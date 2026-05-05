vivo X300 FE to nowy flagowiec z zaawansowanym systemem fotograficznym ZEISS, oferujący teleobiektyw 50 MP z telekonwerterem (ekwiwalent 200 mm) i AI do doskonałych zdjęć w każdych warunkach.

Smartfon wyróżnia się dużą baterią 6500 mAh z szybkim ładowaniem 90W oraz wydajnym procesorem Snapdragon 8 Gen 5, zamkniętymi w lekkiej i smukłej obudowie.

Producent gwarantuje długie wsparcie, oferując 5 lat aktualizacji systemu, 7 lat wsparcia bezpieczeństwa i 5 lat płynności działania, co zwiększa wartość urządzenia.

Dostępny w Polsce od 4499 zł, vivo X300 FE ma atrakcyjną ofertę premierową z bonusem 500 zł za odkup starego telefonu lub zestawem fotograficznym w promocyjnej cenie.

Vivo X300 FE: Flagowa premiera z aparatem ZEISS i potężną baterią

Smartfon vivo X300 FE właśnie trafił do sprzedaży, wprowadzając na rynek urządzenie, które ma ambicje zdefiniować na nowo pojęcie flagowca na co dzień. Producent postawił na połączenie lekkości i poręczności z zaawansowanymi technologiami, szczególnie w obszarze fotografii. vivo X300 FE to lekki i poręczny smartfon z flagowej serii X, który stawia na dobre zdjęcia i wygodę codziennego używania. Urządzenie to jest owocem współpracy z renomowaną firmą ZEISS, co od razu sygnalizuje jego fotograficzne aspiracje.

Sercem możliwości fotograficznych jest system aparatów współtworzony z ZEISS, wspierany przez zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na wyraźne zdjęcia w różnorodnych warunkach – od dynamicznych kadrów w ruchu, po wymagające ujęcia nocne. Ale vivo X300 FE to nie tylko aparat. To także smartfon, który ma sprostać wymaganiom intensywnego użytkowania. Producent wyposażył go w solidną baterię o pojemności 6500 mAh, która ma gwarantować energię na cały dzień, niezależnie od tego, czy telefon służy do pracy, rozrywki, czy rejestrowania wspomnień. Całość zamknięto w smukłej i lekkiej obudowie, co ma zapewnić komfort użytkowania na co dzień.

Aparat ZEISS w vivo X300 FE: Detale i innowacje dla fotografów

Tym, co wyróżnia vivo X300 FE, jest bez wątpienia jego zaawansowany system fotograficzny. Głównym elementem jest Teleobiektyw ZEISS Super 50 MP, który umożliwia fotografowanie bardzo odległych obiektów z zachowaniem niezwykłej szczegółowości i głębi. Po raz pierwszy w serii FE, użytkownicy mają dostęp do ekwiwalentu ogniskowej 200 mm dzięki telekonwerterowi vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Ta innowacja wykorzystuje kompaktową optykę opartą na konstrukcji Keplera, składającą się z 15 elementów szkła o wysokiej przepuszczalności. Nowa generacja telekonwertera jest również znacznie lżejsza (153 g zamiast 210 g), co ułatwia komfortowe fotografowanie koncertów czy wydarzeń sportowych z dużej odległości.

Oprócz teleobiektywu, smartfon oferuje także aparat główny 50 MP ZEISS oraz ultraszerokokątny aparat 110° o niskim poziomie zniekształceń. Ten kompleksowy zestaw został zaprojektowany, aby sprawdzać się w różnorodnych sytuacjach, zapewniając dobrą szczegółowość, naturalne kolory i elastyczny zakres ogniskowych. Za jakość zdjęć odpowiada również silnik AI True Clarity Engine, który łączy w sobie NICE 3.0 Optical Reconstruction Engine, MAGIC 2.0 Image Restoration Engine oraz Magic Cloud. System ten skutecznie poprawia ostrość i detale, szczególnie w słabym oświetleniu i przy dużych odległościach.

Dla miłośników wydarzeń na żywo przygotowano specjalny tryb sceniczny, zoptymalizowany pod kątem koncertów i imprez. Łączy on teleobiektyw z dopracowanymi algorytmami, by lepiej radzić sobie w trudnym oświetleniu. Funkcja Ultra-Clear Stage Photography, dzięki algorytmowi Telephoto Magic 2.0 i optymalizacjom GTR 3.0, poprawia jakość portretów wykonanych teleobiektywem, zapewniając więcej detali, naturalne kolory i lepszą dynamikę tonalną. Funkcja Dual-View Stage Video pozwala nagrywać scenę i reakcje użytkownika jednocześnie, co umożliwia uchwycenie zarówno wydarzenia, jak i emocji w tym samym czasie. Z kolei Flash Portrait znacząco poprawia zdjęcia w słabym świetle dzięki adaptacyjnej lampie błyskowej z zoomem, gwarantując bardziej równomierne oświetlenie i naturalne kolory skóry.

Tryb fotografii ulicznej w vivo X300 FE skupia się na autentycznych momentach, zachowując naturalne ziarno i delikatne rozmycie ruchu, co pozwala lepiej oddać atmosferę sceny. Dodatkowo, funkcja ZEISS Multifocal Portrait oferuje szeroki zakres ogniskowych od 23 mm do 100 mm, umożliwiając tworzenie naturalnych portretów z wyraźnym oddzieleniem tła. Smartfon obsługuje również zaawansowane tryby wideo, oferując nagrywanie w 4K przy 60 kl./s, 4K przy 120 kl./s oraz imponujące 8K przy 30 kl./s. Całość uzupełnia AI Creative Camera, która łączy tryb AI Portrait z różnymi stylami fotograficznymi i wspiera narzędzia AI Magic Move, AI Image Expander, AI Reflection Erase oraz AI Erase, ułatwiające edycję zdjęć po ich wykonaniu.

Kompaktowa konstrukcja i wydajność vivo X300 FE: Snapdragon 8 Gen 5 i długie wsparcie

Vivo X300 FE to flagowiec, który łączy potężną wydajność z kompaktową formą. Urządzenie ma prosty, ale elegancki design, jest lekkie i wygodne w obsłudze. Dzięki wadze 191 g i grubości 7,99 mm, doskonale leży w dłoni i umożliwia obsługę jedną ręką. Płaski 6,31-calowy wyświetlacz z wąskimi ramkami zapewnia symetryczny front i elegancki wygląd. Z tyłu zastosowano matowe wykończenie ze szkła Metallic Sand AG z delikatnymi gradientami, co nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd, jest odporne na odciski palców i ma gładką fakturę. Moduł aparatu został estetycznie wkomponowany w obudowę w formie „kropli”, zapewniając płynne przejście między elementami.

Wewnątrz vivo X300 FE działa na flagowej platformie Snapdragon® 8 Gen 5, która gwarantuje szybkie działanie, sprawną wielozadaniowość i stabilną pracę nawet przy najbardziej wymagających zadaniach, od gier po tworzenie treści. Aby utrzymać wysoką wydajność, zastosowano Efficient VC Liquid Cooling System z komorą parową o powierzchni 4005 mm² oraz wysokowydajnym grafitem termicznym. Dzięki temu telefon ma utrzymywać stabilną temperaturę i płynne działanie nawet przy długim, intensywnym obciążeniu.

Mimo smukłej obudowy, vivo X300 FE mieści potężną baterię BlueVolt o pojemności 6500 mAh. Wspiera ją szybkie ładowanie 90W FlashCharge oraz bezprzewodowe ładowanie 40W, co pozwala błyskawicznie uzupełniać energię. Zastosowano również technologię 4. generacji krzemowych anod oraz inteligentny system zarządzania energią, które poprawiają wydajność i żywotność baterii, nie wpływając negatywnie na bezpieczeństwo. Telefon posiada certyfikaty IP68 i IP69, co oznacza odporność na kurz i wodę. Z myślą o długoterminowej niezawodności, vivo oferuje aż pięć lat aktualizacji systemu operacyjnego, siedem lat wsparcia bezpieczeństwa oraz pięć lat gwarantowanej płynności działania X300 FE.

Smartfon działa pod kontrolą systemu OriginOS 6, który zapewnia płynną współpracę między urządzeniami. Telefon współpracuje z Windows, Mac i iPadem dzięki vivo Office Kit, oferuje One-Tap Transfer dla iPhone’a oraz Origin Island. Całość uzupełnia vivo Security oraz Przestrzeń Prywatna (Private Space) do przechowywania wrażliwych danych. Za płynność działania odpowiada Origin Smooth Engine.

Cena i dostępność vivo X300 FE w Polsce: Oferta premierowa i gdzie kupić

Smartfon vivo X300 FE jest już dostępny w Polsce, co stanowi ważną informację dla wszystkich, którzy z niecierpliwością czekali na ten model. Urządzenie oferowane jest w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych: Mglistym Fiolecie oraz Luksusowej Czerni. Od momentu premiery, smartfon można nabyć zarówno online, jak i w wybranych sklepach stacjonarnych popularnych sieci, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz Neonet.

Rekomendowana cena wersji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wynosi 4 499 zł. Jednak na start sprzedaży przygotowano atrakcyjną ofertę premierową, która ma zachęcić pierwszych klientów. Mogą oni skorzystać z programu odkup, który gwarantuje 500 zł bonusu przy oddaniu starego smartfona. Alternatywnie, klienci mogą wybrać atrakcyjny zestaw ze specjalnym pakietem fotograficznym Special Edition FE w promocyjnej cenie 4 999 zł, co stanowi znaczną oszczędność w porównaniu do standardowej wartości zestawu wynoszącej 6349 zł. To sprawia, że vivo X300 FE staje się jeszcze bardziej przystępny dla osób poszukujących flagowego smartfona z zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi.

