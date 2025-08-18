Nowa promocja Huawei na powrót do szkoły startuje 18 sierpnia 2025 r., oferując rabaty do 500 zł na tablety i smartwatche HUAWEI WATCH 5.

W promocji dostępne są trzy modele tabletów MatePad, z rabatami od 210 zł do 500 zł, idealne do nauki i pracy.

Cztery wersje flagowego smartwatcha HUAWEI WATCH 5, w tym modele z eSIM, zostały przecenione o 400 zł każdy.

Promocja dostępna jest u największych sprzedawców elektroniki i online, z różnymi datami zakończenia ofert dla poszczególnych produktów.

Promocja Huawei na powrót do szkoły 2025

Koniec wakacji to tradycyjnie czas wzmożonych wydatków związanych z przygotowaniami do nowego roku szkolnego. Huawei wychodzi naprzeciw tym potrzebom, startując 18 sierpnia 2025 roku z nową kampanią promocyjną. Nowa promocja Huawei, przygotowana we współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi, to odpowiedź na potrzeby uczniów i rodziców szukających wydajnego sprzętu w przystępnej cenie. Akcja obejmuje przeceny na trzy modele tabletów oraz wybrane wersje flagowych smartwatchy z nowej serii HUAWEI WATCH 5. To dobra okazja, by wyposażyć się w nowoczesny sprzęt, oszczędzając przy tym nawet kilkaset złotych.

Jakie tablety Huawei kupimy w promocji?

Oferta promocyjna chińskiego producenta skupia się przede wszystkim na urządzeniach, które mogą przydać się w nauce i codziennej pracy. Promocja na tablety Huawei obejmuje trzy zróżnicowane modele, od podstawowego urządzenia dla całej rodziny po zaawansowany sprzęt dla twórców. W każdym przypadku rabaty wynoszą od 250 do nawet 500 zł.

Oto szczegóły oferty na poszczególne modele:

HUAWEI MatePad SE 11 – podstawowy model z 11-calowym ekranem i metalową obudową, sprzedawany w zestawie z rysikiem. Wersja 6/128 GB kosztuje w promocji 649 zł (taniej o 250 zł), a wersja 4/128 GB została wyceniona na 639 zł (taniej o 210 zł).

HUAWEI MatePad 11.5’’ PaperMatte – tablet z matowym ekranem, który ma ograniczać odbicia światła i ułatwiać czytanie. Wersję 8/256 GB z rysikiem i klawiaturą kupimy za 1499 zł (taniej o 300 zł), a wariant bez klawiatury za 1299 zł (również taniej o 300 zł).

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte – najbardziej zaawansowany model w promocji, skierowany do osób rysujących i ceniących wierne odwzorowanie kolorów. W zestawie z klawiaturą i rysikiem kosztuje 2199 zł (taniej o 400 zł). W oficjalnym sklepie huawei.pl dostępna jest też wersja ze standardowym, błyszczącym ekranem za 1799 zł (taniej o 500 zł).

Nie tylko tablety – jakie smartwatche HUAWEI WATCH 5 kupimy taniej?

Promocja na powrót do szkoły to nie tylko sprzęt do nauki. Huawei postanowił obniżyć także ceny swoich flagowych inteligentnych zegarków. W ramach promocji przeceniono aż cztery wersje smartwatcha HUAWEI WATCH 5, który dzięki obsłudze eSIM pozwala na prowadzenie rozmów bez telefonu. To zaawansowane urządzenie, dostępne w dwóch rozmiarach koperty, a rabat na każdy z objętych promocją modeli wynosi 400 zł.

Oto wersje smartwatchy dostępne w promocyjnych cenach:

HUAWEI WATCH 5 Elite (46 mm) – srebrna wersja z tytanową obudową i bransoletą. Cena w promocji: 2399 zł (zamiast 2799 zł).

HUAWEI WATCH 5 Purple (46 mm) – fioletowa wersja z tytanową obudową i kompozytowym paskiem. Cena w promocji: 1999 zł (zamiast 2399 zł).

HUAWEI WATCH 5 Elite (42 mm) – wariant w kolorze piaskowozłotym z obudową ze stali szlachetnej i tytanową bransoletą. Cena w promocji: 2399 zł (zamiast 2799 zł).

HUAWEI WATCH 5 Elegant (42 mm) – beżowa wersja z obudową ze stali szlachetnej i kompozytowym paskiem. Cena w promocji: 1999 zł (zamiast 2399 zł).

Gdzie i do kiedy trwa promocja Huawei?

Produkty objęte promocją można znaleźć w największych sieciach z elektroniką oraz u wybranych operatorów komórkowych. Oferta dostępna jest w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik. Można z niej skorzystać również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz bezpośrednio w sklepie internetowym huawei.pl. Warto jednak pamiętać, że akcja jest ograniczona czasowo, a terminy jej zakończenia różnią się w zależności od produktu. Należy również pamiętać, że promocja Huawei obowiązuje do wyczerpania zapasów, a podane ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Daty zakończenia poszczególnych ofert:

HUAWEI WATCH 5 – do 7 września 2025 r.

HUAWEI MatePad SE 11 – do 14 września 2025 r.

HUAWEI MatePad 12 X – do 28 września 2025 r.

HUAWEI MatePad 11.5’’ PaperMatte – do 19 października 2025 r.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.