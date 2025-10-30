Polska firma Vasco Electronics (producent tłumaczy elektronicznych) po raz drugi z rzędu znalazła się w prestiżowym rankingu Financial Times "Europe’s Long-Term Growth Champions 2026", awansując na 73. miejsce.

Sukces firmy opiera się na strategii dynamicznego rozwoju i innowacji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej niezależności i braku zewnętrznego finansowania.

Vasco Electronics działa na blisko 30 rynkach, a jej produkty, takie jak tłumacz Vasco Translator Q1 z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń, zdobywają liczne międzynarodowe nagrody.

Artykuł podkreśla, że sukces Vasco Electronics jest przykładem, jak polska firma technologiczna może skutecznie konkurować na globalnym rynku dzięki innowacyjności i przemyślanej strategii.

Polski sukces w prestiżowym rankingu Financial Times

Polska firma technologiczna po raz kolejny udowodniła, że należy do europejskiej czołówki. Vasco Electronics, producent innowacyjnych tłumaczy elektronicznych, po raz drugi z rzędu został wyróżniony w prestiżowym rankingu Europe’s Long‑Term Growth Champions 2026, opracowanym przez dziennik Financial Times i platformę Statista. W tegorocznej edycji zestawienia polska spółka zajęła wysokie 73. miejsce, awansując z 77. pozycji zajmowanej rok wcześniej.

Ranking ten obejmuje 300 europejskich firm charakteryzujących się najwyższą stopą wzrostu przychodów w latach 2014–2024. Ponowne znalezienie się w tak elitarnym gronie jest dowodem na stabilny i zrównoważony rozwój Vasco, a także na konsekwentne realizowanie strategii budowania globalnej marki.

Strategia oparta na innowacji i niezależności kluczem do wzrostu

Za sukcesem polskiej firmy stoi jasno określona filozofia działania, która łączy dynamiczną ekspansję z utrzymaniem pełnej niezależności. Jak podkreśla założyciel i CEO firmy, to właśnie ta droga pozwala na stabilny, długofalowy rozwój. Komentując wyróżnienie, Maciej Góralski, założyciel i CEO Vasco Electronics, podkreślił, że obecność w rankingu Financial Times to dowód na skuteczność obranej strategii.

- To wyróżnienie jest dla nas czymś więcej niż tylko wynikiem w rankingu. Jest dowodem, że można rozwijać się dynamicznie, zachowując przy tym niezależność. Cieszy nas, że w gronie europejskich liderów znalazła się firma, która powstała w Polsce i działa dziś na całym świecie.Słowa te potwierdzają, że ponowne uplasowanie się w elicie europejskich przedsiębiorstw nie jest przypadkiem. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii budowania globalnej marki, której fundamentami są innowacyjność, wysoka jakość produktów oraz zrównoważony rozwój bez zewnętrznego finansowania, które mogłoby ograniczać swobodę decyzyjną.

Technologia z Polski, która przełamuje bariery komunikacyjne na świecie

Wyróżnienie w rankingu to nie tylko efekt strategii biznesowej, ale przede wszystkim rezultat dostarczania na rynek przełomowych produktów. Na pozycję lidera technologicznego Vasco Electronics pracuje od lat, tworząc rozwiązania, które redefiniują sposób, w jaki ludzie na całym świecie się komunikują. Firma jest obecna na blisko 30 rynkach w Europie, Azji i Ameryce Północnej, a jej produkty zdobywają liczne międzynarodowe nagrody – od FT 1000, przez Diamenty Forbesa 2024, po prestiżowe Red Dot: Best of the Best za wzornictwo.

Najnowszym osiągnięciem firmy, które obrazuje jej innowacyjne podejście, jest Vasco Translator Q1. To zaawansowany tłumacz automatyczny wyposażony w funkcje takie jak klonowanie głosu, tłumaczenie rozmów telefonicznych czy tłumaczenie bezdotykowe. Kluczową zaletą, która wyróżnia go na tle konkurencji, jest zapewnienie darmowego i nielimitowanego Internetu do tłumaczeń na zawsze, działającego w niemal 200 krajach. To właśnie takie innowacje umacniają pozycję firmy jako globalnego gracza w branży technologicznej.