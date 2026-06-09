Gdy Europa mierzy się z gwałtownym wzrostem cen gazu, dla milionów polskich rodzin nadchodzi zaskakująco dobra wiadomość.

ORLEN potwierdził utrzymanie stabilnych taryf aż do końca 2026 roku, co przełoży się na realne oszczędności sięgające nawet ponad 1000 zł rocznie.

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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził przedłużenie obowiązujących taryf myORLEN na sprzedaż paliw gazowych. Dzięki tej decyzji gospodarstwa domowe nie odczują skutków ostatnich zawirowań na światowych rynkach energii, gdzie ceny gazu mocno wzrosły pod wpływem napięć geopolitycznych. Jak podkreśla ORLEN, utrzymanie stawek było możliwe dzięki dywersyfikacji dostaw oraz własnemu wydobyciu surowca.

Europa płaci więcej za gaz

Sytuacja na europejskim rynku gazu pozostaje napięta. Od końca lutego do końca maja ceny hurtowe błękitnego paliwa wzrosły o 32 proc. dla kontraktów obejmujących dostawy w przyszłym roku oraz o 43 proc. dla umów z realizacją w najbliższych miesiącach.

Podwyżki widoczne były również w Polsce. Na Towarowej Giełdzie Energii ceny gazu wzrosły odpowiednio o 25 proc. i 33 proc., co pokazuje skalę presji kosztowej, z którą mierzy się cały rynek energetyczny. Mimo tego klienci detaliczni myORLEN nie zapłacą więcej.

Grupa ORLEN zdecydowała się utrzymać ceny gazu dla swoich klientów na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu cen na rynkach w reakcji na napięcia geopolityczne. Chronimy naszych klientów przed wzrostem kosztów – podkreślił Ireneusz Fąfara, prezes ORLEN.

Taryfy pozostają bez zmian

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, od 1 lipca do 31 grudnia 2026 r. ceny gazu dla większości gospodarstw domowych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Dla odbiorców objętych najpopularniejszymi grupami taryfowymi cena netto paliwa gazowego wyniesie 19,729 gr za kWh. Oznacza to utrzymanie obecnych warunków rozliczeń, mimo trudnej sytuacji na rynku energii.

ORLEN przypomina, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy trzykrotnie obniżał ceny gazu – dwukrotnie w zakresie paliwa i raz w zakresie dystrybucji.

Ponad 1000 zł mniej za ogrzewanie domu

Najciekawsze są jednak wyliczenia dotyczące realnych rachunków. Według danych przedstawionych przez ORLEN czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu o powierzchni 140 mkw., ogrzewanym gazem i spełniającym dobry standard energetyczny, zapłaci w 2026 roku średnio około 1074 zł brutto mniej niż według cen obowiązujących w pierwszej połowie 2025 roku. To jedna z najwyższych różnic, jakie odczują odbiorcy korzystający z gazu do ogrzewania budynków.

Oszczędności pojawią się również w mniejszych gospodarstwach domowych. Z wyliczeń ORLEN wynika, że dwuosobowe gospodarstwo korzystające z gazu do gotowania i podgrzewania wody użytkowej może zaoszczędzić średnio około 425 zł brutto rocznie w porównaniu z cenami z pierwszego półrocza 2025 roku.

Natomiast osoby wykorzystujące gaz wyłącznie do przygotowywania posiłków zapłacą średnio około 52 zł mniej rocznie.

myORLEN obsługuje obecnie ponad 7 mln gospodarstw domowych oraz około 250 tys. klientów biznesowych. Dlatego decyzja dotycząca taryf gazowych ma znaczenie dla milionów Polaków. W sytuacji, gdy ceny energii w Europie pozostają pod presją, utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie oznacza dla wielu rodzin jedną z nielicznych dobrych wiadomości dotyczących domowych rachunków w 2026 roku.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]