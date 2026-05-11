Nowe smartwatche Huawei Watch Fit 5 i 5 Pro są dostępne w Polsce w promocyjnych cenach od 599 zł i 949 zł (oszczędność 200 zł) do 21 czerwca 2026 roku.

Zegarki z serii Watch Fit 5 oferują do 10 dni pracy na baterii, innowacyjne minitreningi i płatności Curve Pay, a wersja Pro zaawansowane tryby sportowe.

Huawei zaprezentował także luksusowy HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN z 99 diamentami oraz profesjonalny zegarek dla biegaczy HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition.

Flagowy tablet HUAWEI MatePad Pro Max wyróżnia się niezwykle smukłą konstrukcją (4,7 mm, 509g) i 13,2-calowym ekranem OLED 3K, a w zestawie ma klawiaturę.

Huawei Watch Fit 5 wchodzi do Polski. Co potrafi i ile kosztuje?

Najważniejszą nowością z perspektywy polskiego rynku jest bez wątpienia seria Huawei Watch Fit 5. To następca popularnych i dobrze ocenianych zegarków, który właśnie trafił do sprzedaży w naszym kraju. Urządzenia zachowały swój charakterystyczny, kwadratowy kształt koperty z dużym i jasnym ekranem. Producent zapewnia, że bateria wytrzyma do 10 dni na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem w tej klasie sprzętu.

Ciekawą nowością są tzw. minitreningi. To trwające zaledwie minutę zestawy ćwiczeń, które mają pomóc wpleść trochę ruchu w codzienny, często siedzący tryb życia. Wersja Pro, skierowana do bardziej aktywnych użytkowników, oferuje zaawansowane tryby sportowe, takie jak biegi przełajowe, kolarstwo czy nurkowanie. Zegarki obsługują też płatności zbliżeniowe Curve Pay.

Z okazji premiery, w okresie od 7 maja do 21 czerwca 2026 roku, można kupić nowe smartwatche Huawei o 200 zł taniej – model Huawei Watch Fit 5 kosztuje 599 zł, a wersja Pro 949 zł. Po zakończeniu promocji ceny wrócą do standardowego poziomu: 799 zł za model podstawowy i 1149 zł za wariant Pro. Zegarki są dostępne w największych sieciach z elektroniką oraz u operatorów komórkowych.

Nowości dla wymagających: luksusowy zegarek i sprzęt dla biegaczy

Podczas wydarzenia w Bangkoku firma pokazała też coś dla osób o zupełnie innych potrzebach. Pierwszą z nowości jest HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. To pierwszy tak luksusowy, biżuteryjny zegarek dla kobiet w ofercie marki. Powstał przy współpracy ze światowej sławy projektantką biżuterii Francescą Amfitheatrof. Jego kopertę zdobi 99 naturalnych diamentów, a całość ma być eleganckim dodatkiem do wieczorowych kreacji.

Firma pokazała też nowe smartwatche Huawei dla sportowców – model HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, który powstał we współpracy z legendą maratonu, Eliudem Kipchoge. Ten profesjonalny zegarek dla biegaczy został wyposażony w nowy wskaźnik wydajności biegu (RAI) i rozbudowany panel treningowy, co ma pozwolić na jeszcze dokładniejszą analizę wyników i skuteczniejszą walkę o kolejne rekordy.

Nie tylko zegarki. Co wiemy o nowym tablecie Huawei MatePad Pro Max?

Ostatnią z głośnych premier jest flagowy tablet HUAWEI MatePad Pro Max. To sprzęt z najwyższej półki, który ma wyróżniać się przede wszystkim niezwykle smukłą i lekką konstrukcją. Mimo dużego, 13,2-calowego ekranu, urządzenie waży zaledwie 509 gramów i ma grubość 4,7 mm.

Wyświetlacz to matowy panel OLED o wysokiej rozdzielczości 3K Ultra-HD, co ma zapewnić komfort pracy i świetną jakość obrazu. W zestawie z tabletem znajduje się klawiatura, co ma pozwolić na wygodną pracę zdalną praktycznie z każdego miejsca. Na razie nie znamy jednak polskiej ceny ani daty premiery tego urządzenia.

