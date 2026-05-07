- Nowe smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i 5 Pro debiutują w Polsce, oferując do 10 dni pracy na baterii, płatności zbliżeniowe Curve Pay oraz ponad 100 trybów treningowych, w tym Minitreningi.
- Wersja Pro wyróżnia się tytanową ramką, szafirowym szkłem i funkcjami takimi jak EKG, nurkowanie do 40m oraz rozbudowane monitorowanie zdrowia.
- Oba modele są kompatybilne z Androidem i iOS, posiadają jasne ekrany AMOLED (do 3000 nitów w Pro) i są wodoszczelne (5 ATM).
- Do 21 czerwca 2026 r. smartwatche dostępne są w promocji z obniżką 200 zł (FIT 5 za 599 zł, FIT 5 Pro za 949 zł), a do każdego zakupu dołączana jest subskrypcja HUAWEI Health+.
HUAWEI WATCH FIT 5 i 5 Pro w Polsce: Premiera i kluczowe cechy
W Polsce właśnie pojawiły się najnowsze smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, które kontynuują sukces poprzednich generacji. Oba modele wyróżniają się dużymi, kwadratowymi ekranami i wszechstronną funkcjonalnością, dostępną dla użytkowników smartfonów z Androidem i iOS. Kluczową cechą, która z pewnością przyciągnie uwagę, jest długi czas pracy na baterii – do 10 dni na jednym ładowaniu, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dodatkowo, te smartwatche Huawei wprowadzają płatności zbliżeniowe Curve Pay, co ułatwia codzienne transakcje bez konieczności wyciągania telefonu czy portfela. Użytkownicy znajdą w nich również ponad 100 trybów treningowych, wzbogaconych o nową funkcję Minitreningów, a także rozbudowany system monitorowania samopoczucia.
Nowoczesny design i różnice w wykonaniu: HUAWEI WATCH FIT 5 vs. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
Seria HUAWEI WATCH FIT 5 to smartwatche, które łączą kompaktowy design z wytrzymałymi materiałami, zapewniającymi odporność na codzienne użytkowanie. Wersja podstawowa, HUAWEI WATCH FIT 5, posiada kopertę z aluminium klasy lotniczej i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82 cala oraz jasności do 2500 nitów, chroniony szkłem ceramicznym. Dostępnych jest sześć wariantów kolorystycznych, w tym wersja srebrno-zielona z paskiem nylonowym z recyklingu, dostępna wyłącznie na huawei.pl.
Model HUAWEI WATCH FIT 5 Pro idzie o krok dalej w kwestii wytrzymałości, wykorzystując tytanową ramkę oraz szafirowe szkło, co zapewnia jeszcze większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ten smartwatch Huawei jest dostępny w trzech kolorach, z kopertą wykonaną z aluminium klasy lotniczej (wersje czarna i pomarańczowa) lub metalu nanoceramicznego (wersja biała). Wersje Pro wyposażono w większe ekrany AMOLED o przekątnej 1,92 cala, z adaptacyjną częstotliwością odświeżania LTPO 1–60 Hz i maksymalną jasnością do 3000 nitów, gwarantującą doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Oba modele, pomimo różnic w materiałach, zapewniają pełną kompatybilność z systemami Android i iOS oraz oferują funkcje takie jak notatki głosowe, rozmowy przez Bluetooth i zrzuty ekranu.
Funkcje sportowe i zdrowotne: Od minitreningów po EKG i nurkowanie
Oba modele z serii HUAWEI WATCH FIT 5 oferują ponad 100 trybów treningowych, w tym wiele zaawansowanych, które pozwalają na szczegółową analizę danych. Przykładem jest tryb kolarski, który śledzi nachylenie trasy, szacowaną moc i kadencję, umożliwiając optymalizację wysiłku. Smartwatche wyposażono w zaawansowany system pozycjonowania HUAWEI Sunflower, który precyzyjnie śledzi trasę, a także wykrywa postoje podczas jazdy. Nowością w tej generacji jest funkcja Minitreningów, gdzie urocza panda zachęca do wykonania 30 krótkich, minutowych ćwiczeń, idealnych na przerwę w pracy czy nauce. Wykonując minitreningi, użytkownik odblokowuje kolejne miasta na tarczy zegarka, w tym Warszawę.
Smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5, dzięki wodoszczelności 5 ATM, doskonale sprawdzą się podczas sportów wodnych, takich jak pływanie na SUP-ie czy żeglarstwo. Wersja HUAWEI WATCH FIT 5 Pro została dodatkowo wyposażona w czujnik głębokości, umożliwiający swobodne nurkowanie do 40 metrów, a także funkcję treningu bezdechu, rejestrującą tętno, SpO2 i czas wstrzymania oddechu. Model Pro pozwala również na monitorowanie danych biegowych, takich jak czas kontaktu stopy z podłożem czy oscylacja pionowa, a także analizę tras podczas biegów przełajowych.
Seria HUAWEI WATCH FIT 5 wykorzystuje zaawansowane systemy monitoringu samopoczucia, które precyzyjnie mierzą tętno, poziom natlenienia krwi (SpO2) i zmienność rytmu serca (HRV). W wersji Pro czujniki umożliwiają również analizę EKG oraz wykrywanie potencjalnej sztywności tętnic. Algorytm TruSleep™ zapewnia pełną analizę snu, a zegarki monitorują także oddech i tętno, oferując spersonalizowane rekomendacje dla lepszego wypoczynku. Dodatkowo, funkcja Analiza Zdrowia integruje surowe dane, przekształcając je w spersonalizowane wskazówki dotyczące kondycji organizmu, zarządzania stresem i efektywności treningów. Dla kobiet zegarek umożliwia prognozowanie cyklu, owulacji i dni płodnych, wykorzystując analizę temperatury skóry, tętna i HRV.
Promocja premierowa i dostępność: Gdzie kupić HUAWEI WATCH FIT 5?
Z okazji premiery, w okresie od 7 maja do 21 czerwca 2026 roku, smartwatche HUAWEI WATCH FIT 5 i HUAWEI WATCH FIT 5 Pro dostępne są w specjalnej promocji, obniżającej ich cenę o 200 zł. Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI WATCH FIT 5 Pro wynosi 1149 zł, ale w promocji dostępny jest za 949 zł. Z kolei HUAWEI WATCH FIT 5, którego cena regularna to 799 zł, można nabyć za 599 zł.
Każdy nabywca HUAWEI WATCH FIT 5 Pro otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł, natomiast kupujący HUAWEI WATCH FIT 5 – 1-miesięczną subskrypcję o wartości 34,99 zł. Rozszerzona wersja aplikacji oferuje dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń od ekspertów, planów utrzymania formy oraz relaksacyjnych utworów.
Urządzenia są dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy w sieciach handlowych, takich jak Media Expert, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Markt, Neonet i X-kom. Smartwatche można również nabyć u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile. Klienci kupujący w sklepie internetowym huawei.pl mogą skorzystać z 20 rat RRSO 0%, darmowej dostawy oraz rabatu w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter. Dodatkowo, studenci mogą otrzymać rabat -15% za pośrednictwem portali StudentBeans, UniPerks oraz ISIC.
|Cecha
|HUAWEI WATCH FIT 5
|HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
|Kolor
|Srebrno-zielony; Fioletowy; Zielony; Biały; Czarny
|Pomarańczowy, Biały, Czarny
|Rozmiar
|42,9 × 38,2 × 9,5 mm
|44,5 × 40,8 × 9,5 mm
|Rozmiar nadgarstka
|Fioletowy: 120-190 mm; Srebrno-zielony, zielony, biały i czarny: 130-210 mm
|130 - 210 mm
|Waga
|Około 27 g (bez paska)
|Około 30,4 g (bez paska)
|Ekran
|1,82" AMOLED (480 × 408 pikseli, 347 PPI); Jasność maksymalna: 2 500 nitów
|1,92" AMOLED (480 × 408 pikseli, 328 PPI); Jasność maksymalna: 3 000 nitów
|Obudowa zegarka
|Stop aluminium
|Koperta: stop aluminium; Bezel: stop tytanu
|Paski zegarka
|Zielono-szary: pasek nylonowy; Fioletowy, zielony, biały, czarny: pasek fluoroelastomerowy
|Pasek nylonowy z pomarańczowym gradientem; Biały lub czarny pasek z fluoroelastomeru
|Czujniki
|Czujnik akcelerometru, żyroskopu, magnetometru, światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, czujnik barometru, temperatury
|Czujnik akcelerometru, żyroskopu, magnetometru, optyczny czujnik tętna, czujnik barometru, temperatury, światła otoczenia, czujnik EKG, czujnik głębokości
|Zgodne systemy
|Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy
|Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy
|Poziom ochrony
|Wodoodporność do 5 ATM; IP6X
|Wodoodporność do 5 ATM; IP6X
|Łączność
|NFC; Bluetooth: 2,4 GHz, obsługuje BT6.0 i BR + BLE; GNSS: GPS (dwupasmowy L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (trójpasmowy B1I + B1C + B2a)/GALILEO (dwupasmowy E1 + E5a)/QZSS (dwupasmowy L1 + L5)/NavIC
|NFC; Bluetooth: 2,4 GHz, obsługuje BT6.0 i BR + BLE; GNSS: GPS (dwupasmowy L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (trójpasmowy B1I + B1C + B2a)/GALILEO (dwupasmowy E1 + E5a)/QZSS (dwupasmowy L1 + L5)/NavIC
|Głośnik i mikrofon
|Tak
|Tak
|Temperatura pracy
|–20°C do +45°C
|–20°C do +45°C
|Ładowanie
|Ładowanie bezprzewodowe; wymagania dotyczące napięcia i prądu ładowarki: 5 V–10 V DC/2 A
|Ładowanie bezprzewodowe; wymagania dotyczące napięcia i prądu ładowarki: 5 V–10 V DC/2 A
|Typowy czas pracy
|Do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu, do 7 dni przy typowym użytkowaniu lub do 4 dni z włączoną funkcją AOD.
|Do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu, do 7 dni przy typowym użytkowaniu lub do 4 dni z włączoną funkcją AOD.
|Zawartość opakowania
|Zegarek, Stacja ładująca (wraz z kablem do ładowania), Szybka instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa
|Zegarek, Stacja ładująca (wraz z kablem do ładowania), Szybka instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa