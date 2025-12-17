Ustawa budżetowa w Senacie. Senatorzy czekają na ruch Sejmu ws. kryptowalut

Senat debatuje nad budżetem na 2026 rok, który zakłada wydatki na poziomie 918,9 mld zł i deficyt budżetowy w wysokości 271,7 mld zł.

Senatorowie zajmą się nowelizacją Kodeksu pracy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie wypłaty ekwiwalentu za urlop i komunikacji elektronicznej.

Izba rozpatrzy nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ma na celu ograniczenie możliwości nadużyć podczas walnych zgromadzeń.

Senat zajmie się ujednoliceniem zasad wyliczania powierzchni użytkowej mieszkań w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.

Grudniowe posiedzenie Senatu. Będą obrady

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że porządek obrad zostanie uzupełniony o ustawy, które zostaną uchwalone przez Sejm. Dotyczy to m.in. ustawy o rynku kryptoaktywów, nowelizacji ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z jej wykorzystania oraz nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Głosowania nad rozpatrzonymi punktami zaplanowano na piątek po godz. 15, a wznowienie obrad w czwartek o godz. 10.

Ustawa budżetowa na 2026 rok, która jest jednym z głównych punktów obrad, zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, z akcyzy – 103,3 mld zł, z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 80,4 mld zł, a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 32 mld zł. Zgodnie z ustawą, relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., co oznacza, że pozostanie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Senat będzie obradował nad nowelizacją Kodeksu Pracy i ustawach dotyczących mieszkań

Senatorowie zajmą się także nowelizacją Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zakłada ona, że termin wypłaty ekwiwalentu za urlop będzie powiązany z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Regulacje umożliwią również elektroniczne załatwianie spraw między pracownikiem a pracodawcą.

W porządku obrad Senatu jest też nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ogranicza katalog osób mogących pełnić rolę pełnomocników zastępujących członka spółdzielni mieszkaniowej podczas walnego zgromadzenia. Będą mogli być to inni członkowie tej samej spółdzielni mieszkaniowej, osoby bliskie, oraz adwokaci i radcy prawni. Ma to zapobiegać przypadkom, kiedy w walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych w charakterze pełnomocnika członka spółdzielni mieszkaniowej uczestniczą osoby, które uzyskały pełnomocnictwa w wyniku błędu lub podstępu.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która jednoznacznie wskazuje, że powierzchnię użytkową mieszkania, lokalu użytkowego albo domu jednorodzinnego deweloper ma wyliczać zgodnie z treścią odpowiedniej Polskiej Normy.

Senat rozpatrzy także nowelę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która umożliwi samorządom określanie zasad umów urbanistycznych zawieranych w związku ze sporządzeniem zintegrowanych planów inwestycyjnych ZPI. ZPI jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzoną na wniosek inwestora. Obowiązkowym elementem ZPI jest umowa urbanistyczna, w ramach której inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniającej, np. drogi publicznej, przedszkola czy szkoły. Może też zobowiązać się do innych świadczeń na rzecz gminy, np. pokrycia kosztów uchwalenia ZPI, czy zapłaty odszkodowań.

W Senacie ustawy o komunikacji elektronicznej z ubezpieczycielami, oraz zmiany w funkcjonowaniu administracji rządowej

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy Kodeks cywilny, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma umożliwić ubezpieczycielom komunikację elektroniczną z klientami. Zgodnie z nowelą, informacje będą mogły być przesyłane w postaci elektronicznej, np. e-mailem za uprzednią zgodą klienta.

W porządku obrad znalazła się też nowelizacja niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Zmiany określają podmioty mogące wykonywać zadania w zakresie równego traktowania i polityki senioralnej. Regulacje mają też umożliwić premierowi pozyskiwanie informacji dotyczących wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w spółkach.

Izba zajmie się również ustawą o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, a Republiką Singapuru, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

