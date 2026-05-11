Nowe tablety Xiaomi REDMI Pad 2 9.7 są już dostępne w Polsce, z ceną startującą od 749 zł za wersję 4+64 GB, w zestawie z dedykowanym etui.

Urządzenia posiadają 9,7-calowy ekran 2K z odświeżaniem 120 Hz i baterię 7600 mAh, co zapewnia doskonałą jakość obrazu i długi czas pracy.

Za płynne działanie odpowiada procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 (o 34% wydajniejszy od poprzednika) oraz system Xiaomi HyperOS 3 z funkcją Xiaomi Interconnectivity.

Seria REDMI Pad 2 9.7 to kompaktowe i wszechstronne tablety, idealne do konsumpcji multimediów i na wakacyjne wyjazdy, oferujące ulepszoną specyfikację w atrakcyjnej cenie.

Nowe tablety Xiaomi w Polsce. Co oferuje seria REDMI Pad 2 9.7?

Firma Xiaomi oficjalnie wprowadziła do Polski nową, bardziej kompaktową odsłonę swoich tabletów. Urządzenia mają być bardziej mobilne i wszechstronne niż poprzednicy, oferując przy tym ulepszenia w kluczowych obszarach. Firma Xiaomi zaprezentowała swoje nowe tablety, serię REDMI Pad 2 9.7, która obejmuje dwa kompaktowe modele: standardowy oraz wariant z łącznością 4G. W porównaniu do poprzedniej generacji, producent postawił na większy wyświetlacz, pojemniejszą baterię i wyższą wydajność, zamykając wszystko w smuklejszej obudowie. Urządzenia są już dostępne w polskich sklepach.

Ekran i bateria, czyli co jest najważniejsze w tablecie multimedialnym?

W tablecie, który ma służyć głównie do konsumpcji mediów, liczą się przede wszystkim dwie rzeczy: jakość obrazu i czas pracy na jednym ładowaniu. W obu tych kwestiach nowe urządzenia Xiaomi wyglądają obiecująco. Sercem serii REDMI Pad 2 9.7 jest duży, 9,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Taka specyfikacja gwarantuje ostry i szczegółowy obraz oraz płynne przewijanie treści. Producent zadbał też o ochronę wzroku, co potwierdzają trzy certyfikaty od TÜV Rheinland, a maksymalna jasność 600 nitów ma zapewnić dobrą widoczność nawet w słońcu.

Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 7600 mAh, która według deklaracji producenta ma wystarczyć na dwa dni pracy. To ważna informacja dla osób, które planują zabierać tablet w podróż i nie zawsze mają dostęp do gniazdka.

Jaka jest wydajność i system operacyjny nowych tabletów Xiaomi?

Za wydajność tabletów z serii REDMI Pad 2 9.7 odpowiada ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2, wykonany w technologii 6 nm. Jak podaje Xiaomi, układ ten zapewnia o 34% wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji. Urządzenia działają pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Xiaomi HyperOS 3. Dla użytkowników oznacza to dostęp do odświeżonego interfejsu i dodatkowych opcji personalizacji. Właściciele smartfonów tej samej marki docenią funkcję Xiaomi Interconnectivity, która pozwala na łatwe kopiowanie i wklejanie treści między telefonem a tabletem. Ciekawym dodatkiem jest też obsługa funkcji Circle to Search od Google, ułatwiającej wyszukiwanie informacji na podstawie zaznaczonych na ekranie obiektów.

Ile kosztuje Xiaomi REDMI Pad 2 9.7 w Polsce? Cena i dostępność

Nowe tablety trafiły już do sprzedaży w Polsce. Dostępne są w dwóch kolorach: szarym (Graphite Gray) i srebrnym (Silver). Cena REDMI Pad 2 9.7 w podstawowej konfiguracji 4+64 GB została ustalona na 749 zł. W tej cenie klienci otrzymują tablet w zestawie z dedykowanym etui typu cover. To konkurencyjna oferta, która może przyciągnąć osoby szukające niedrogiego, ale dobrze wyposażonego urządzenia do filmów, internetu i prostych gier.

