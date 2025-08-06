HUAWEI MatePad 11.5 2025 z matowym ekranem zadebiutuje w Polsce 20 sierpnia 2025 roku.

Nowy tablet stawia na komfort oczu i wszechstronność, oferując matową powłokę ekranu oraz możliwość transformacji w notebooka

Przy zakupie tabletu w oficjalnym sklepie, subskrybenci newslettera mogą odebrać ładowarkę HUAWEI SuperCharge 66 W lub myszkę HUAWEI CD23 SE za 1 zł

Kiedy premiera HUAWEI MatePad 11.5 2025 w Polsce?

Polska premiera nowego urządzenia została zaplanowana na wtorek, 20 sierpnia 2025 roku. Od tego dnia tablet będzie dostępny w sprzedaży, a klienci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. To ważna data dla osób poszukujących nowoczesnego sprzętu, który łączy wydajność z dbałością o komfort pracy i zdrowie oczu.

Główną zaletą, którą podkreśla producent, jest zastosowanie w tablecie matowego ekranu nowej generacji. Technologia ta została zaprojektowana z myślą o redukcji zmęczenia wzroku, co jest częstym problemem podczas wielogodzinnego czytania, pisania czy oglądania treści na ekranach cyfrowych. Matowa powłoka w tablecie HUAWEI MatePad 11.5 2025 skutecznie ogranicza odbicia światła i odblaski, co sprawia, że obraz jest bardziej czytelny. Wrażenia z użytkowania mają być zbliżone do obcowania z tradycyjnym papierem. Dzięki temu urządzenie ma być idealnym wyborem dla studentów, profesjonalistów i wszystkich, którzy spędzają dużo czasu przed ekranem.

Jak skorzystać z promocji i odebrać akcesoria za 1 zł?

Z okazji premiery producent przygotował specjalną ofertę dla pierwszych klientów. Osoby zainteresowane zakupem nowego tabletu Huawei mogą otrzymać kupon na akcesoria o wartości kilkudziesięciu złotych, płacąc za nie symboliczną złotówkę. Promocja jest dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl.

Aby skorzystać z oferty, należy wykonać kilka prostych kroków:

Wejść na stronę consumer.huawei.com/pl/offer/tablety/.

Zapisać się na listę odbiorców newslettera sklepu, podając swój adres e-mail.

Poczekać na dzień premiery – 20 sierpnia 2025 r.

Tego dnia na podany adres e-mail zostanie wysłany specjalny kupon. Umożliwi on dodanie do koszyka jednego z dwóch akcesoriów za 1 zł przy jednoczesnym zakupie tabletu. Do wyboru jest szybka ładowarka HUAWEI SuperCharge 66 W lub bezprzewodowa myszka HUAWEI CD23 SE. Kupon będzie ważny do 5 października 2025 r. Warto pamiętać, że promocja ta nie łączy się ze standardowym kodem rabatowym za zapis do newslettera.

Tablet do pracy i nauki: Jak zamienić go w notebooka?

Nowy tablet Huawei został zaprojektowany z myślą o wszechstronności, wykraczającej poza standardową konsumpcję mediów. Producent podkreśla, że urządzenie ma służyć jako efektywne narzędzie do nauki i pracy. Kluczem do tej transformacji są dedykowane akcesoria.

Dzięki podłączanej klawiaturze i rysikowi, urządzenie w mgnieniu oka zamienia się w lekki i poręczny notebook, gotowy do działania w dowolnym miejscu. To rozwiązanie docenią szczególnie studenci, którzy zyskają możliwość wygodnego tworzenia notatek na wykładach, oraz profesjonaliści, dla których mobilność i możliwość szybkiego edytowania dokumentów czy odpisywania na e-maile są kluczowe. Rysik dodatkowo rozszerza funkcjonalność o precyzyjne szkicowanie czy odręczne notatki bezpośrednio na ekranie. Lekka konstrukcja sprawia, że taki zestaw jest znacznie wygodniejszy w transporcie niż większość tradycyjnych laptopów.

