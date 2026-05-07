Nowe smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i 5 Pro debiutują w Polsce, oferując do 10 dni pracy na baterii, płatności zbliżeniowe Curve Pay oraz ponad 100 trybów treningowych, w tym Minitreningi.

Wersja Pro wyróżnia się tytanową ramką, szafirowym szkłem i funkcjami takimi jak EKG, nurkowanie do 40m oraz rozbudowane monitorowanie zdrowia.

Oba modele są kompatybilne z Androidem i iOS, posiadają jasne ekrany AMOLED (do 3000 nitów w Pro) i są wodoszczelne (5 ATM).

Do 21 czerwca 2026 r. smartwatche dostępne są w promocji z obniżką 200 zł (FIT 5 za 599 zł, FIT 5 Pro za 949 zł), a do każdego zakupu dołączana jest subskrypcja HUAWEI Health+.

HUAWEI WATCH FIT 5 i 5 Pro w Polsce: Premiera i kluczowe cechy

W Polsce właśnie pojawiły się najnowsze smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, które kontynuują sukces poprzednich generacji. Oba modele wyróżniają się dużymi, kwadratowymi ekranami i wszechstronną funkcjonalnością, dostępną dla użytkowników smartfonów z Androidem i iOS. Kluczową cechą, która z pewnością przyciągnie uwagę, jest długi czas pracy na baterii – do 10 dni na jednym ładowaniu, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dodatkowo, te smartwatche Huawei wprowadzają płatności zbliżeniowe Curve Pay, co ułatwia codzienne transakcje bez konieczności wyciągania telefonu czy portfela. Użytkownicy znajdą w nich również ponad 100 trybów treningowych, wzbogaconych o nową funkcję Minitreningów, a także rozbudowany system monitorowania samopoczucia.

Nowoczesny design i różnice w wykonaniu: HUAWEI WATCH FIT 5 vs. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 to smartwatche, które łączą kompaktowy design z wytrzymałymi materiałami, zapewniającymi odporność na codzienne użytkowanie. Wersja podstawowa, HUAWEI WATCH FIT 5, posiada kopertę z aluminium klasy lotniczej i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82 cala oraz jasności do 2500 nitów, chroniony szkłem ceramicznym. Dostępnych jest sześć wariantów kolorystycznych, w tym wersja srebrno-zielona z paskiem nylonowym z recyklingu, dostępna wyłącznie na huawei.pl.

Model HUAWEI WATCH FIT 5 Pro idzie o krok dalej w kwestii wytrzymałości, wykorzystując tytanową ramkę oraz szafirowe szkło, co zapewnia jeszcze większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ten smartwatch Huawei jest dostępny w trzech kolorach, z kopertą wykonaną z aluminium klasy lotniczej (wersje czarna i pomarańczowa) lub metalu nanoceramicznego (wersja biała). Wersje Pro wyposażono w większe ekrany AMOLED o przekątnej 1,92 cala, z adaptacyjną częstotliwością odświeżania LTPO 1–60 Hz i maksymalną jasnością do 3000 nitów, gwarantującą doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Oba modele, pomimo różnic w materiałach, zapewniają pełną kompatybilność z systemami Android i iOS oraz oferują funkcje takie jak notatki głosowe, rozmowy przez Bluetooth i zrzuty ekranu.

Funkcje sportowe i zdrowotne: Od minitreningów po EKG i nurkowanie

Oba modele z serii HUAWEI WATCH FIT 5 oferują ponad 100 trybów treningowych, w tym wiele zaawansowanych, które pozwalają na szczegółową analizę danych. Przykładem jest tryb kolarski, który śledzi nachylenie trasy, szacowaną moc i kadencję, umożliwiając optymalizację wysiłku. Smartwatche wyposażono w zaawansowany system pozycjonowania HUAWEI Sunflower, który precyzyjnie śledzi trasę, a także wykrywa postoje podczas jazdy. Nowością w tej generacji jest funkcja Minitreningów, gdzie urocza panda zachęca do wykonania 30 krótkich, minutowych ćwiczeń, idealnych na przerwę w pracy czy nauce. Wykonując minitreningi, użytkownik odblokowuje kolejne miasta na tarczy zegarka, w tym Warszawę.

Smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5, dzięki wodoszczelności 5 ATM, doskonale sprawdzą się podczas sportów wodnych, takich jak pływanie na SUP-ie czy żeglarstwo. Wersja HUAWEI WATCH FIT 5 Pro została dodatkowo wyposażona w czujnik głębokości, umożliwiający swobodne nurkowanie do 40 metrów, a także funkcję treningu bezdechu, rejestrującą tętno, SpO2 i czas wstrzymania oddechu. Model Pro pozwala również na monitorowanie danych biegowych, takich jak czas kontaktu stopy z podłożem czy oscylacja pionowa, a także analizę tras podczas biegów przełajowych.

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 wykorzystuje zaawansowane systemy monitoringu samopoczucia, które precyzyjnie mierzą tętno, poziom natlenienia krwi (SpO2) i zmienność rytmu serca (HRV). W wersji Pro czujniki umożliwiają również analizę EKG oraz wykrywanie potencjalnej sztywności tętnic. Algorytm TruSleep™ zapewnia pełną analizę snu, a zegarki monitorują także oddech i tętno, oferując spersonalizowane rekomendacje dla lepszego wypoczynku. Dodatkowo, funkcja Analiza Zdrowia integruje surowe dane, przekształcając je w spersonalizowane wskazówki dotyczące kondycji organizmu, zarządzania stresem i efektywności treningów. Dla kobiet zegarek umożliwia prognozowanie cyklu, owulacji i dni płodnych, wykorzystując analizę temperatury skóry, tętna i HRV.

Promocja premierowa i dostępność: Gdzie kupić HUAWEI WATCH FIT 5?

Z okazji premiery, w okresie od 7 maja do 21 czerwca 2026 roku, smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i HUAWEI WATCH FIT 5 Pro dostępne są w specjalnej promocji, obniżającej ich cenę o 200 zł. Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI WATCH FIT 5 Pro wynosi 1149 zł, ale w promocji dostępny jest za 949 zł. Z kolei HUAWEI WATCH FIT 5, którego cena regularna to 799 zł, można nabyć za 599 zł.

Każdy nabywca HUAWEI WATCH FIT 5 Pro otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł, natomiast kupujący HUAWEI WATCH FIT 5 – 1-miesięczną subskrypcję o wartości 34,99 zł. Rozszerzona wersja aplikacji oferuje dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń od ekspertów, planów utrzymania formy oraz relaksacyjnych utworów.

Urządzenia są dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy w sieciach handlowych, takich jak Media Expert, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Markt, Neonet i X-kom. Smartwatche można również nabyć u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile. Klienci kupujący w sklepie internetowym huawei.pl mogą skorzystać z 20 rat RRSO 0%, darmowej dostawy oraz rabatu w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter. Dodatkowo, studenci mogą otrzymać rabat -15% za pośrednictwem portali StudentBeans, UniPerks oraz ISIC.

Cecha HUAWEI WATCH FIT 5 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Kolor Srebrno-zielony; Fioletowy; Zielony; Biały; Czarny Pomarańczowy, Biały, Czarny Rozmiar 42,9 × 38,2 × 9,5 mm 44,5 × 40,8 × 9,5 mm Rozmiar nadgarstka Fioletowy: 120-190 mm; Srebrno-zielony, zielony, biały i czarny: 130-210 mm 130 - 210 mm Waga Około 27 g (bez paska) Około 30,4 g (bez paska) Ekran 1,82" AMOLED (480 × 408 pikseli, 347 PPI); Jasność maksymalna: 2 500 nitów 1,92" AMOLED (480 × 408 pikseli, 328 PPI); Jasność maksymalna: 3 000 nitów Obudowa zegarka Stop aluminium Koperta: stop aluminium; Bezel: stop tytanu Paski zegarka Zielono-szary: pasek nylonowy; Fioletowy, zielony, biały, czarny: pasek fluoroelastomerowy Pasek nylonowy z pomarańczowym gradientem; Biały lub czarny pasek z fluoroelastomeru Czujniki Czujnik akcelerometru, żyroskopu, magnetometru, światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, czujnik barometru, temperatury Czujnik akcelerometru, żyroskopu, magnetometru, optyczny czujnik tętna, czujnik barometru, temperatury, światła otoczenia, czujnik EKG, czujnik głębokości Zgodne systemy Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy Poziom ochrony Wodoodporność do 5 ATM; IP6X Wodoodporność do 5 ATM; IP6X Łączność NFC; Bluetooth: 2,4 GHz, obsługuje BT6.0 i BR + BLE; GNSS: GPS (dwupasmowy L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (trójpasmowy B1I + B1C + B2a)/GALILEO (dwupasmowy E1 + E5a)/QZSS (dwupasmowy L1 + L5)/NavIC NFC; Bluetooth: 2,4 GHz, obsługuje BT6.0 i BR + BLE; GNSS: GPS (dwupasmowy L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (trójpasmowy B1I + B1C + B2a)/GALILEO (dwupasmowy E1 + E5a)/QZSS (dwupasmowy L1 + L5)/NavIC Głośnik i mikrofon Tak Tak Temperatura pracy –20°C do +45°C –20°C do +45°C Ładowanie Ładowanie bezprzewodowe; wymagania dotyczące napięcia i prądu ładowarki: 5 V–10 V DC/2 A Ładowanie bezprzewodowe; wymagania dotyczące napięcia i prądu ładowarki: 5 V–10 V DC/2 A Typowy czas pracy Do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu, do 7 dni przy typowym użytkowaniu lub do 4 dni z włączoną funkcją AOD. Do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu, do 7 dni przy typowym użytkowaniu lub do 4 dni z włączoną funkcją AOD. Zawartość opakowania Zegarek, Stacja ładująca (wraz z kablem do ładowania), Szybka instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa Zegarek, Stacja ładująca (wraz z kablem do ładowania), Szybka instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa

