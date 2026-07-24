Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek AI w Polsce. Co się zmieni?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-24 16:42

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o AI. Sztuczna inteligencja w Polsce wchodzi w nową erę regulacji. Powstanie specjalna Komisja, która będzie mogła kontrolować firmy i nakładać kary. To wdrożenie unijnych przepisów znanych jako AI Act, które mają uporządkować rynek.

Uśmiechnięty prezydent Karol Nawrocki pokazuje gest kciuka w górę. O nowej ustawie o AI przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji w Polsce, tworząc Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) jako główny organ nadzoru.
  • KRiBSI będzie odpowiedzialna za egzekwowanie unijnego AI Act, kontrolowanie firm, wydawanie zezwoleń dla systemów wysokiego ryzyka oraz rozpatrywanie indywidualnych skarg na działanie AI.
  • Ustawa ma na celu uporządkowanie nadzoru nad AI, wspieranie innowacji i rozwoju gospodarczego, jednocześnie chroniąc przed zagrożeniami takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości.
  • W ramach nowych regulacji powstaną tzw. piaskownice regulacyjne do testowania innowacji AI (pierwsza do 2 sierpnia br.), a pełne wdrożenie unijnego AI Act w Polsce nastąpi do 2027 roku.

Polska ma nową ustawę o AI. Co to oznacza dla firm i obywateli?

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, która wprowadza w Polsce szczegółowe zasady dotyczące sztucznej inteligencji. To odpowiedź na unijny AI Act i próba zapanowania nad technologią, która rozwija się w błyskawicznym tempie. Z jednej strony ma ona ogromny potencjał, ale z drugiej niesie ze sobą realne zagrożenia, takie jak kradzież tożsamości, deepfake’i czy manipulacje.

Jak wyjaśnił prezydent Karol Nawrocki, celem jest znalezienie złotego środka. – Polska nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem. Trzeba wspierać innowacje, ale technologia zawsze musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii – podkreślił. To historyczny moment, bo sztuczna inteligencja w Polsce po raz pierwszy zyskuje tak kompleksowe ramy prawne. Dla zwykłych obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg. Dla firm – nowe obowiązki i konieczność dostosowania się do przepisów.

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Nadchodzi nowy nadzór. Czym będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji?

Sercem nowej regulacji jest powołanie specjalnego organu – Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To właśnie do niej trafią uprawnienia, które mają zapewnić, że technologia nie będzie nadużywana. Komisja będzie mogła wszczynać kontrole w firmach, by sprawdzić, czy ich systemy AI są zgodne z prawem.

Nowa ustawa o AI daje Komisji bardzo szerokie uprawnienia, od kontroli po możliwość wycofania produktu z rynku. W jej kompetencjach znajdzie się też wydawanie zezwoleń dla systemów AI tzw. wysokiego ryzyka (używanych np. w rekrutacji czy infrastrukturze krytycznej) oraz nakładanie kar finansowych. W skład KRiBSI wejdą nie tylko przewodniczący i jego zastępcy, ale też szefowie kluczowych urzędów, jak prezes UOKiK czy prezes UKE. Ma to zapewnić kompleksowe i skuteczne działanie nowego nadzoru. Komisja ma również tworzyć tzw. piaskownice regulacyjne, które pozwalają firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Pierwsza ma powstać do 2 sierpnia.

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KAROL NAWROCKI