Garmin quatix 8 Pro to innowacyjny smartwatch z wbudowaną technologią inReach, która umożliwia dwukierunkową komunikację satelitarną i komórkową (poza zasięgiem sieci) oraz wzywanie pomocy SOS, nawet do 50 mil morskich od brzegu.

Zegarek posiada wytrzymałą tytanową kopertę, szafirowe szkło chroniące wyświetlacz AMOLED 1,4 cala i imponującą baterię działającą do 15 dni, co czyni go idealnym narzędziem do pracy w trudnych warunkach.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o żeglarzach, oferując specjalny "tryb łodzi" z szybkim dostępem do aplikacji nawigacyjnych i możliwością zdalnego sterowania systemami pokładowymi.

Garmin quatix 8 Pro to wszechstronny smartwatch z funkcjami monitorowania zdrowia, ponad 100 trybami aktywności i płatnościami Garmin Pay, dostępny w cenie około 5600 zł.

Co potrafi smartwatch Garmin quatix 8 Pro, który nie potrzebuje telefonu?

Wyobraź sobie, że jesteś na otwartym morzu, daleko od brzegu, a Twój telefon traci zasięg. Właśnie na takie sytuacje Garmin przygotował swoje najnowsze urządzenie. To smartwatch, który nie jest tylko dodatkiem do smartfona, ale w pełni samodzielnym narzędziem do komunikacji. Główną nowością w Garmin quatix 8 Pro jest technologia inReach, która zapewnia dwukierunkową łączność satelitarną i komórkową bez konieczności parowania zegarka z telefonem. Mówiąc prościej: możesz z niego dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i wzywać pomoc, nawet gdy jesteś poza zasięgiem jakiejkolwiek sieci komórkowej.

Zegarek zamknięto w solidnej, tytanowej kopercie o średnicy 47 mm, a jego jasny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,4 cala chroni odporne na zarysowania szafirowe szkło. To sprzęt stworzony do pracy w trudnych warunkach, co podkreśla nie tylko jego wytrzymałość, ale i długi czas pracy na baterii, sięgający 15 dni w trybie smartwatcha.

Jak działa łączność satelitarna w zegarku Garmin?

Sercem niezależności nowego zegarka jest wspomniana technologia inReach. Dzięki niej nowy smartwatch z łącznością satelitarną pozwala wysyłać wiadomości, raporty o lokalizacji, a nawet prowadzić rozmowy głosowe bez dostępu do sieci komórkowej w telefonie. To rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas wypraw daleko od lądu, nawet do 50 mil morskich od brzegu. Użytkownik może na bieżąco informować bliskich o swoim położeniu albo po prostu pozostać w kontakcie.

Najważniejszą funkcją jest jednak możliwość wezwania pomocy. W sytuacji awaryjnej wystarczy użyć funkcji SOS, aby wysłać sygnał alarmowy do całodobowego centrum koordynacyjnego Garmin Response℠. To zespół specjalistów, który ma na koncie obsługę ponad 1200 akcji ratunkowych na wodzie. „Dzięki łączności satelitarnej i LTE na nadgarstku żeglarze mogą czuć się spokojniej, wiedząc, że mogą pozostawać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi lub uzyskać pomoc w razie potrzeby” – wyjaśnia Susan Lyman, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Garmin.

Stworzony dla żeglarzy. Co to jest tryb łodzi?

Garmin quatix 8 Pro to nie jest zwykły zegarek z dodaną funkcją dzwonienia. To narzędzie zaprojektowane od podstaw z myślą o ludziach morza. Kluczowym ułatwieniem jest udoskonalony „tryb łodzi”. Po jego włączeniu na tarczy zegarka pojawiają się najważniejsze aplikacje żeglarskie, dając szybki dostęp do danych nawigacyjnych czy sterowania autopilotem. Kiedy schodzisz na ląd, tryb można wyłączyć, a zegarek wraca do swoich codziennych funkcji.

To jednak dopiero początek. Zegarek pozwala na zdalne sterowanie kluczowymi systemami na pokładzie. Z jego poziomu można między innymi:

wydawać komendy głosowe do obsługi map i plotera,

sterować systemami rozrywki i oświetleniem,

obsługiwać silniki trollingowe z serii Force.

To sprawia, że zegarek staje się podręcznym centrum dowodzenia na nadgarstku.

Cena i dostępność. Ile kosztuje Garmin quatix 8 Pro?

Garmin quatix 8 Pro to urządzenie z najwyższej półki, co widać zarówno po jego możliwościach, jak i cenie. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1299,99 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę około 5600 zł. Zegarek jest już dostępny w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta.

Warto jednak pamiętać, że poza zaawansowanymi funkcjami morskimi i łącznością satelitarną, jest to też w pełni funkcjonalny smartwatch do codziennego użytku. Oferuje całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, śledzi ponad 100 różnych aktywności (w tym wakesurfing czy narciarstwo wodne), a także obsługuje płatności zbliżeniowe Garmin Pay. To wszystko sprawia, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na rynku, choć jego cena jasno wskazuje, że skierowano je do bardzo konkretnego i wymagającego odbiorcy.

Ukradli bajecznie drogiego smartwatcha i zniknęli! Rozpoznajesz ich?