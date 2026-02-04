Nowy radar rowerowy Garmin Varia™ RearVue 820 zwiększa bezpieczeństwo, wykrywając pojazdy z odległości ponad 175 metrów i informując o ich wielkości, zmianie pasa ruchu oraz prędkości.

Urządzenie oferuje zaawansowane alerty wizualne i dźwiękowe na kompatybilnych licznikach Garmin Edge lub smartfonach, a także wibracyjne na zegarkach Garmin.

Zintegrowane, bardzo jasne światło tylne jest widoczne z ponad 2 km i posiada inteligentne światło stop, które automatycznie ostrzega kierowców podczas zwalniania.

Bateria zapewnia do 24 godzin pracy w trybie migania dziennego, a cena detaliczna wynosi 1289 zł, co stanowi inwestycję w bezpieczeństwo rowerzysty.

Nowy radar rowerowy Garmin. Większe bezpieczeństwo na drodze

Jazda na rowerze, czy to w mieście, czy na szosie, wiąże się z ryzykiem. Największym zagrożeniem są oczywiście samochody, a sytuacje, w których kierowca „nie zauważył” rowerzysty, zdarzają się zbyt często. Garmin od lat próbuje rozwiązać ten problem za pomocą swoich radarów rowerowych, a teraz wprowadza na rynek najnowszy model. Garmin zaprezentował Varia™ RearVue 820, swój najnowszy radar rowerowy z tylnym światłem, który ma podnieść świadomość sytuacyjną i bezpieczeństwo rowerzystów. Urządzenie nie tylko informuje o nadjeżdżającym z tyłu pojeździe, ale też analizuje jego zachowanie.

Jak tłumaczy firma, celem jest dać rowerzyście więcej informacji o tym, co dzieje się za jego plecami, bez konieczności ciągłego oglądania się.

- Niezależnie od tego, czy rowerzyści dojeżdżają rowerem do pracy, czy trenują na ruchliwych ulicach, radar Varia RearVue 820 pomoże im lepiej kontrolować to, co dzieje się dookoła. Zwłaszcza dzięki nowym, innowacyjnym alertom zaawansowanego śledzenia pojazdów - mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży detalicznej i marketingu.

Jak działa zaawansowany radar Garmin Varia RearVue 820?

Sercem urządzenia jest oczywiście radar. W nowym modelu jego możliwości zostały znacznie rozbudowane. Potrafi on wykrywać pojazdy z odległości ponad 175 metrów. Informacje o zbliżającym się zagrożeniu są przekazywane za pomocą alertów wizualnych i dźwiękowych na kompatybilny licznik rowerowy Garmin Edge lub na smartfon z aplikacją Varia. Nowa technologia pozwala, by radar rowerowy wykrywał nie tylko obecność pojazdu, ale też jego wielkość, a nawet zmianę pasa ruchu za plecami rowerzysty. Dzięki temu użytkownik wie, czy zbliża się do niego małe auto osobowe, czy duża ciężarówka, i czy kierowca planuje manewr wyprzedzania.

Radar ma też szersze pole widzenia, co pozwala mu monitorować ruch nawet kilka pasów dalej. Ciekawą funkcją jest śledzenie pojazdów poruszających się z tą samą prędkością – rowerzysta dostanie sygnał, że za jego plecami „siedzi” samochód, który czeka na okazję do wyprzedzenia. Dla posiadaczy zegarków Garmin przewidziano alerty wibracyjne, a w przyszłości także komunikaty głosowe.

Widoczność to podstawa. Jak świeci nowy radar Garmina?

Drugim filarem bezpieczeństwa, obok wiedzy o otoczeniu, jest bycie widocznym. Varia RearVue 820 została wyposażona w bardzo jasne światło tylne, które według producenta jest widoczne z odległości ponad 2 kilometrów. Do dyspozycji jest kilka trybów świecenia, w tym migający dzienny, nocny, stały oraz specjalny tryb do jazdy w grupie (tzw. peleton), który nie oślepia innych rowerzystów.

Najważniejszą nowością jest jednak zintegrowane światło stop. Urządzenie wykrywa, kiedy rowerzysta zwalnia lub się zatrzymuje, i automatycznie uruchamia specjalny, migający wzór światła, ostrzegając w ten sposób kierowców z tyłu. Jeśli chodzi o czas pracy, bateria ma wystarczyć na 24 godziny w trybie migania dziennego lub do 30 godzin przy włączonym samym radarze.

Nowoczesna konstrukcja i cena. Ile kosztuje Garmin Varia 820?

Całość zamknięto w smukłej, nowoczesnej obudowie. Ładowanie odbywa się przez standardowy port USB-C. W zestawie znajduje się też nowy uchwyt, który ma zapewnić stabilny montaż na sztycach podsiodłowych w rowerach szosowych i gravelowych. Sugerowana cena detaliczna Garmin Varia RearVue 820 wynosi 1289 zł, a urządzenie jest już dostępne w sprzedaży. To spory wydatek, ale dla osób, które spędzają dużo czasu na ruchliwych drogach, może to być inwestycja, która realnie przełoży się na ich spokój i bezpieczeństwo.

