Premiera realme GT 8 Pro. Znamy polską cenę flagowca z mocną baterią

Największy skok wydajności: realme GT 8 Pro wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i dodatkowy chip AI, oferując o 20% wyższą wydajność i o 35% lepszą efektywność energetyczną.

Rewolucyjny aparat RICOH GR: Dzięki współpracy z RICOH GR, smartfon oferuje system aparatów z klasycznymi ogniskowymi, trybem Snap Focus i pięcioma unikalnymi profilami filmowymi, idealnymi do fotografii ulicznej.

Potężna bateria i wyświetlacz: Urządzenie posiada baterię 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120W/50W oraz wyświetlacz 2K 144Hz o jasności 7000 nitów.

Atrakcyjna cena startowa: realme GT 8 Pro jest dostępny w promocji od 4199 zł (12/256 GB) do 21 grudnia, z prezentem w postaci wymiennej wyspy aparatu i etui.

realme GT 8 Pro: specyfikacja, która wyprzedza konkurencję

Producent podkreśla, że nowy model to największy skok wydajności w historii serii GT. Sercem realme GT 8 Pro jest najpotężniejszy w branży procesor mobilny Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonany w zaawansowanym, 3-nanometrowym procesie technologicznym. Jego pracę wspiera dodatkowy układ Hyper Vision+ AI Chip, który odpowiada za inteligentną optymalizację i przetwarzanie grafiki. Taka konfiguracja zapewnia o 20% wyższą wydajność i o 35% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do poprzedniej generacji.

To parametry, które docenią szczególnie fani mobilnej rozrywki. Smartfon wykorzystuje technologię AI Gaming Super Frame, aby zapewnić maksymalną i stabilną liczbę klatek na sekundę w wymagających grach. Jak deklaruje producent, urządzenie utrzymuje odświeżanie 144 Hz w tytule Mobile Legends: Bang Bang nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia. Co więcej, na smartfonie można uruchomić dwie wymagające gry jednocześnie, zachowując przy tym pełną płynność działania.

Nowy flagowiec wyróżnia się również potężną baterią o pojemności 7000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie przewodowe 120 W oraz bezprzewodowe 50 W. Takie ogniwo ma pozwolić na ponad 20 godzin nieprzerwanego oglądania filmów w popularnych aplikacjach lub ponad 8 godzin intensywnej rozgrywki. Całość dopełnia wyświetlacz HyperGlow o rozdzielczości 2K, odświeżaniu 144 Hz i imponującej szczytowej jasności 7000 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu.

Aparat w realme GT 8 Pro to rewolucja w fotografii ulicznej?

Jednym z najmocniejszych punktów nowego flagowca jest jego system fotograficzny. To efekt czteroletniej, strategicznej współpracy z legendarną marką RICOH GR. Zastosowany w smartfonie realme GT 8 Pro rewolucyjny system aparatów RICOH GR Camera System zmienia urządzenie w idealne narzędzie do fotografii ulicznej. Oferuje on klasyczne ogniskowe 28 mm i 40 mm, które oddają naturalną perspektywę ludzkiego oka. Specjalny tryb Snap Focus z algorytmem Super QPD Snap pozwala na błyskawiczne robienie ostrych zdjęć, a pięć unikalnych profili RICOH GR Film Tone (m.in. Pozytywny, Negatywny czy Wysokokontrastowy B&W) nadaje fotografiom autentyczną, analogową estetykę.

Jednak nowy model to znacznie więcej niż tylko fotografia uliczna. Smartfon wyposażono w teleobiektyw 200 MP z flagową matrycą 1/1,56”, który umożliwia wykonanie szczegółowych zdjęć nawet przy 12-krotnym zbliżeniu bez utraty jakości. Uzupełnieniem zestawu jest ulepszony aparat ultraszerokokątny 50 MP o polu widzenia 116°. Całość dopełniają zaawansowane możliwości wideo, w tym nagrywanie w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę z Dolby Vision oraz w rozdzielczości 8K.

realme GT 8 Pro: cena i dostępność w Polsce. Gdzie kupić?

Oficjalna premiera smartfona realme GT 8 Pro oznacza, że znamy już jego polskie ceny, które w ramach promocji na start są bardzo atrakcyjne. Nowe urządzenia są dostępne w sprzedaży od dziś, a do 21 grudnia można skorzystać ze specjalnej oferty. W jej ramach ceny prezentują się następująco:

realme GT 8 Pro (12/256 GB) w cenie 4199 zł

realme GT 8 Pro (16/512 GB) w cenie 4499 zł

Co więcej, osoby, które zdecydują się na zakup w trakcie trwania promocji, otrzymają w prezencie dodatkowy zestaw wymiennej wyspy aparatu wraz z dedykowanym etui ochronnym. Po 22 grudnia ceny regularne wzrosną i będą wynosić odpowiednio 4699 zł i 4999 zł.

Wariant 12/256 GB dostępny jest w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz na oficjalnej stronie realmeshop.pl. Mocniejsza wersja 16/512 GB jest dostępna w tych samych sklepach, a także na Allegro oraz u operatorów Play i Plus.

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano edycję specjalną realme GT 8 Pro Dream Edition (16/512 GB), która powstała we współpracy z zespołem F1 Aston Martin Aramco. Wyróżnia się ona unikalną kolorystyką, dedykowanym interfejsem i emblematem Aston Martin na obudowie. Jej cena wynosi 5499 zł.

