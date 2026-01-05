Aż 79% Polaków uważa, że technologia, jak smartwatche czy aplikacje, realnie wspiera utrzymanie aktywnego stylu życia i realizację noworocznych postanowień

Ponad 1/3 Polaków (39%) postawiła sobie za cel zwiększenie aktywności fizycznej w 2025 roku, a dla 64% główną motywacją jest poprawa zdrowia

Najchętniej wybierane formy ruchu to spacery (73%), jazda na rowerze (54%) i bieganie (29%), co potwierdza trend wyboru prostych i dostępnych aktywności

Już 150 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo (ok. 20 minut dziennie) wystarczy, by znacząco poprawić dobrostan psychofizyczny i zwiększyć energię (63%).

Sportowe postanowienia noworoczne. Co motywuje Polaków do ruchu?

Nowy rok to dla wielu osób tradycyjny moment na wprowadzanie życiowych zmian. Jak wynika z badania Huawei CBG Polska, wśród celów na 2025 rok ponownie dominuje chęć zwiększenia dawki ruchu. Podczas gdy w 2024 roku taki plan miało 34% badanych, w nadchodzącym roku deklaruje to już niemal 40% z nas. Co ciekawe, co drugiej osobie, która podjęła się sportowego wyzwania w ubiegłym roku, udało się je zrealizować.

Głównym motorem napędowym, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, jest dla Polaków chęć poprawy zdrowia (64%) i samopoczucia (63%). Zalecenia WHO mówią o 150 minutach umiarkowanego wysiłku tygodniowo, co według badanych przekłada się na wzrost energii, większe poczucie szczęścia i poprawę wyglądu. Rosnąca świadomość w tym zakresie sprawia, że aktywność fizyczna Polaków staje się świadomą inwestycją w lepszą jakość życia.

Jakie sporty wybierają Polacy, by zrealizować postanowienia?

Aby wytrwać w postanowieniach, Polacy stawiają na proste i łatwo dostępne formy ruchu. Zdecydowanym liderem jest spacer (73%), a na kolejnych miejscach plasują się jazda na rowerze (54%) oraz bieganie (29%). Taki wybór nie dziwi ekspertów, którzy podkreślają, że to właśnie prostota sprzyja regularności. Najnowsze badania dowodzą, że już 7000 kroków dziennie wystarczy, by znacząco obniżyć ryzyko wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych czy depresji. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, kluczem do sukcesu jest racjonalne wyznaczanie celów.

- Wśród regularnie i często uprawianych aktywności dominują te „proste w obsłudze”. To po raz kolejny wskazuje, że aby utrzymać regularność aktywności fizycznej, powinniśmy wybierać łatwo dostępne sporty (...). Najbezpieczniej jest w pierwszej kolejności stopniowo zwiększać częstość ćwiczeń, potem długość pojedynczych aktywności, a dopiero na końcu ich intensywność – mówi prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, kardiolog sportowy, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Jak technologia pomaga w realizacji sportowych postanowień?

Wsparcie w utrzymaniu regularności treningów przychodzi ze strony nowoczesnych technologii. Już 69% trenujących Polaków korzysta z aplikacji mobilnych, by rejestrować swoje postępy. Najczęściej wybierane funkcje to licznik kalorii, monitoring zdrowia i śledzenie wyników.

Co istotne, aż 79% polskich użytkowników inteligentnych urządzeń deklaruje, że wsparcie technologii realnie pomaga im w utrzymaniu aktywnego stylu życia. Gadżety te stanowią rzeczywistą pomoc w realizacji noworocznych postanowień dla ponad 22% osób, a już 28% aktywnych Polaków korzysta ze smartwatchy lub smartbandów. Zainteresowanie urządzeniami ubieralnymi stale rośnie, co potwierdzają dane rynkowe firmy IDC – w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. do klientów na całym świecie trafiło niemal 120 milionów smartwatchy.

Dlaczego regularność w sporcie jest kluczem do zdrowia?

Niezależnie od motywacji, eksperci są zgodni: w sporcie najważniejsza jest regularność. Systematyczność jest fundamentem, dzięki któremu aktywność fizyczna Polaków przynosi realne i długofalowe korzyści zdrowotne. Efekty treningów nie są dane raz na zawsze i bez powtarzalności stopniowo zanikają.

Aby czerpać korzyści zdrowotne z aktywności fizycznej, kluczowa jest jej regularność (...). Regularny ruch wpływa na poprawę elastyczności i gęstości naczyń krwionośnych oraz czynności serca (...). W rezultacie narządy, w tym mózg, są lepiej ukrwione, co sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko demencji, zaburzeń lękowych i depresji, a także poprawia się koncentracja uwagi – dodaje prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek.

