Nowy kolor i promocja: HUAWEI FreeClip 2 są teraz dostępne w eleganckim wiśniowym kolorze, a do 24 maja 2026 r. można je kupić 100 zł taniej (za 699 zł) we wszystkich kolorach.

Unikalny design i komfort: Słuchawki typu OWS ważą zaledwie 5,1 g i dzięki elastycznemu mostkowi C-Bridge zapewniają wygodę noszenia przez cały dzień, pozwalając jednocześnie słyszeć otoczenie.

Wysoka jakość dźwięku i funkcjonalność: Wyposażone w 10,8 mm przetworniki i procesor AI, oferują czysty dźwięk, adaptacyjną głośność oraz redukcję szumów podczas rozmów.

Długi czas pracy i dodatkowe korzyści: Zapewniają do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu (do 38 godzin z etui) oraz oferują darmową biżuterię i roczne wsparcie w przypadku zgubienia słuchawki przy zakupie na huawei.pl.

HUAWEI FreeClip 2 w wiśniowym kolorze – premiera i promocja

Od 27 kwietnia do 24 maja 2026 roku rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeClip 2, która standardowo wynosi 799 zł, zostanie obniżona do 699 zł. Ta specjalna oferta dotyczy wszystkich dostępnych kolorów i jest dostępna w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro, a także u Partnerów Biznesowych firmy, w tym operatorów sieci Plus oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. To idealny moment, by zaopatrzyć się w te wyjątkowe słuchawki, które łączą w sobie elegancję, komfort i nowoczesną technologię.

HUAWEI FreeClip 2 – design, komfort i jakość dźwięku

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 to prawdziwy majstersztyk designu i inżynierii. Ich unikalna konstrukcja typu OWS (Open Wireless Stereo) pozwala na jednoczesne słuchanie muzyki i świadomość otoczenia, co jest szczególnie ważne w miejskim zgiełku czy podczas aktywności fizycznej. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 5,1 g i składa się z kulki akustycznej, fasolki za uchem oraz łączącego je mostka C-Bridge wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu i przyjaznego dla skóry silikonu. To sprawia, że słuchawki przypominają biżuterię i są niezwykle wygodne nawet podczas całodziennego noszenia. Za doskonałą jakość dźwięku odpowiadają 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną oraz procesor neuronowy AI. Dzięki adaptacyjnej głośności i redukcji szumów, HUAWEI FreeClip 2 gwarantują wyraźne rozmowy i czyste brzmienie muzyki, niezależnie od warunków otoczenia.

Długi czas pracy i dodatkowe korzyści dla kupujących

Obsługa słuchawek HUAWEI FreeClip 2 jest intuicyjna dzięki dotykowym panelom, które umożliwiają zmianę głośności, wstrzymanie odtwarzania czy odbieranie połączeń bez konieczności sięgania po telefon. Urządzenia oferują imponujący czas pracy – do 9 godzin na jednym ładowaniu i aż do 38 godzin z etui ładującym, które w wiśniowym wariancie kolorystycznym wyróżnia się stylową, jeansową fakturą. Klienci, którzy zdecydują się na zakup w sklepie internetowym huawei.pl, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Otrzymają w prezencie biżuterię w kolorze srebrnym (w dwóch wariantach do wyboru), którą można ozdobić słuchawki. Co więcej, przysługuje im roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki – w ciągu 12 miesięcy od zakupu można jednorazowo skorzystać ze zniżki 50% na zakup nowej pojedynczej słuchawki HUAWEI FreeClip 2. To kompleksowa oferta, która łączy innowacyjność, styl i praktyczne rozwiązania dla każdego użytkownika.

