Uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości. Nawet 2500 zł mandatu

Na autostradzie A8 we Wrocławiu uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości (OPP).

System OPP obejmuje 8-kilometrowy odcinek między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości waha się od 50 zł do 2500 zł, a w przypadku recydywy stawki mogą być podwojone.

Na Dolnym Śląsku działają już trzy inne odcinki z odcinkowym pomiarem prędkości.

Rusza odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A8

Na Dolnym Śląsku pojawił się czwarty odcinkowy pomiar prędkości. Jak poinformował wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nowy system został zainstalowany na autostradzie A8, wchodzącej w skład Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) i dotyczy 8-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ. System działa w obu kierunkach. Za jego funkcjonowanie odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), podlegające Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Obecnie trwa faza testowa, podczas której kamery rejestrują przejazdy, ale nie wystawiają jeszcze mandatów. Jak twierdzi rzecznik prasowy GITD, Wojciech Król w rozmowie z tuwroclaw.pl, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system zostanie uruchomiony w przyszłym tygodnu.

GITD zapowiada, że to nie koniec walki z piratami drogowymi. Wkrótce nadzorem zostanie objęty kolejny odcinek autostrady A4, między węzłami Krzyżowa i Krzywa.

Ile wyniesie mandat za przekroczenie prędkości?

Przy odcinkowym odcinku prędkości, system rejestruje średnią prędkość na danym odcinku, co oznacza, że nawet krótkotrwałe przekroczenie limitu może skutkować mandatem. Strefy pomiaru prędkości są wyraźnie oznakowane, a żółte kamery GITD ustawiane w miejscach, gdzie nadmierna prędkość stwarza największe zagrożenie, po konsultacji z GDDKiA i policją.

Za przekroczenie prędkości w strefie objętej odcinkowym pomiarem prędkości grożą takie same mandaty, jak na każdym innym odcinku drogi. Wysokość kar zależy od stopnia przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

W 2025 roku stawki mandatów za przekroczenie prędkości wahają się od 50 zł do 2500 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kwoty:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: 50 zł i 1 punkt karny

50 zł i 1 punkt karny Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h: 100 zł i 2 punkty karne

100 zł i 2 punkty karne Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne

200 zł i 3 punkty karne Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h: 300 zł i 5 punktów karnych

300 zł i 5 punktów karnych Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h: 400 zł i 7 punktów karnych

400 zł i 7 punktów karnych Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h: 800 zł i 9 punktów karnych

800 zł i 9 punktów karnych Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h: 1000 zł i 11 punktów karnych

1000 zł i 11 punktów karnych Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h: 1500 zł i 13 punktów karnych

1500 zł i 13 punktów karnych Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h: 2000 zł i 14 punktów karnych

2000 zł i 14 punktów karnych Przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h: 2500 zł i 15 punktów karnych

Od przekroczenia prędkości powyżej 31 km/h, stawki mandatów mogą być podwojone w przypadku recydywy. Oznacza to, że jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat kierowca został już ukarany za przekroczenie prędkości, zapłaci dwukrotnie wyższą kwotę.

