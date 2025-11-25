Smartfon Huawei Pura 70 Pro (12/512 GB) dostępny jest za 2999 zł (300 zł taniej), z 6-miesięczną ochroną ekranu i opcją dokupienia słuchawek FreeBuds SE 4 za 159 zł

Tablety z matowymi ekranami PaperMatte, jak MatePad Pro 12.2” czy MatePad 11.5S, oferowane są z gratisami (np. rysik, słuchawki, subskrypcja Microsoft 365)

Smartwatche z serii WATCH GT, FIT i WATCH 5 są tańsze nawet o 200 zł i w zestawie otrzymuje się dodatkowy pasek

Dodatkowe korzyści to m.in. 50 zł rabatu za zapis do newslettera (przy zakupach powyżej 500 zł), 20 rat 0% RRSO (od 300 zł) oraz 50% zniżki na przedłużoną gwarancję HUAWEI Care.

Huawei Black Friday: Smartfon Pura 70 Pro i tablety w niższych cenach

Tegoroczna wyprzedaż z okazji Huawei Black Friday to okazja do zakupu urządzeń w znacznie niższych cenach. W ofercie dostępnej wyłącznie na stronie producenta szczególną uwagę przyciąga propozycja dla fanów mobilnej fotografii. Promocje Huawei objęły m.in. model Pura 70 Pro (12 GB/512 GB) w kolorze białym, który jest teraz dostępny w rekomendowanej cenie promocyjnej 2999 zł, czyli o 300 zł taniej niż jego najniższa cena z ostatnich 30 dni. W zestawie klienci otrzymują także 6-miesięczną ochronę ekranu, a za dodatkowe 159 zł mogą dobrać do zamówienia słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 4.

W oficjalnym sklepie marki można również znaleźć specjalne oferty na tablety z matowymi ekranami PaperMatte, które idealnie sprawdzą się do pracy, nauki i rozrywki. Producent przygotował dwa warianty:

HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte (12/512 GB) w cenie 2999 zł (taniej o 100 zł). W prezencie dołączone są rysik M-Pencil, słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 oraz roczna subskrypcja Microsoft 365 Family.

HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte (8/256 GB) za 1499 zł. Do tego modelu producent dorzuca w prezencie rysik M-Pencil, a za 49 zł można dokupić mysz lub router.

Promocje na smartwatche. Co przygotował producent?

Okazje cenowe przygotowane na Huawei Black Friday obejmują także szeroką gamę inteligentnych zegarków. Producent postawił na zestawy – wszystkie smartwatche z serii WATCH GT 4/5, WATCH FIT 3/4 oraz WATCH 5 oferowane są z dodatkowym paskiem w prezencie. To dobra wiadomość dla osób, które lubią personalizować swoje urządzenia. W ramach promocji Huawei, nowsze modele z serii WATCH GT 5 i FIT 3 można kupić taniej nawet o 200 zł, otrzymując w prezencie dodatkowy pasek.

Wśród najciekawszych ofert na huawei.pl znalazły się:

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue – w cenie 749 zł (obniżka z 899 zł), z paskiem fluoroelastomerowym w prezencie.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active Color Edition – za 1199 zł (obniżka z 1399 zł), również z dodatkowym paskiem.

HUAWEI WATCH FIT 3 Zielony – dostępny za 429 zł (obniżka z 499 zł), w zestawie z paskiem fluoroelastomerowym.

HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Green – w cenie 499 zł, także z dodatkowym paskiem w komplecie.

Do każdego z wymienionych zegarków klienci mogą dokupić sportowe słuchawki HUAWEI FreeArc w promocyjnej cenie 279 zł.

Słuchawki i dodatkowe bonusy. Co jeszcze w promocji Huawei?

Wyprzedaż na Huawei Black Friday to nie tylko smartfony, zegarki i tablety. Producent przygotował także ofertę na designerskie, otwarte słuchawki HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota. Dostępne są one w cenie 549 zł, a w prezencie klienci otrzymują opaskę sportową HUAWEI Band 10 oraz usługę wsparcia na wypadek zgubienia jednej ze słuchawek.

Poza zniżkami na konkretne produkty, firma przygotowała pakiet dodatkowych korzyści, które jeszcze bardziej uatrakcyjniają zakupy. Poza obniżkami cen, promocje Huawei obejmują także dodatkowe korzyści, takie jak 50 zł rabatu za zapis do newslettera czy możliwość rozłożenia płatności na 20 rat 0%. Warto jednak pamiętać o warunkach:

Rabat 50 zł za zapis do newslettera obowiązuje przy zamówieniach o minimalnej wartości 500 zł.

20 rat RRSO 0% jest dostępne dla zamówień o wartości od 300 zł.

Przedłużona o rok gwarancja HUAWEI Care (z wyłączeniem akcesoriów) jest dostępna w cenie niższej o 50%.

Wszystkie oferty promocyjne obowiązują do 1 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny się pospieszyć. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów oraz ich najniższych cen z ostatnich 30 dni dostępne są na oficjalnej stronie producenta.

Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna (23-30.11) Najniższa cena z ostatnich 30 dni Prezent Produkty dodatkowe w promocji HUAWEI Pura 70 Pro 12GB/512GB - Biały 5199 zł 2999 zł 3299 zł 6-miesięczna ochrona ekranu Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 4 za 159 zł HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Green 1199 zł 499 zł 499 zł Pasek fluoroelastomerowy Słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue 1099 zł 749 zł 899 zł Pasek fluoroelastomerowy Słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active Color Edition 1649 zł 1199 zł 1399 zł Pasek fluoroelastomerowy Słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł HUAWEI WATCH FIT 3 - Zielony 599 zł 429 zł 499 zł Pasek fluoroelastomerowy Słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte 8/256GB 2199 zł 1499 zł 1499 zł Rysik M-Pencil Mysz HUAWEI CD26 SE za 49 złRouter HUAWEI AX2 za 49 zł HUAWEI FreeClip – Różowe złoto 799 zł 549 zł 549 zł HUAWEI Band 10Wsparcie na wypadek zgubienia -

