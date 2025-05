Realme GT 7 premiera: Co oferuje nowy "zabójca flagowców" z potężną baterią i AI?

Podczas globalnej premiery w Paryżu, która odbyła się 27 maja 2025 roku, centralnym punktem zainteresowania stał się realme GT 7, odważnie określany mianem "zabójcy flagowców 2025 roku". To urządzenie ma na celu zaoferowanie użytkownikom najwyższej wydajności i innowacyjnych rozwiązań bez konieczności sięgania po najdroższe modele na rynku. Kluczowym elementem, który wyróżnia realme GT 7, jest jego imponująca bateria o pojemności 7000 mAh, wspierana przez technologię szybkiego ładowania 120W. Jak podaje producent, takie połączenie pozwala na naładowanie smartfona od 14% do 50% w zaledwie kilka minut, a osiągnięcie pełnej baterii zajmuje jedynie 40 minut. Co więcej, zastosowana technologia Smart Bypass ma za zadanie minimalizować nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania i wydłużać żywotność samego ogniwa. To właśnie te innowacje w dziedzinie zasilania jako pierwsze w branży otrzymały prestiżową 5-gwiazdkową certyfikację TÜV Rheinland, co potwierdza ich bezpieczeństwo i niezawodność.

Sercem realme GT 7 jest najnowszy układ MediaTek Dimensity 9400e, wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 4 nm przez TSMC. To pierwszy raz, gdy ten chipset pojawia się w Europie, a jego wydajność plasuje nowe smartfony realme wśród trzech najmocniejszych urządzeń z systemem Android dostępnych na rynku. W kwestii designu, GT 7 również nie pozostaje w tyle, prezentując pierwszy na świecie tylny panel IceSense Graphene. Ten materiał, znany ze swoich doskonałych właściwości przewodnictwa cieplnego, ma zapewnić efektywne odprowadzanie ciepła, co jest kluczowe przy tak wysokiej wydajności.

Nowe smartfony realme, a w szczególności model GT 7, mocno stawiają na inteligentne rozwiązania, co czyni je prawdziwymi smartfonami z AI. Jedną z flagowych funkcji jest Planner AI – według realme, pierwszy na świecie inteligentny asystent kalendarza. Za pomocą prostego, dwukrotnego kliknięcia, Planner AI ma efektywnie tworzyć harmonogramy i zarządzać codziennymi zadaniami użytkownika. Miłośnicy mobilnej fotografii również znajdą coś dla siebie. GT 7 wyposażono w aparat AI Travel Snap z głównym sensorem 50 MP IMX906, który ma gwarantować dobrej jakości zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Uzupełnia go teleobiektyw 2x, zapewniający bezproblemowy zoom optyczny. Dodatkowo, oprogramowanie aparatu wspierane jest przez funkcję Pejzaż AI oraz trzy specjalne filtry do korekcji zniekształceń, poprawy ostrości i zdjęć ulicznych. Ciekawym dodatkiem jest również funkcja Usuwanie Odblasków AI, która ma eliminować niechciane odblaski z fotografii.

Uzupełnieniem specyfikacji jest wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED Pro-Esports o przekątnej 6,78 cala, który oferuje imponującą jasność szczytową sięgającą aż 6000 nitów, co powinno zapewnić doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Obudowa smartfona spełnia normę odporności na kurz i wodę IP69, co czyni go gotowym na codzienne wyzwania oraz trudniejsze warunki użytkowania.

Portfolio produktowe realme wzbogaciło się również o nowe słuchawki douszne realme Buds Air 7 Pro, które mają ambicję "na nowo zdefiniować dźwięk wspierany przez AI". Największym wyróżnikiem tego modelu jest implementacja asystenta Gemini od Google, co czyni je, według producenta, pierwszymi słuchawkami w swoim segmencie z taką funkcjonalnością. Integracja z Gemini otwiera przed użytkownikami Buds Air 7 Pro dostęp do innowacyjnych funkcji, takich jak Tłumacz AI na żywo, umożliwiający tłumaczenia rozmów "twarzą w twarz" w czasie rzeczywistym, oraz możliwość zadawania zapytań AI bezpośrednio przez słuchawki. Te rozwiązania mają znacząco ułatwić komunikację w różnych językach i zapewnić natychmiastowy dostęp do informacji, czyniąc Buds Air 7 Pro "najbardziej inteligentnymi słuchawkami dousznymi w swoim segmencie cenowym". Oprócz zaawansowanych funkcji AI, słuchawki oferują również solidne parametry audio: aktywną redukcję szumów (ANC) na poziomie 53 dB, przetworniki dual-dac, długi czas odtwarzania sięgający nawet 48 godzin (z etui ładującym) oraz certyfikat Hi-Res Audio, potwierdzający wysoką jakość dźwięku.

Strategiczne sojusze realme: Aston Martin, MediaTek i Google napędzają innowacje w serii GT 7

Marka realme, dążąc do oferowania użytkownikom nie tylko wydajności, ale i unikalnych doświadczeń, postawiła na strategiczne współprace z liderami w swoich dziedzinach. Jednym z najbardziej efektownych owoców takiej kooperacji jest model realme GT 7 Dream Edition, stworzony we współpracy z renomowanym zespołem Aston Martin Aramco F1™. Ta limitowana edycja smartfona to hołd dla świata motorsportu, łączący luksusowy design z dziedzictwem wyścigów. Urządzenie wyróżnia się odświeżonym, ikonicznym logo Silver Wings, a jego obudowa, wykonana z aluminium lotniczego, została poddana precyzyjnej obróbce obejmującej grawerowanie laserowe, polerowanie diamentowe i nano-metaliczne barwienie.

Jak podkreśla producent, design inspirowany aerodynamicznymi kształtami bolidów Formuły 1, nazwany Aerodynamic Flow Lines Design, "zamienia tylną obudowę telefonu w symfonię prędkości". Całość dopełnia wykończenie w charakterystycznym kolorze Aston Martin Racing Green, który dynamicznie zmienia swój odcień w zależności od padającego światła. Kolekcjonerskie opakowanie GT 7 Dream Edition, zawierające etui Silver Wing o fakturze włókna węglowego oraz kluczyk do tacki SIM w kształcie bolidu F1, ma wynosić doświadczenie unboxingu "do rangi ekskluzywnego rytuału". Poprzez tę współpracę, realme, jako najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, pragnie zaoferować młodym użytkownikom technologie, które "przewyższają ich oczekiwania", czerpiąc z precyzyjnej inżynierii i kultowego designu Aston Martin.

Kolejnym kluczowym partnerstwem, które ma bezpośredni wpływ na wydajność nowych smartfonów realme, jest bliska współpraca z MediaTek. Jak wspomniano wcześniej, sercem modelu GT 7 jest układ MediaTek Dimensity 9400e, zastosowany po raz pierwszy w Europie. Wybór tego chipsetu, wykonanego w procesie 4 nm TSMC, podkreśla dążenie realme do zapewnienia użytkownikom najwyższej mocy obliczeniowej, plasując serię GT 7 w czołówce najwydajniejszych smartfonów z Androidem.

Nie mniej istotna jest integracja z rozwiązaniami Google, a konkretnie z modelem sztucznej inteligencji Gemini. Współpraca realme i Google Gemini otwiera drzwi do zaawansowanych funkcji AI w serii GT 7 oraz w nowych słuchawkach Air 7 Pro. Gemini, jako multimodalny model AI, potrafi płynnie przetwarzać i łączyć różne formy danych – tekst, kod, dźwięk, obraz i wideo. W praktyce oznacza to dostęp do takich narzędzi jak Tłumacz AI, Gumka AI 2.0 (do zaawansowanej edycji zdjęć, np. usuwania niechcianych obiektów) oraz AI Tools 2.0, które mają ułatwiać komunikację w czasie rzeczywistym i inteligentne tworzenie treści. Ta synergia innowacyjnego sprzętu realme z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją od Google ma na celu zapewnienie użytkownikom "doskonałych i intuicyjnych wrażeń z użytkowania", czyniąc smartfony z AI jeszcze bardziej użytecznymi w codziennym życiu.

Nowe smartfony realme w Polsce: Konkurencyjne ceny i promocja cashback na start

Jednym z kluczowych aspektów każdej premiery produktowej, szczególnie na konkurencyjnym rynku smartfonów, jest strategia cenowa i sposób, w jaki marka zamierza dotrzeć do klientów. Realme, wprowadzając na polski rynek serię GT 7, stawia na bardzo atrakcyjne ceny, które w połączeniu z wysoką specyfikacją mają przyciągnąć szerokie grono odbiorców. Firma przygotowała specjalną ofertę promocyjną na start sprzedaży, która dodatkowo zwiększa atrakcyjność nowych modeli.

Osoby, które zdecydują się na zakup wybranych wariantów realme GT 7 lub realme GT 7T w okresie od 27 maja do 15 czerwca 2025 roku, mogą liczyć na zwrot w wysokości 400 zł na konto bankowe. Aby skorzystać z tej promocji "cashback", należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę) i zarejestrować produkt do 22 czerwca na dedykowanej stronie internetowej (www.realmemembers.pl/promocja/realmeGT7), podając numer IMEI urządzenia. Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 60 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Promocyjne ceny po uwzględnieniu zwrotu prezentują się następująco:

realme GT 7 (12 GB RAM / 512 GB pamięci) za 3099 zł (cena regularna: 3499 zł)

realme GT 7 (12 GB RAM / 256 GB pamięci) za 2799 zł (cena regularna: 3199 zł)

realme GT 7T (12 GB RAM / 512 GB pamięci) za 2599 zł (cena regularna: 2999 zł)

realme GT 7T (12 GB RAM / 256 GB pamięci) za 2399 zł (cena regularna: 2799 zł)

Smartfony z serii realme GT 7 objęte ofertą "cashback" będą dostępne w szerokiej sieci dystrybucji, obejmującej popularne sklepy z elektroniką, takie jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, a także na platformie Allegro, w oficjalnym sklepie realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS i T-Mobile. Dodatkowo, dostępny będzie również wariant realme GT 7 z konfiguracją 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej w cenie 3999 zł. Ten model będzie można nabyć w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci PLUS i PLAY.

Uzupełnieniem oferty są wspomniane wcześniej bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 7 Pro, które będą dostępne w kolorze beżowym oraz szarym w cenie 449 zł. Można je będzie kupić w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Allegro oraz na realmeshop.pl. Ta kompleksowa oferta, obejmująca zarówno wydajne smartfony z AI, jak i inteligentne akcesoria audio, w połączeniu z atrakcyjnymi promocjami na start, pokazuje determinację realme w walce o polskiego konsumenta.