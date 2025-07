Biedronka rozdaje 300 zł! Trzeba spełnić jeden warunek

Wakacje w pełni, ale Biedronka już myśli o powrocie do szkoły! Sieć sklepów przygotowała specjalną akcję "Dobry Start", w ramach której można otrzymać aż 300 zł! Jak skorzystać z promocji? Wystarczy zrobić zakupy za min. 600 zł w terminie od 28 lipca do 20 września, a vouchery na kolejne zakupy same wpadną do twojej kieszeni!

