Najważniejsze informacje

Wprowadzenie niezależnych płatności NFC na smartwatchach z serii HUAWEI WATCH 5

Możliwość płacenia zegarkiem bez konieczności posiadania przy sobie połączonego smartfona

Kluczowa rola aplikacji Quicko Wallet w procesie płatności

Pełna kompatybilność z telefonami z systemem Android, HMS oraz iOS

Huawei Watch 5 i płatności zbliżeniowe bez telefonu

Najnowsza aktualizacja dla smartwatchy z serii HUAWEI WATCH 5 wprowadza funkcję, na którą czekało wielu użytkowników. Jest nią możliwość dokonywania w pełni niezależnych płatności zbliżeniowych NFC. W praktyce oznacza to, że aby zapłacić za zakupy, nie trzeba już mieć przy sobie smartfona – wystarczy sam zegarek na nadgarstku. To rozwiązanie, które docenią szczególnie osoby aktywne oraz te, które cenią sobie minimalizm i wygodę.

Dzięki nowej funkcji, płatności zbliżeniowe zegarkiem stają się w pełni niezależne od smartfona, co jest przełomem dla aktywnych użytkowników. Niezależnie od tego, czy jesteś na treningu, spacerze, czy po prostu wyszedłeś na chwilę z domu bez telefonu, możesz swobodnie płacić za kawę, bilet komunikacji miejskiej czy drobne zakupy. Co istotne, usługa jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców, ponieważ działa niezależnie od systemu operacyjnego w telefonie – mogą z niej korzystać posiadacze smartfonów z Androidem, HMS (system Huawei) oraz iOS.

Jak płacić zegarkiem Huawei? Kluczowa aplikacja Quicko Wallet

Za techniczną realizację płatności na smartwatchach Huawei odpowiada aplikacja zewnętrznego dostawcy. Aby móc realizować płatności zbliżeniowe zegarkiem Huawei, niezbędne jest zainstalowanie na smartfonie aplikacji Quicko Wallet. To właśnie ona pełni rolę cyfrowego portfela, w którym użytkownik może utworzyć i zasilić wirtualną kartę płatniczą.

Aplikacja Quicko Wallet jest dostępna bezpłatnie w sklepach HUAWEI AppGallery, Google Play oraz App Store. Oznacza to, że z nowej metody płatności mogą skorzystać wszyscy użytkownicy zegarków z serii HUAWEI WATCH 5, niezależnie od tego, czy na co dzień korzystają z telefonu z systemem Android, iOS czy HMS. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, kolejnym krokiem jest powiązanie jej z zegarkiem, co finalnie uruchamia możliwość płacenia zbliżeniowego.

Jak aktywować płatności zbliżeniowe na smartwatchu? Instrukcja krok po kroku

Uruchomienie usługi jest proste i wymaga wykonania kilku czynności zarówno na smartfonie, jak i bezpośrednio na zegarku. Cały proces został zaprojektowany tak, by był jak najbardziej intuicyjny dla użytkownika. Aby aktywować płatności na HUAWEI WATCH 5, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Pobierz aplikację Quicko Wallet na telefon – pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji Quicko Wallet na smartfonie. Znajdziesz ją w oficjalnych sklepach: Google Play (dla Androida), App Store (dla iOS) oraz HUAWEI AppGallery.

Zarejestruj się i utwórz kartę – po zainstalowaniu aplikacji należy założyć w niej konto, a następnie dodać wirtualną kartę płatniczą, która będzie służyć jako cyfrowy portfel.

Zaktualizuj oprogramowanie zegarka – upewnij się, że Twój HUAWEI WATCH 5 ma najnowszą wersję oprogramowania. Możesz to sprawdzić w aplikacji HUAWEI Zdrowie na swoim telefonie, przechodząc do ustawień sparowanego zegarka.

Zainstaluj Quicko Wallet na zegarku – otwórz sklep AppGallery bezpośrednio na swoim smartwatchu, wyszukaj i zainstaluj na nim aplikację Quicko Wallet.

Aktywuj płatności zegarkiem w aplikacji na telefonie – wróć do aplikacji Quicko Wallet na smartfonie i w jej ustawieniach uruchom funkcję płatności zbliżeniowych dla zegarka. To ostatni krok, który połączy Twoją wirtualną kartę ze smartwatchem.

Po wykonaniu tych czynności, funkcja płatności zbliżeniowych zegarkiem HUAWEI WATCH 5 zostaje w pełni aktywowana i gotowa do użycia. Od tej pory możesz płacić za zakupy, zbliżając zegarek do terminala, bez potrzeby wyciągania telefonu czy portfela.

