Biała Roomba od iRobot w końcu dostępna w sprzedaży w Polsce

Sympatycy marki iRobot bez wątpienia zwrócą uwagę na fakt, że to pierwsza Roomba w kolorze białym. Nowy model, iRobot Roomba Combo Essential, dostępny będzie w 4 kolorach – wspomnianym białym, szarym, grafitowym i czarnym. Różne opcje podkreślą estetykę i dopasowanie do wnętrz, dostosowując się do indywidualnych preferencji klientów. Co więcej, urządzenie jest smukłe, eleganckie, posiada niskoprofilową konstrukcję i zestaw czujników nawigacyjnych, które pozwalają robotowi łatwo poruszać się pod meblami i wokół nich. Chronią go także przed upadkiem ze schodów. iRobot Roomba Combo Essential posiada także skuteczny system sprzątania i moc ssącą o 18 razy większą niż roboty z serii 600.

iRobotowa skuteczność i jakość w niższej cenie

Nowość w ofercie iRobot bazuje na technologii dobrze znanej z modelu Roomba Combo. Robot jednocześnie odkurza i mopuje bez konieczności wymiany pojemnika. Urządzenie zostało wyposażone w niezbędne funkcje, dzięki którym łatwo i skutecznie zadba o porządek w domu. System sprzątania ma 3 poziomy mocy ssącej, podobnie jak system mopowania - urządzenie umożliwia wybór spośród 3 poziomów ilości wody używanej do mycia podłogi. Obie funkcje w prosty sposób ustawić można w aplikacji iRobot Home. iRobot Roomba Combo Essential usuwa codzienne zabrudzenia, dzięki gumowej szczotce w kształcie V z włosiem, szczotce bocznej oraz nakładce mopującej. Wspomniana szczotka boczna w nowym modelu wiruje, dzięki czemu bez problemu zbiera kurz i zanieczyszczenia z narożników i wzdłuż krawędzi.

Sprząta, kiedy nie ma Cię w domu

Najnowszym modelem Roomby sterujemy z poziomu aplikacji iRobot Home. W aplikacji dostępne są funkcje takie jak pulpit stanu technicznego robota, harmonogram sprzątania czy raport Clean Map®, dzięki któremu na mapce zobaczymy, które obszary domu zostały odkurzone i/lub wymopowane. Dodatkowo w intuicyjny sposób możemy zintegrować aplikację z innymi rozwiązaniami inteligentnego domu (urządzeniami obsługującymi Alexę, Siri lub Asystenta Google) i mieć pełną kontrolę nad sprzątaniem. System operacyjny iRobot OS umożliwia także zaprogramowanie robota, tak aby włączał się, gdy wychodzimy z domu, i kończył pracę przed powrotem, dzięki czemu wracamy do czystego wnętrza. – Roomba od iRobot w Polsce dostępna jest już od 20 lat, ale po raz pierwszy pojawi się w wersji, na którą czekało wielu klientów. Mowa oczywiście o kolorze białym, choć klienci z pewnością docenią także jej pozostałe opcje kolorystyczne. Dzięki temu będą mogli cieszyć się nie tylko czystą przestrzenią, ale także dopasować robota do wystroju wnętrza, wybierając spośród różnorodnych kolorów, które pasują do ich osobistego gustu i stylu – mówi Małgorzata Radomska z firmy DLF, autoryzowanego dystrybutora marki iRobot w Polsce. – iRobot Roomba Combo Essential to gwarancja efektywności i wydajności w utrzymaniu czystości w domu. Nowy robot został wyposażony w niezbędne technologie, dzięki którym kompleksowo sprząta powierzchnie twarde, eliminując kurz, brud i alergeny. Nasi klienci na pewno docenią również fakt, że model ten dostępny jest w korzystnej cenie, bowiem można kupić go już od 1199 zł – dodaje. Nowa Roomba to kolejny krok w realizacji misji firmy iRobot, czyli ułatwiania życia swoim klientom. Urządzenie łączy niezbędne funkcje, doskonałą wydajność sprzątania i minimalistyczny design w różnych kolorach. Co więcej, jest sprzedawane w opakowaniach przyjaznych dla środowiska - robot i akcesoria zapakowane są w tekturę i eko-worki, bez foliowych elementów.

