Ministerstwo Infrastruktury wydało stanowisko w sprawie możliwości płatności gotówką w strefach płatnego parkowania. To reakcja na liczne skargi kierowców, które trafiły do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Kierowcy narzekają na brak możliwości uregulowania należności za postój gotówką, co prowadzi do obciążania ich opłatami dodatkowymi.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Marcin Wiącek skierował wystąpienie do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, apelując o nowelizację przepisów. Celem jest uniemożliwienie samorządom blokowania możliwości płatności gotówkowych za parkowanie.

- "Do obowiązku samorządów należy zapewnienie możliwości uiszczenia opłaty za postój w strefie parkowania gotówką każdemu, kto chce skorzystać z takiej formy uregulowania należności" – jednoznacznie odpowiedział resort.

Likwidacja parkomatów gotówkowych

Problem nasilił się w związku z likwidacją parkomatów przyjmujących bilon i zastępowaniem ich urządzeniami obsługującymi wyłącznie płatności bezgotówkowe. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Warszawie i Poznaniu.

Biuro RPO zauważa, że kierowcy, którzy nie posiadają kart płatniczych lub dostępu do systemów płatności mobilnych, nie mają możliwości natychmiastowego uiszczenia opłaty za parkowanie, co naraża ich na dodatkowe koszty. - "Prowadzi to do nierównego traktowania części kierowców" – podkreślił Marcin Wiącek.

Ministerstwo Infrastruktury powołuje się na NBP

W odpowiedzi na wystąpienie RPO, wiceminister Infrastruktury Stanisław Bukowiec powołał się na przepisy ustawy o Narodowym Banku Polskim (art. 31 i 32), zgodnie z którymi banknoty i monety są prawnymi znakami pieniężnymi w Polsce.

"To oznacza, że można nimi dokonywać płatności w sklepach, punktach usługowych, urzędach itp. W ocenie resortu infrastruktury status banknotów i monet jako prawnego środka płatniczego powinien implikować obowiązkową akceptację tj. obowiązek ich przyjmowania przez wierzyciela z tytułu zobowiązania pieniężnego" – wyjaśniał wiceszef resortu infrastruktury.

Opłata za parkowanie a ordynacja podatkowa

Wiceminister Bukowiec odniósł się do przepisów ordynacji podatkowej, zaznaczając, że obowiązek regulowania zobowiązań w formie bezgotówkowej nie dotyczy opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Dodał, że problem nie wynika z wadliwych przepisów, ale z praktyki samorządów. Forma gotówkowa powinna być dostępna dla każdego, kto chce z niej skorzystać.

