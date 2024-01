iRobot po raz kolejny gra z WOŚP. Wyjątkowa Roomba na licytacji

Wyjątkowe aukcje na WOŚP 2024

Firma DLF, autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce, już od 5 lat aktywnie angażuje się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku na licytację trafiają wyjątkowe egzemplarze iRobot Roomba, za których szatę graficzną odpowiadają zaproszeni polscy artyści, tj. Anna Halarewicz, Mateusz Suda, Oskar Zięta czy Basia Rochowczyk. W tym roku projekt „wośpowego” iRobot Roomba Combo j9+ przygotował Marcin „Tyber” Tybuś. To interdyscyplinarny artysta, który tworzy street art, projektuje modę, jest malarzem oraz projektantem graficznym. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. W. Strzemińskiego z tytułem magistra sztuki wydziału tkaniny i ubioru.

– Po raz kolejny gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i bez wahania mogę powiedzieć, że stało się to już naszą tradycją. Co roku, z dużą niecierpliwością oczekujemy stycznia i emocji, które towarzyszą aukcji i pierwszym reakcjom na jedyny w swoim rodzaju egzemplarz Roomby. Tegoroczny projekt artysty Marcina Tybusia w połączeniu z najnowszym i najsilniejszym modelem iRobota robi naprawdę piorunujące wrażenie! Taki sprzęt nie tylko świetnie sprawdzi się w boju, ale będzie także wyjątkową pamiątką przypominającą o finale WOŚP. To idealny przykład sztuki użytkowej, która coraz śmielej wkracza do domowych wnętrz – przekonuje Małgorzata Radomska, starszy specjalista ds. marketingu DLF.

Charakterny i najsilniejszy – iRobot Roomba Combo j9+

Zwycięzca licytacji, z której dochód w całości zasili 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otrzyma iRobot Roomba Combo j9+, czyli najnowszy, najsilniejszy i najbardziej zaawansowany technologicznie model w portfolio marki. Robot odkurzająco-mopujący ma nie tylko wyjątkowy design, ale także szereg funkcjonalności, które pozwalają na najbardziej efektywne, autonomiczne sprzątanie.

Bez wysiłku usuwa brud z dywanów i twardych podłóg, ma trzy poziomy mocy ssącej, intuicyjny system zwiększający moc na dywanach, a także całkowicie unoszący się moduł mopujący, dzięki któremu skutecznie czyści różne powierzchnie, bez pozostawiania mokrych śladów. Dodatkowo zintegrowana technologia SmartScrub zapewnia dokładne czyszczenie w miejscach wymagających większej uwagi – jak np. ślady łap zwierzęcia po aktywnym spacerze, plamy pod kuchennym stołem czy brudne kafelki w łazience. Urządzenie jest wyposażone w stację ładująco-czyszczącą Clean Base AutoFill, która automatycznie opróżnia zbiornik zanieczyszczeń i uzupełnia płyn do mopowania. Licytacja trwa do 3 lutego 2024 roku i dostępna jest pod TYM linkiem

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.