Vasco na CES 2026: więcej niż tylko tłumaczenie języków

Krakowska firma Vasco Electronics, znana na całym świecie z technologii tłumaczeniowych, po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność na największych targach technologicznych CES 2026 w Las Vegas. Tym razem jednak spółka poszła o krok dalej, udowadniając, że jej urządzenia to już nie tylko narzędzia do pokonywania barier językowych, ale kompleksowe wsparcie w poznawaniu i rozumieniu świata.

Zaprezentowane w USA innowacje sprawiają, że tłumacze Vasco wkraczają w zupełnie nowe obszary, a sztuczna inteligencja w komunikacji służy nie tylko do przekładu słów, ale do głębszego rozumienia otaczającej rzeczywistości. To przełom, który zmienia postrzeganie translatorów jako urządzeń jednofunkcyjnych. Firma chce dostarczać użytkownikom realne wsparcie w sytuacjach, które wykraczają poza samą rozmowę – od zrozumienia skomplikowanego rozkładu jazdy po identyfikację eksponatu w muzeum.

Takie podejście to efekt świadomej strategii, polegającej na wyprzedzaniu rynkowych trendów. Jak podkreśla założyciel firmy, celem jest kreowanie nowych standardów w komunikacji. „Praca nad nowymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi to w Vasco dużo więcej niż tylko odpowiadanie na istniejące potrzeby. Sięgamy głębiej, szukamy nowych możliwości rozwoju w tych obszarach komunikacji, na które nikt nie zwrócił jeszcze uwagi” – mówi Maciej Góralski, założyciel i CEO Vasco Electronics. Najlepszym dowodem na realizację tej wizji są trzy nowe rozwiązania, które mają zrewolucjonizować interakcję z otoczeniem.

Jakie nowe technologie zaprezentowało Vasco?

Podczas targów CES w Las Vegas polska firma odsłoniła trzy kluczowe usługi, które redefiniują możliwości jej urządzeń. Nowe funkcje mają na celu dostarczenie użytkownikom wsparcia wykraczającego daleko poza standardowy przekład językowy. Oto, co potrafią nowe technologie od Vasco:

Vasco Assistant: To funkcja, która zamienia translator w inteligentnego asystenta kontekstowego. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej sztucznej inteligencji, po zrobieniu zdjęcia dowolnego obiektu, znaku czy dokumentu, użytkownik może zadawać pytania dotyczące jego znaczenia, kontekstu lub przeznaczenia. W praktyce oznacza to, że urządzenie nie tylko przetłumaczy treść menu w restauracji, ale także wyjaśni, czym jest egzotycznie brzmiąca potrawa. Vasco Assistant to krok w stronę prawdziwego asystenta, gdzie sztuczna inteligencja w komunikacji nie tylko tłumaczy, ale i objaśnia sfotografowany świat.

Vasco Audience: To innowacyjna platforma do tłumaczeń grupowych, działająca w modelu SaaS (Software as a Service). Umożliwia ona jednoczesne tłumaczenie wypowiedzi prelegenta dla wielu słuchaczy, z których każdy może odbierać przekład w swoim języku na własnym smartfonie lub komputerze. Rozwiązanie to jest idealne dla organizatorów międzynarodowych konferencji, przewodników wycieczek czy liderów wielojęzycznych zespołów.

Vasco Offline: Ta funkcja zapewnia niezawodne tłumaczenie w miejscach bez dostępu do internetu, takich jak góry, pustynie czy otwarte morze. Co istotne, tryb offline bazuje na autorskich modelach językowych rozwijanych przez Vasco od lat. Według deklaracji producenta, są one dokładniejsze i szybsze niż inne rozwiązania dostępne na rynku, gwarantując skuteczną komunikację nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Strategia firmy: darmowe aktualizacje i zapowiedź kolejnej premiery

Prezentacja nowych technologii to element szerszej, prokonsumenckiej strategii Vasco Electronics. Firma zadeklarowała, że wszystkie zaprezentowane na CES 2026 rozwiązania – Vasco Assistant, Audience i Offline – będą dostępne nie tylko dla nowych nabywców, ale także jako darmowa aktualizacja dla wszystkich, którzy już posiadają translator Vasco Q1.

Takie podejście, polegające na stałym rozwijaniu produktu już po jego zakupie przez klienta, jest możliwe dzięki dalekowzrocznemu planowaniu. - Niekiedy ograniczają nas jedynie możliwości technologiczne. Zaczynając pracę nad nowym produktem, takim jak Vasco Translator Q1, zawsze zostawiamy pole do rozwoju i implementacji nowych technologii. To zwiększa wartość i użyteczność produktu oraz pozwala odpowiadać na nowe potrzeby użytkowników – mówi Tomasz Stomski, Chief Product Officer w Vasco Electronics. Firma chce, aby jej urządzenia były inwestycją na lata, a klienci z ciekawością oczekiwali na kolejne nowości. Jak dodaje Stomski: „Chcemy, żeby każdy, kto korzysta z produktów Vasco, zadawał sobie pytanie: co będzie następne?”.

Odpowiedź na to pytanie jest już częściowo znana. W Vasco trwają intensywne prace nad nowym modelem translatora, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Działania Vasco na CES 2026 wyraźnie pokazują, że marka, kojarzona dotąd głównie z niezawodnymi tłumaczami Vasco, ewoluuje w kierunku dostawcy kompleksowych technologii wspierających komunikację w każdym jej aspekcie. To sygnał, że polska firma nie zamierza zwalniać tempa w globalnym wyścigu technologicznym.

