Gdzie handstick nie może, tam Roombę pośle

Przestrzeń pod łóżkiem lub szafkami to miejsca, które często pomijamy podczas codziennego sprzątania. Są one trudno dostępne, a ręczne odkurzacze wymagają schylania się i manewrowania różnymi końcówkami. Roomba eliminuje ten problem, ponieważ dzięki niewielkiej wysokości z łatwością wjeżdża, np. pod meble na nóżkach. Regularne odkurzanie i mopowanie takich przestrzeni pozwala usuwać nagromadzony kurz, roztocza i sierść zwierząt, co jest szczególnie ważne dla alergików.

Zabierz robota na… wakacje!

Podróżowanie kamperem staje się w Polsce coraz popularniejsze – w 2024 roku zarejestrowano aż 1 740 nowych kamperów. Jeszcze większy wzrost widać w segmencie pojazdów używanych – liczba rejestracji wzrosła z 1 141 w 2018 roku do 3 170 w 2024 roku. Coraz więcej osób odkrywa zalety caravaningu jako wygodnego i niezależnego sposobu podróżowania. Jednak dłuższe wyjazdy oznaczają także konieczność utrzymania czystości w ograniczonej przestrzeni.

- Robot sprzątający może sprawdzić się nie tylko w mieszkaniu, ale także, np. w większych kamperach. Po dniu na plaży lub górskiej wędrówce, piasek, błoto czy sierść mogą szybko zanieczyścić wnętrze. Zamiast ręcznie odkurzać, wystarczy uruchomić robota, który zrobi to za nas. Niektórzy użytkownicy wykorzystują ten sprzęt również do czyszczenia dużych bagażników samochodowych czy apartamentów wynajmowanych na wyjazdach. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę - mówi ekspertka marki iRobot, Małgorzata Radomska.

Roomba na kanapie? Tak, to możliwe!

Większość robotów sprzątających jest wyposażona w zaawansowane czujniki i systemy nawigacji, które pozwalają im skutecznie poruszać się po pomieszczeniach i dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Ale nadal wielu użytkowników tych sprzętów nie jest świadomych, że robot może sprawdzić się również w czyszczeniu kanap i foteli. Wystarczy umieścić Roombę na tapicerowanej powierzchni, a ona zajmie się resztą. Dzięki inteligentnym technologiom urządzenie wykrywa krawędzie i uskoki, co pozwala mu bezpiecznie usuwać włosy, sierść, włókna z koców czy popcorn po filmowym wieczorze.

Ustaw harmonogram i zapomnij o obowiązkach

Zamiast pamiętać o codziennym odkurzaniu, można ustawić harmonogram sprzątania w aplikacji swojego robota. Wtedy automatycznie posprząta on korytarz o określonej godzinie, usunie sierść wokół legowisk zwierząt lub pozbiera okruchy w kuchni po przygotowaniu posiłków. Nie trzeba także uruchamiać urządzenia do pełnego sprzątania, gdy np. rozsypie się kawa lub cukier. Dzięki inteligentnym funkcjom można wskazać konkretne miejsce na mapie w aplikacji, a sprzęt odkurzy lub wymopuje wyłącznie ten obszar – szybko i skutecznie, bez potrzeby ręcznego czyszczenia.- Jeśli sprzęt nie posiada funkcji tworzenia stref sprzątania, w modelach marki iRobot równie wygodnym rozwiązaniem jest tryb miejscowego czyszczenia. Wystarczy umieścić robota w zabrudzonym miejscu i aktywować sprzątanie punktowe za pomocą przycisku „SPOT”. Urządzenie skoncentruje się na usunięciu zanieczyszczeń, wykonując intensywne czyszczenie po spirali – dodaje Małgorzata Radomska.

Czysta przestrzeń do ćwiczeń i relaksu – nie tylko w domu

W miejscach, gdzie klienci ćwiczą boso lub korzystają z mat treningowych, czystość podłogi to absolutna podstawa. Jednak ręczne odkurzanie po każdej sesji treningowej bywa czasochłonne i trudne do zorganizowania. Robot sprzątający może przejąć to zadanie, pracując dyskretnie między zajęciami lub po godzinach otwarcia, skutecznie usuwając zabrudzenia.- Dużym ułatwieniem w miejscach takich jak siłownie, studia jogi czy salony kosmetyczne, będą modele 2w1, które posiadają zarówno funkcję odkurzania, jak i mopowania. Regularne przecieranie podłogi na mokro nie tylko podniesie komfort klientów, ale sprawi także, że przestrzeń będzie wyglądała świeżo i estetycznie przez cały dzień. Jest to szczególnie ważne w lokalach, gdzie higiena ma kluczowe znaczenie, a personel chce skupić się na obsłudze klientów, zamiast poświęcać czas na dodatkowe obowiązki – podsumowuje ekspertka marki iRobot.

Robot zamiast ręcznego odkurzacza? Tak, i to w wielu sytuacjach!

Robot sprzątający może być świetnym uzupełnieniem odkurzacza ręcznego, zwłaszcza dla osób ceniących wygodę i oszczędność czasu. Choć w niektórych sytuacjach ręczny odkurzacz sprawdzi się lepiej, np. przy czyszczeniu ciasnych i wąskich zakamarków czy nietypowych powierzchni, to nowoczesne roboty sprzątające z inteligentnymi czujnikami i funkcjami mogą znacząco odciążyć domowników w codziennym utrzymaniu porządku. Ostateczny wybór rodzaju sprzętu zależy jednak od indywidualnych potrzeb i stylu życia użytkownika.