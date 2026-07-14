HUAWEI FreeClip 2 S debiutują w Polsce z promocyjną ceną 799 zł (zamiast 899 zł), dostępną do 16 sierpnia 2026 r.

Słuchawki wyróżnia unikalny, biżuteryjny design z mostkiem C-Bridge i luksusowym etui, łączący modę z zaawansowaną technologią.

Oferują do 38 godzin słuchania z etui, dźwięk przestrzenny, redukcję szumów rozmów oraz wodoodporność IP57.

Pierwsi kupujący mogą skorzystać z bonusów, takich jak 50% zniżki na zgubioną słuchawkę przez rok i limitowane zawieszki biżuteryjne.

HUAWEI FreeClip 2 S w Polsce. Cena i promocja na start

Huawei wprowadza na polski rynek nowy model słuchawek, który może sporo namieszać. Mowa o HUAWEI FreeClip 2 S, które właśnie mają swoją premierę. Znamy już ich polską cenę oraz szczegóły oferty przygotowanej na start. To ważna informacja dla każdego, kto poluje na nowy sprzęt audio.

Rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeClip 2 S wynosi 899 zł, ale w premierowej ofercie, od 14 lipca do 16 sierpnia 2026 r., będzie można je kupić o 100 zł taniej. Oznacza to, że finalnie zapłacimy za nie 799 zł. Promocja obejmuje nie tylko nowy model, ale całą serię FreeClip – pozostałe warianty również będą dostępne ze stuzłotową zniżką, w cenie 699 zł.

Nowe urządzenia będą dostępne w wielu miejscach. Znajdziemy je w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro, a także u partnerów biznesowych. Lista jest długa i obejmuje:

operatorów sieci Plus, Orange i T-Mobile,

sieci handlowe: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik

Wygląd jak biżuteria, a nie typowe słuchawki

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest design. Huawei od jakiegoś czasu stawia na oryginalność i w przypadku tego modelu widać to doskonale. Nowy model HUAWEI FreeClip 2 S ma kształt przypominający biżuterię nauszną, a jego etui ładujące wygląda jak luksusowa puderniczka. To celowy zabieg, który ma sprawić, że słuchawki staną się elementem codziennej stylizacji, a nie tylko gadżetem technologicznym.

Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne: niebieski i srebrny. Samo etui, dzięki specjalnej obróbce, ma gładką, połyskującą powierzchnię, która mieni się w świetle. Konstrukcja słuchawek opiera się na charakterystycznym mostku C-Bridge wykonanym z miękkiego silikonu. Producent zapewnia, że dzięki stopowi z pamięcią kształtu słuchawki są stabilne i wygodne nawet podczas wielogodzinnego noszenia czy uprawiania sportu. To ważna cecha dla osób, które spędzają w słuchawkach dużo czasu.

Co potrafią nowe słuchawki Huawei? Najważniejsze funkcje

Wygląd to jedno, ale w słuchawkach liczy się przede wszystkim dźwięk i funkcjonalność. Tutaj HUAWEI FreeClip 2 S również mają sporo do zaoferowania. Wyposażono je w technologię dźwięku przestrzennego oraz 10,8-milimetrowe przetworniki, które mają zapewnić wysoką jakość odtwarzania. Do tego dochodzi adaptacyjna regulacja głośności i redukcja szumów w trakcie rozmów, co ma gwarantować, że nasz głos będzie dla rozmówcy czysty i wyraźny.

Jedną z kluczowych cech jest czas pracy. Słuchawki na jednym ładowaniu działają do 9 godzin, a dołączone etui wydłuża ten czas aż do 38 godzin. To wynik, który stawia je w czołówce rynkowej. Co więcej, zaledwie 10 minut ładowania ma wystarczyć na kolejne 3 godziny słuchania muzyki.

Słuchawki są też odporne na wodę i kurz, co potwierdza certyfikat IP57. Oznacza to, że bez problemu można z nich korzystać w deszczu czy podczas intensywnego treningu. Sprzęt łączy się z telefonem przez Bluetooth i jest w pełni kompatybilny z urządzeniami z systemami Android, iOS oraz EMUI. Ustawieniami można zarządzać za pomocą dotykowych gestów lub dedykowanej aplikacji HUAWEI Audio Connect.

Dodatkowe bonusy na premierę. Co zyskają pierwsi klienci?

Na koniec warto wspomnieć o dodatkach, które Huawei przygotował dla pierwszych kupujących. To miłe gesty, które mogą przekonać niezdecydowanych. Pierwszy z nich jest bardzo praktyczny. Dodatkowo, przez pierwszy rok od zakupu, klienci mogą jednorazowo skorzystać z 50% zniżki na dokupienie pojedynczej, zgubionej słuchawki. Biorąc pod uwagę, jak łatwo zgubić tak małe urządzenie, to naprawdę przydatna opcja.

Drugi bonus to coś dla miłośników mody i biżuterii. Tylko w oficjalnym sklepie huawei.pl dostępna będzie limitowana edycja zestawów. Kupując słuchawki, będzie można dobrać do nich dedykowane zawieszki biżuteryjne o wartości 100 zł. Do wyboru będą wzory od francuskiej marki Les Néréides oraz polskiej projektantki Wiktorii Tao. Zawieszki mocuje się bezpośrednio na mostku C-bridge, co jeszcze bardziej podkreśla biżuteryjny charakter słuchawek.

Specyfikacja techniczna HUAWEI FreeClip 2 S

Kolor Niebieski, Srebrny Wymiary Słuchawki: 25,4 mm (wysokość) × 26,7 mm (szerokość) × 18,8 mm (głębokość) Etui ładujące: 37,4 mm (długość) × 48,6 mm (szerokość) × 48,9 mm (głębokość) Waga Każda słuchawka: ok. 5,1 g Etui ładujące: ok. 39,4 g Głośnik Przetwornik 10,8 mm z podwójną membraną Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz Sterowanie Podwójne dotknięcie: odtwórz/zatrzymaj utwór lub odbierz/zakończ połączenie Potrójne dotknięcie: przejdź do kolejnego utworu Przesunięcie palcem: przesuń palcem w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Łączność Bluetooth 6.0 Obsługa szybkiego parowania w wyskakującym oknie* Obsługa jednoczesnego połączenia Bluetooth z dwoma urządzeniami Bateria Pojemność baterii Słuchawki: 60 mAh (typowa pojemność każdej baterii) Etui ładujące: 537 mAh (typowa pojemność) Metoda ładowania Ładowarka bezprzewodowa: do 3 W Ładowanie przewodowe: port USB typu C, 5V 1,5A Czas ładowania* Ładowanie przewodowe: ok. 60 minut (słuchawki w etui) Ładowanie bezprzewodowe: ok. 150 minut (tylko etui) Czas pracy na baterii** Odtwarzanie muzyki: 9 godzin (do 38 godzin z etui) Połączenia głosowe: 6 godzin (do 25 godzin z etui) Czujnik Czujnik podczerwieni, Czujnik Halla, Zintegrowany żyroskop i akcelerometr, Czujnik przewodnictwa kostnego, Czujnik dotyku Technologia dźwięku Redukcja szumów podczas rozmowy, efekty dźwiękowe Multi-EQ, głośność adaptacyjna Odporność na zachlapania, wodę i pył Słuchawki: IP57 Etui ładujące: IP54 Zawartość pudełka Słuchawki Etui ładujące Skrócona instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa

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