Huawei rozpoczyna „Morze okazji” – co w ofercie i do kiedy?

Lato to idealny moment na odświeżenie swoich gadżetów technologicznych, z czego doskonale zdaje sobie sprawę producent elektroniki. W oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl wystartowała akcja „Morze okazji”, w ramach której klienci mogą nabyć wybrane urządzenia w obniżonych cenach. Letnia promocja Huawei „Morze okazji” na smartwatche potrwa do 10 sierpnia, a na słuchawki do 27 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Warto więc się spieszyć, by skorzystać z najlepszych ofert.

W ramach akcji rabatami objęto przede wszystkim popularne smartwatche Huawei, w tym modele z najnowszej serii WATCH GT 5 oraz cenione zaawansowane zegarki z serii WATCH 4. Oprócz tego, w niższej cenie dostępne są także słuchawki, do których producent dorzuca prezent w postaci opaski sportowej. To nie wszystko – klienci sklepu huawei.pl mogą liczyć na dodatkowy rabat, jeśli zdecydują się zapisać na newsletter.

Jakie smartwatche Huawei kupimy taniej? Przegląd modeli

Letnia promocja w sklepie Huawei objęła kilka popularnych serii smartwatchy, dzięki czemu klienci mogą dobrać model idealnie dopasowany do swoich potrzeb i budżetu. W ofercie znalazły się zarówno zaawansowane zegarki z funkcją eSIM, jak i stylowe modele z serii GT oraz sportowe z linii WATCH FIT.

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano HUAWEI WATCH 4 Active, który dzięki obsłudze eSIM zapewnia pełną niezależność od smartfona. Zegarek wyposażono również w funkcję EKG i zaawansowane opcje monitorowania zdrowia. Jego cena promocyjna to 1199 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 1899 zł.

Dużym zainteresowaniem cieszy się seria HUAWEI WATCH GT, która łączy klasyczny design z funkcjonalnością. W ramach akcji taniej kupimy model HUAWEI WATCH GT 4 w wersji z zielonym paskiem i kopertą 46 mm za 649 zł (wcześniej 749 zł). Dostępna jest też wersja Elite 41 mm na drobniejsze nadgarstki w cenie 799 zł. W ramach letniej promocji Huawei taniej można kupić między innymi najnowszy model HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue, który w zestawie z dodatkowym paskiem kosztuje 899 zł (cena regularna 999 zł). Ten model, dostępny wyłącznie na huawei.pl, oferuje ulepszone funkcje pomiarowe oraz płatności zbliżeniowe NFC.

Ofertę uzupełniają modele z linii FIT, stworzone z myślą o osobach aktywnych. Lekki HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition z wymiennym paskiem w zestawie kosztuje teraz 499 zł (wcześniej 549 zł). Z kolei nowość, WATCH FIT 4 Pro Color Edition, wyróżnia się większą wytrzymałością, dokładniejszymi pomiarami i płatnościami NFC. Jego cena to 1099 zł i jest sprzedawany z dodatkowym, białym paskiem w prezencie.

Nie tylko zegarki – promocja na słuchawki z prezentem

Letnia promocja Huawei to nie tylko gratka dla osób poszukujących nowego smartwatcha. Producent przygotował również atrakcyjną ofertę dla miłośników muzyki i eleganckich akcesoriów. W akcji „Morze okazji” znalazły się otwarte słuchawki HUAWEI FreeClip w nowym, biżuteryjnym kolorze Rose Gold, które wyróżniają się nietuzinkowym designem.

W ramach letniej oferty specjalnej, słuchawki HUAWEI FreeClip Rose Gold za 649 zł sprzedawane są w zestawie z opaską HUAWEI Band 10 w prezencie. Klienci mogą wybrać kolor opaski – różowy lub czarny. Standardowa, najniższa cena słuchawek z ostatnich 30 dni wynosiła 699 zł. Warto zaznaczyć, że oferta na słuchawki jest krótsza niż na zegarki i obowiązuje wyłącznie do 27 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z promocji i na co zwrócić uwagę?

Wszystkie opisane oferty dostępne są wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. Aby skorzystać z niższych cen, wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka – rabat zostanie naliczony automatycznie. Aby skorzystać z oferty, należy pamiętać, że letnia promocja Huawei na smartwatche trwa do 10 sierpnia, a na słuchawki do 27 lipca 2025 roku, lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkową korzyścią dla kupujących jest możliwość uzyskania dodatkowego rabatu za zapisanie się do newslettera sklepu. To prosty sposób, by jeszcze bardziej obniżyć cenę wymarzonego sprzętu. Podsumowując, letnia akcja „Morze okazji” to dobry moment, by zaopatrzyć się w nowoczesne smartwatche Huawei lub słuchawki w atrakcyjnych cenach, często z wartościowym prezentem.

