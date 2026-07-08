Zdobądź 50 zł zniżki na nowe słuchawki HUAWEI FreeClip 2 S, zapisując się do newslettera Huawei do 13 lipca 2026 roku.

Premiera już 14 lipca 2026: Kupony rabatowe na ten unikalny model będą dostępne także u partnerów takich jak Media Expert czy X-kom.

Wyróżniają się stylowym designem klipsa i etui przypominającym puderniczkę, co czyni je modnym dodatkiem w dwóch nowych kolorach.

Ciesz się do 38 godzin słuchania z lekkich (5,1g), wodoodpornych (IP57) słuchawek z dźwiękiem przestrzennym, idealnych na co dzień.

Kupon rabatowy z okazji premiery słuchawek HUAWEI FreeClip 2 S

Jak go zdobyć? To bardzo proste. Wystarczy do 13 lipca 2026 roku wejść na oficjalną stronę producenta i zapisać się na listę mailingową (newsletter). Kod rabatowy zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail w dniu premiery, czyli 14 lipca. Będzie można go wykorzystać aż do 16 sierpnia 2026 roku. Warto pamiętać, że kupon należy wpisać w koszyku przed dokonaniem płatności, a promocje nie łączą się ze sobą.

To jednak nie wszystko. Kupon rabatowy Huawei na nowe słuchawki będzie można zdobyć także u wybranych Partnerów Biznesowych marki. Akcję promocyjną zapowiedziały już takie sieci jak Media Expert, X-kom oraz Komputronik. Szczegółowe zasady przyznawania zniżek mogą się jednak różnić w zależności od sklepu, dlatego warto śledzić informacje bezpośrednio na stronach internetowych sprzedawców.

Design, który przyciąga wzrok. Czym wyróżniają się nowe słuchawki Huawei?

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest wygląd. HUAWEI FreeClip 2 S to bez wątpienia jedne z najbardziej stylowych słuchawek na rynku, a wszystko za sprawą etui ładującego. Jego kształt i wykończenie mają nawiązywać do luksusowej, damskiej puderniczki. Jak informuje producent, idealnie wypolerowana powierzchnia, mieniąca się w świetle, to efekt ponad 100 precyzyjnych etapów obróbki.

Same słuchawki również wyróżniają się na tle konkurencji. Mają formę klipsa, dzięki czemu wyglądają bardziej jak nowoczesna biżuteria lub nausznice niż typowe urządzenie audio. Otwarta konstrukcja douszna ma zapewniać wygodę przez cały dzień, bez uczucia zatkania ucha. Na start dostępne będą dwa nowe warianty kolorystyczne: niebieski oraz srebrny. To wyraźny sygnał, że Huawei celuje w odbiorców, dla których technologia jest częścią osobistego stylu.

Technologia i wygoda. Co potrafią HUAWEI FreeClip 2 S?

Wygląd to jedno, ale w słuchawkach liczy się przede wszystkim dźwięk i komfort. HUAWEI FreeClip 2 S zostały zaprojektowane tak, by nie izolować całkowicie od otoczenia, co jest przydatne w mieście czy w biurze. Mimo otwartej budowy, producent zapewnia wysoką jakość dźwięku dzięki przetwornikowi z podwójną membraną. Słuchawki oferują także dźwięk przestrzenny, który podąża za ruchami głowy, co potęguje wrażenie zanurzenia w muzyce.

Urządzenie jest niezwykle lekkie. Każda słuchawka waży zaledwie 5,1 g, a wraz z etui ładującym zestaw pozwala nawet na 38 godzin odtwarzania dźwięku. To wynik, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Słuchawki są przy tym odporne na kurz i wodę, co potwierdza certyfikat IP57. Oznacza to, że bez problemu poradzą sobie z potem podczas treningu czy niespodziewanym deszczem. Producent zadbał również o wysoką jakość rozmów telefonicznych, co czyni z HUAWEI FreeClip 2 S wszechstronne narzędzie do pracy i rozrywki.

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