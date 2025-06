Jaka jest cena HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025 i co znajdziemy w zestawie?

Nowy HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025 debiutuje na polskim rynku z rekomendowaną ceną detaliczną ustaloną na 3999 zł. Producent przygotował jednak specjalną ofertę premierową, która potrwa od 24 czerwca do 27 lipca br. W tym okresie cenę urządzenia obniżono o 300 zł, do poziomu 3699 zł. Największą zaletą propozycji jest fakt, że w tej kwocie nabywca otrzymuje nie tylko samo urządzenie, ale kompletny zestaw akcesoriów, które przekształcają je w wielofunkcyjne narzędzie do pracy.

W pudełku, oprócz tabletu, znajdują się:

klawiatura HUAWEI Glide,

rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji,

mysz bezprzewodowa HUAWEI NearLink CD23-R.

To właśnie ten bogaty pakiet sprawia, że nowy tablet z klawiaturą i rysikiem staje się od razu po wyjęciu z pudełka gotowy do zadań biurowych i kreatywnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Co więcej, w ramach promocji na start Huawei oferuje również bezpłatne wydłużenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Jaki ekran ma HUAWEI MatePad Pro 12.2 i co potrafi rysik?

Sercem urządzenia jest jego wyświetlacz – matowy ekran Tandem OLED PaperMatte o przekątnej 12,2 cala i rozdzielczości 2.8K (2800 × 1840). Jego matowa powierzchnia redukuje odbicia światła aż o 99%, co w połączeniu z jasnością szczytową na poziomie 2000 nitów gwarantuje doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. To kluczowa cecha dla osób pracujących w różnych warunkach. Ekran dba również o wzrok użytkownika, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland i SGS dotyczące ograniczenia emisji niebieskiego światła i eliminacji migotania.

Wyświetlacz idealnie współpracuje z dołączonym do zestawu rysikiem HUAWEI M-Pencil 3. generacji. Dzięki ponad 10 000 poziomom czułości na nacisk oraz technologii NearLink, HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025 zapewnia precyzję i naturalne wrażenie pisania jak na papierze, przy ultraniskim opóźnieniu. To wymarzone narzędzie dla grafików, projektantów i wszystkich, którzy na co dzień tworzą notatki odręczne. Potencjał tego duetu w pełni wykorzystuje darmowa, autorska aplikacja GoPaint, która pozwala na tworzenie zaawansowanych, wielowarstwowych grafik i szkiców.

Jakie funkcje sprawiają, że MatePad Pro działa jak laptop?

Twierdzenie, że tablet może zastąpić laptopa, opiera się tu na solidnych podstawach. Po pierwsze, w zestawie z urządzeniem znajduje się pełnowymiarowa klawiatura HUAWEI Glide z dużym touchpadem obsługującym gesty. Jest lekka (420 g), ma ciche klawisze i magnetyczny zawias, który pozwala ustawić ekran pod wygodnym kątem. Po drugie, dołączona mysz bezprzewodowa, działająca w technologii NearLink, zapewnia płynną i precyzyjną pracę, nawet na szklanych powierzchniach.

Poza akcesoriami, o komforcie pracy decyduje mobilność i wydajność. HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025 waży zaledwie 508 g przy grubości 5,5 mm, co czyni go znacznie lżejszym i poręczniejszym od większości laptopów. Nowością w tym modelu jest obsługa ultraszybkiego standardu Wi-Fi 7, co gwarantuje błyskawiczne pobieranie plików i stabilne połączenie podczas wideokonferencji. Długi czas pracy zapewnia bateria o pojemności 10 100 mAh z funkcją szybkiego ładowania, a o jakość rozmów online dbają cztery mikrofony z redukcją szumów i przednia kamera 8 MP.

Jak działa wielozadaniowość i czy są aplikacje Google?

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 4.3, zaprojektowanego z myślą o produktywności. Kluczową funkcją jest tu Live Multitask, która pozwala na jednoczesne wyświetlanie i obsługę nawet trzech aplikacji. Oznacza to, że użytkownik może brać udział w wideokonferencji, jednocześnie notując i wyszukując informacje w przeglądarce, bez potrzeby przełączania się między oknami. Pracę dodatkowo ułatwia intuicyjna funkcja przeciągania i upuszczania plików, zdjęć czy linków pomiędzy aktywnymi aplikacjami.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, głównym źródłem jest sklep AppGallery, gdzie znajdują się aplikacje z kluczowych kategorii, takich jak finanse, podróże czy rozrywka. Huawei zapewnia również, że dostęp do aplikacji od Google nie stanowi problemu, co jest istotną informacją dla użytkowników przyzwyczajonych do tego ekosystemu. Tablet bezproblemowo integruje się także z innymi urządzeniami marki, takimi jak laptopy czy smartfony, co pozwala na płynne przenoszenie pracy między nimi.

