP, teleobiektyw 50 MP).

Widoczne zagięcie w miejscu składania ekranu to największa bolączka tego typu urządzeń. Problem, z którym producenci walczą od lat, ale bez spektakularnych efektów. Aż do teraz. Chińska marka OPPO twierdzi, że znalazła rozwiązanie. OPPO Find N6 jest pierwszym na świecie składanym smartfonem, w którym producentowi udało się niemal całkowicie wyeliminować ten problem.

– Choć składane smartfony oferują większy ekran, widoczne zagięcie pozostawało jednym z głównych problemów użytkowników. To wyzwanie, nad którym OPPO pracuje od pierwszego modelu Find N – mówi Pete Lau, Senior Vice President i Chief Product Officer w OPPO. – W Find N6, dzięki udoskonalonej konstrukcji zawiasu, jak i materiałów ekranu, osiągnęliśmy efekt niewyczuwalnego zagięcia. Po raz pierwszy użytkownicy mogą w pełni korzystać z dużego ekranu bez załamania – dodaje.

Koniec z zagięciem na ekranie? OPPO ma na to sposób

Jak to działa w praktyce? Kluczem do sukcesu mają być dwa elementy. Pierwszy to zawias Titanium Flexion Hinge drugiej generacji. Wykonano go w technologii druku 3D, która z chirurgiczną precyzją wypełnia mikroskopijne nierówności na jego powierzchni. Dzięki temu różnice w wysokości zawiasu zmniejszono z 0,2 mm do zaledwie 0,05 mm. To fundament idealnie płaskiej powierzchni.

Drugim elementem jest elastyczne szkło Auto-Smoothing Flex Glass. Działa ono jak sprężyna, która aktywnie eliminuje odkształcenia, zanim zdążą się utrwalić. Według badań instytutu TÜV Rheinland, takie rozwiązanie ogranicza powstawanie zagięcia w długim okresie aż o 82% w porównaniu do poprzedniego modelu.

Jak wytrzymały jest nowy składany smartfon OPPO?

Wytrzymałość to kolejny aspekt, który budzi obawy użytkowników. OPPO zapewnia, że Find N6 jest gotowy na intensywne użytkowanie. Urządzenie otrzymało certyfikat TÜV Rheinland Minimized Crease Certification, który potwierdza zachowanie płaskości ekranu nawet po 600 000 złożeń. Co więcej, nowy składany smartfon przeszedł test miliona cykli składania w ramach certyfikacji TÜV Rheinland Reliable Folding Certification, co ma potwierdzać jego ponadprzeciętną trwałość.

Smartfon jest przy tym smukły i lekki, co ma upodabniać go do klasycznych telefonów. Posiada dwa ekrany: zewnętrzny o przekątnej 6,62 cala oraz wewnętrzny, główny, o wielkości 8,12 cala po rozłożeniu. Oba oferują wysoką jasność do 1800 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Urządzenie jest też odporne na zachlapania i strumienie wody pod ciśnieniem (certyfikaty IP56, IP58 i IP59).

Produktywność i praca na wielu aplikacjach

Duży ekran ma sens tylko wtedy, gdy oprogramowanie pozwala go dobrze wykorzystać. W OPPO Find N6 odpowiada za to funkcja Free-Flow Window. Umożliwia ona pracę na nawet czterech aplikacjach jednocześnie, z opcją swobodnego dostosowywania wielkości okien.

Nowością jest też rysik OPPO AI Pen, który działa zarówno na zewnętrznym, jak i wewnętrznym ekranie. Obsługuje 4096 poziomów nacisku i oferuje funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję, takie jak:

Circle to Capture – szybkie przechwytywanie treści z ekranu.

AI Chart – przekształcanie odręcznych szkiców w profesjonalne wykresy.

AI Image – zamiana rysunków w gotowe grafiki.

Całość działa pod kontrolą systemu ColorOS 16, zoptymalizowanego pod kątem składanej konstrukcji.

Co pod maską? Wydajność i potężny aparat

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, a za energię odpowiada bateria o dużej pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC (przewodowe) oraz 50 W AIRVOOC (bezprzewodowe).

Największe wrażenie robi jednak system aparatów opracowany we współpracy z legendarną marką Hasselblad. Na pokładzie znajdziemy:

główny obiektyw 200 MP,

ultraszerokokątny obiektyw 50 MP,

teleobiektyw peryskopowy 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym.

Wszystkie trzy tylne aparaty nagrywają wideo w jakości 4K 60 kl./s w technologii Dolby Vision, a główny sensor pozwala dodatkowo na nagrywanie w 4K 120 kl./s. Dzięki współpracy z Hasselblad, użytkownicy otrzymują też specjalne tryby, w tym portretowy z efektem bokeh znanym z lustrzanek oraz tryb XPAN, tworzący zdjęcia w kinowym formacie.

