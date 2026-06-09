Orlen rozdaje miliardy złotych! Pieniądze popłyną do akcjonariuszy

Rekordowa wypłata dla akcjonariuszy

Akcjonariusze Orlenu podczas walnego zgromadzenia zatwierdzili wypłatę rekordowej dywidendy za 2025 rok. Oznacza to, że za każdą posiadaną akcję otrzymają 8 zł. Łącznie do inwestorów trafi gigantyczna kwota 9,3 mld zł. To najwyższa dywidenda w historii koncernu i jedna z największych wypłat dla akcjonariuszy na polskim rynku.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 18 czerwca 2026 roku, a pieniądze mają trafić na konta inwestorów 25 czerwca.

Orlen rośnie w siłę

Władze spółki podkreślają, że rekordowa wypłata jest efektem bardzo dobrej kondycji finansowej koncernu.

Prezes Ireneusz Fąfara przekonuje, że realizowana strategia przynosi konkretne efekty. Według zarządu od momentu ogłoszenia programu rozwoju wartość koncernu wzrosła o blisko 200 proc., a inwestorzy coraz mocniej wierzą w przyszłość spółki.

Miliardy na nowe inwestycje

Choć do akcjonariuszy trafią miliardy złotych, Orlen nie zamierza zwalniać tempa. W ubiegłym roku koncern przeznaczył na inwestycje około 32,6 mld zł.

W 2026 roku nakłady mają być jeszcze większe i wyniosą rekordową kwotę aż 36,3 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie wydobycia gazu, rozwój nowoczesnej energetyki, budowę morskich farm wiatrowych oraz rozwój paliw alternatywnych.

Inwestorzy dali zielone światło

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili także sprawozdania finansowe spółki i udzielili absolutorium obecnemu zarządowi.

To oznacza, że właściciele akcji popierają kierunek zmian obrany przez koncern i dalszą transformację firmy w jednego z największych graczy energetycznych w Europie Środkowej.

Mocna pozycja mimo zawirowań

Dodatkowym potwierdzeniem stabilności finansowej Orlenu ma być wysoki rating kredytowy przyznany przez agencję Moody's. Koncern utrzymał ocenę A3 ze stabilną perspektywą.

Według ekspertów oznacza to, że spółka dysponuje dużą płynnością finansową i jest dobrze przygotowana na wahania cen ropy, gazu oraz innych surowców energetycznych.

Dla akcjonariuszy najważniejsza informacja jest jednak taka, że jeszcze nigdy w historii Orlenu wypłata dywidendy nie była tak wysoka.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]