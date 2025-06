Z tego artykułu dowiesz się:

Jak przebiegło zatrzymanie dokumentów RPP w siedzibie NBP

Dlaczego doszło do sporu między bankiem centralnym a prokuraturą

Jakie kroki planuje podjąć NBP w odpowiedzi na działania śledczych

Prokuratura z policją w NBP

W czwartek 12 czerwca prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w towarzystwie trzech policjantów pojawił się w siedzibie NBP i zabrał dokumenty związane z pracami Rady Polityki Pieniężnej. Czynności te były związane ze śledztwem w sprawie podejrzenia ujawnienia informacji niejawnej o klauzuli "tajne". Bank centralny podkreślił, że zabrane materiały są objęte tajemnicami prawnie chronionymi. Dodajmy, że Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, który ustala wysokość podstawowych stóp procentowych i określa zasady operacji otwartego rynku. RPP jest odpowiedzialna za realizację polityki pieniężnej państwa i utrzymanie stabilności polskiego pieniądza.

NBP krytykuje działania prokuratury

NBP ostro skrytykował działania prokuratury, uznając je za nieadekwatne do celu i niezgodne z zasadami ekonomii procesowej. Bank zapewnił, że jest instytucją transparentną i wszystkie wymagane dokumenty były przygotowane do udostępnienia we właściwej formie. W odpowiedzi na działania śledczych NBP zapowiedział zawiadomienie Europejskiego Banku Centralnego o całej sytuacji. Rada składa się z 10 członków: przewodniczącego, którym z urzędu jest Prezes NBP, oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Każdy z organów powołuje po trzech specjalistów z zakresu finansów na sześcioletnią kadencję. Decyzje RPP mają bezpośredni wpływ na gospodarkę, kurs złotego i sytuację finansową obywateli.

Prokuratura: NBP dwukrotnie odmówił

Prokuratura broni swoich działań, tłumacząc, że dwukrotnie występowała do NBP o wydanie niezbędnej dokumentacji, jednak bank centralny odmówił jej udostępnienia. Prokurator Izabela Dołgań-Szymańska podkreśliła, że w związku z odmową zastosowano przepisy kodeksu postępowania karnego pozwalające na zatrzymanie dokumentów. Dodała również, że przedstawiciele NBP nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do protokołu z przeprowadzonych czynności. Dokumenty dotyczące RPP są szczególnie wrażliwe, ponieważ głównym zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej w Polsce, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności gospodarczej kraju. Rada dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2,5 procent z tolerancją odchylenia o jeden punkt procentowy.

Kluczowe kwestie:

NBP zarzuca prokuraturze naruszenie standardów i zapowiada skargę do EBC

Prokuratura tłumaczy działania dwukrotną odmową NBP udostępnienia dokumentów

Zatrzymane materiały dotyczą prac RPP i są objęte tajemnicami prawnie chronionymi

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.