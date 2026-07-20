Odświeżone słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC kuszą nowym niebieskim kolorem i niezmienioną, atrakcyjną ceną 249 zł.

Mimo niskiej ceny, oferują aktywną redukcję szumów (ANC), skutecznie izolującą od hałasu.

Wyróżniają się imponującym czasem pracy do 50 godzin z etui oraz szybkim ładowaniem (10 min = 4h słuchania).

Stanowią sprawdzony wybór i jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny na rynku słuchawek do 300 zł.

Nowy kolor znanego modelu. Dlaczego Huawei odświeża popularne słuchawki?

Spójrzmy prawdzie w oczy – lato 2026 roku nie przyniosło zupełnie nowego modelu w budżetowej serii słuchawek Huawei. Zamiast tego producent postawił na sprawdzony i lubiany przez użytkowników sprzęt. Do dostępnych już od dłuższego czasu wariantów – klasycznego czarnego i białego – dołącza teraz nowy, letni odcień niebieskiego.

To sygnał, że Huawei wciąż widzi ogromny potencjał w segmencie urządzeń, które oferują dużo za rozsądne pieniądze. W czasach, gdy wiele osób szuka oszczędności, ale nie chce rezygnować z nowoczesnych funkcji, takie podejście ma sens. Nowy kolor to prosty sposób na ponowne przyciągnięcie uwagi do sprawdzonego hitu.

Co dostajemy za 249 zł? Najważniejsze funkcje FreeBuds SE 4 ANC

Najważniejsze pytanie brzmi: co dokładnie oferuje ten zestaw w cenie, która nie rujnuje portfela? Przede wszystkim aktywną redukcję szumów (ANC). To funkcja, która jeszcze kilka lat temu była zarezerwowana dla znacznie droższych modeli. Dziś pozwala skutecznie odciąć się od miejskiego gwaru w drodze do pracy, hałasu w komunikacji publicznej czy rozmów w biurze, dając chwilę wytchnienia i pozwalając skupić się na muzyce lub podcaście. Słuchawki mają dokanałową konstrukcję, a w zestawie znajdziemy trzy rozmiary gumowych nakładek, co ułatwia idealne dopasowanie do ucha – kluczowe dla komfortu i skuteczności ANC.

Drugi mocny punkt to bateria. Kluczową zaletą, obok ceny, jest czas pracy słuchawek HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC sięgający nawet 50 godzin z etui ładującym. To wynik, który stawia je w czołówce nawet w porównaniu z droższą konkurencją i oznacza, że o ładowarce można zapomnieć na wiele dni. Co więcej, dzięki szybkiemu ładowaniu wystarczy zaledwie 10 minut w etui, by cieszyć się muzyką przez kolejne 4 godziny. To idealne rozwiązanie dla zapominalskich i tych, którzy żyją w ciągłym biegu.

Czy w 2026 roku wciąż warto kupić te słuchawki?

Rynek elektroniki pędzi do przodu, więc czy model, który znamy już od jakiegoś czasu, nadal jest dobrym wyborem? Odpowiedź jest prosta: tak, jeśli szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Propozycja Huawei za 249 zł jest jedną z najrozsądniejszych opcji. Oczywiście, na rynku znajdziemy modele z lepszą jakością dźwięku czy skuteczniejszą redukcją hałasu, ale ich ceny często są dwu- lub trzykrotnie wyższe.

Dla osób szukających solidnych słuchawek bezprzewodowych do 300 zł, propozycja Huawei pozostaje jedną z najciekawszych na rynku. To bezpieczny i sprawdzony wybór dla kogoś, kto potrzebuje niezawodnego sprzętu na co dzień – studenta, pracownika biurowego czy po prostu osoby, która chce słuchać muzyki bez plączących się kabli. Długa praca na baterii i obecność aktywnej redukcji szumów w tej cenie to argumenty, obok których trudno przejść obojętnie. Nowy kolor to po prostu miły dodatek, który może przekonać tych, którzy do tej pory się wahali.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]