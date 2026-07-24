Sieć fotoradarów w Polsce liczy już 731 urządzeń i stale rośnie. Tylko w czerwcu 2026 roku uruchomiono 24 nowe punkty kontroli prędkości.

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zainstalowano 128 urządzeń: 70 stacjonarnych fotoradarów, 43 odcinkowe pomiary prędkości, 10 systemów monitorujących przejazd na czerwonym świetle (RedLight) oraz 5 zestawów kamer na przejazdach kolejowych.

Nowe urządzenia pojawiły się głównie na autostradach (m.in. A1) i kluczowych drogach ekspresowych, by skuteczniej dyscyplinować piratów drogowych.

Gęstsza sieć kontroli na polskich drogach

Głównym celem rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dane statystyczne jasno pokazują, że w miejscach objętych stałą automatyczną kontrolą prędkości liczba wypadków i ich ofiar wyraźnie spada. Kierowcy, świadomi pomiaru, znacząco redukują prędkość.

– Automatyzowanie nadzoru nad kierowcami jest słusznym kierunkiem. Zachodnia Europa dawno zrozumiała, że pomiary prędkości powinny być zautomatyzowane, a w Polsce w większości wciąż wykorzystujemy do tego policjantów – tłumaczył w rozmowie z Forsalem Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl.

Wersja FB: Fotoradar zasłonięty... workiem na śmieci! Szok w Warszawie

Gdzie dokładnie stanęły nowe odcinkowe pomiary prędkości?

Najwięcej zmian dotyczy kluczowych dróg szybkiego ruchu. Najwięcej – aż pięć nowych odcinkowych pomiarów prędkości – uruchomiono na autostradzie A1.

Pełna lista 15 lokalizacji, w których od czerwca 2026 działa odcinkowy pomiar prędkości:

A1: Kamieńsk – Stobiecko Szlacheckie (13 km; woj. łódzkie)

A1: Mykanów – węzeł Radomsko (19 km; woj. śląskie i łódzkie)

A1: Kutno Wschód – Piątek (18 km; woj. łódzkie)

A1: Piotrków Trybunalski Południe – Dąbrowa (19 km; woj. łódzkie)

A1: Zabrze Północ – Zabrze Zachód (4,2 km; woj. śląskie)

A4: Łagiewniki – Kraków Wieliczka (3,9 km; woj. małopolskie)

S5: Zbrachlin – Trzeciewiec (6,8 km; woj. kujawsko-pomorskie)

S5: Poznań Zachód – Stęszew (9 km; woj. wielkopolskie)

S6 (Obwodnica Trójmiasta): Matarnia – Owczarnia (3,4 km; woj. pomorskie)

S6 (Obwodnica Trójmiasta): Gdańsk Lotnisko – Park Gdański (3,8 km; woj. pomorskie)

S7: Rączki – Tatary (11,3 km; woj. warmińsko-mazurskie)

S7: Barcza – Kielce Północ (2,5 km; woj. świętokrzyskie)

S7: Nowy Dwór Gdański – Dworek (9,1 km; woj. pomorskie)

S8: Kołaki – Mężenin (10,1 km; woj. podlaskie)

S17: Chrząchówek – Markuszów (10,3 km; woj. lubelskie)

S19: Lublin Węglin – Lublin Sławinek (7,5 km; woj. lubelskie)

Źródło: Forsal

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