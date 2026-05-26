Ten smartwach kosztuje aż dwie średnie krajowe! Ma 99 ozdobnych diamentów

Huawei wprowadza do Polski ultrapremium smartwatch dla kobiet, ozdobiony 99 naturalnymi diamentami i zaprojektowany przez światowej sławy jubilerkę.

Cena zegarka wynosi 14 999 zł i zawiera ekskluzywny pakiet "Diamentowa Ochrona", gwarantujący dwie darmowe wymiany ekranu przez 2 lata.

Mimo luksusowego wyglądu, to zaawansowany smartwatch z eSIM do rozmów, płatnościami Curve Pay oraz funkcją analizy 11 wskaźników zdrowia w 60 sekund.

Projekt zegarka, inspirowany spiralą Fibonacciego i wykonany z szafirowego szkła z 60 diamentowymi fasetami, pozycjonuje go jako dzieło sztuki jubilerskiej.

Huawei wchodzi na rynek luksusu. Czym jest nowy zegarek z diamentami?

Huawei rzuca rękawicę markom kojarzonym do tej pory z luksusową biżuterią i zegarmistrzostwem. Firma wprowadza do Polski swój pierwszy kobiecy smartwatch z segmentu ultrapremium. To nie jest zwykły gadżet technologiczny, a raczej dzieło sztuki jubilerskiej, które przy okazji naszpikowano nowoczesnymi funkcjami. Za jego wygląd odpowiada światowej sławy projektantka biżuterii, Francesca Amfitheatrof, co od razu pozycjonuje produkt na zupełnie innej półce.

Motywem przewodnim, który widać w całej konstrukcji, jest spirala Fibonacciego – symbol geometrycznej perfekcji. Kopertę zegarka wieńczy pierścień ozdobiony misternym grawerunkiem. Ekran chroni szkło szafirowe, a jego krawędzie zdobi diamentowy szlif, tworząc 60 precyzyjnych faset, które subtelnie odbijają światło. Całość uzupełnia 99 naturalnych diamentów – 98 z nich osadzono w tytanowej bransolecie, a ostatni, dziewięćdziesiąty dziewiąty, wieńczy obrotową koronkę zegarka. Inspiracją dla bransolety była winorośl, co ma symbolizować wytrzymałość i dążenie do doskonałości.

Ile kosztuje luksusowy smartwatch Huawei i co wchodzi w skład zestawu?

Wejście do świata luksusu ma swoją cenę. Nie inaczej jest w tym przypadku. Cena HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition na polskim rynku została ustalona na 14 999 zł. Zegarek nie będzie dostępny w zwykłych sklepach z elektroniką. Można go kupić wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta huawei.pl.

W tej cenie klienci otrzymują nie tylko sam zegarek. Huawei dorzuca pakiet dodatków, który ma podkreślić wyjątkowość oferty. W zestawie znajduje się miesięczny dostęp do usługi Tarcze zegarka VIP oraz roczna subskrypcja rozszerzonej wersji aplikacji HUAWEI Health+. Daje ona dostęp do planów treningowych przygotowanych przez ekspertów, zestawów ćwiczeń, utworów relaksacyjnych i zaawansowanych funkcji medytacji. Producent pomyślał też o zabezpieczeniu tak drogiego sprzętu. Kupujący otrzymują specjalny pakiet serwisowy „Diamentowa Ochrona”, który przez dwa lata od zakupu gwarantuje dwie darmowe wymiany uszkodzonego ekranu oraz zniżkę na inne elementy zewnętrzne, jak ogniwa bransolety czy zapięcie.

Biżuteria, która mierzy tętno. Co potrafi zegarek za blisko 15 tys. zł?

Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak wieczorowa biżuteria, w środku to pełnoprawny, zaawansowany technologicznie gadżet. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition jest kompatybilny z systemami Android oraz iOS, więc połączy się z większością smartfonów na rynku. Dzięki wbudowanemu modułowi eSIM zegarek pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności posiadania telefonu w pobliżu. Umożliwia też dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą aplikacji Curve Pay.

Największy nacisk położono jednak na funkcje monitorowania zdrowia i samopoczucia. Zegarek w zaledwie 60 sekund potrafi przeanalizować 11 kluczowych wskaźników organizmu w ramach funkcji „Zdrowie na oku”. Poza standardowym pomiarem tętna czy snu, pozwala kobietom na szczegółowe śledzenie cyklu menstruacyjnego i rejestrowanie emocji. Wbudowana bateria ma wystarczyć na 3 dni standardowego użytkowania. Dodatkowo zegarek wyposażono w funkcję SOS – pięciokrotne naciśnięcie koronki automatycznie wykonuje połączenie na numer alarmowy lub wysyła wiadomość z lokalizacją do zdefiniowanego kontaktu, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]