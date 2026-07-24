Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji w Polsce, tworząc Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) jako główny organ nadzoru.

KRiBSI będzie odpowiedzialna za egzekwowanie unijnego AI Act, kontrolowanie firm, wydawanie zezwoleń dla systemów wysokiego ryzyka oraz rozpatrywanie indywidualnych skarg na działanie AI.

Ustawa ma na celu uporządkowanie nadzoru nad AI, wspieranie innowacji i rozwoju gospodarczego, jednocześnie chroniąc przed zagrożeniami takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości.

W ramach nowych regulacji powstaną tzw. piaskownice regulacyjne do testowania innowacji AI (pierwsza do 2 sierpnia br.), a pełne wdrożenie unijnego AI Act w Polsce nastąpi do 2027 roku.

Polska ma nową ustawę o AI. Co to oznacza dla firm i obywateli?

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, która wprowadza w Polsce szczegółowe zasady dotyczące sztucznej inteligencji. To odpowiedź na unijny AI Act i próba zapanowania nad technologią, która rozwija się w błyskawicznym tempie. Z jednej strony ma ona ogromny potencjał, ale z drugiej niesie ze sobą realne zagrożenia, takie jak kradzież tożsamości, deepfake’i czy manipulacje.

Jak wyjaśnił prezydent Karol Nawrocki, celem jest znalezienie złotego środka. – Polska nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem. Trzeba wspierać innowacje, ale technologia zawsze musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii – podkreślił. To historyczny moment, bo sztuczna inteligencja w Polsce po raz pierwszy zyskuje tak kompleksowe ramy prawne. Dla zwykłych obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg. Dla firm – nowe obowiązki i konieczność dostosowania się do przepisów.

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Nadchodzi nowy nadzór. Czym będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji?

Sercem nowej regulacji jest powołanie specjalnego organu – Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To właśnie do niej trafią uprawnienia, które mają zapewnić, że technologia nie będzie nadużywana. Komisja będzie mogła wszczynać kontrole w firmach, by sprawdzić, czy ich systemy AI są zgodne z prawem.

Nowa ustawa o AI daje Komisji bardzo szerokie uprawnienia, od kontroli po możliwość wycofania produktu z rynku. W jej kompetencjach znajdzie się też wydawanie zezwoleń dla systemów AI tzw. wysokiego ryzyka (używanych np. w rekrutacji czy infrastrukturze krytycznej) oraz nakładanie kar finansowych. W skład KRiBSI wejdą nie tylko przewodniczący i jego zastępcy, ale też szefowie kluczowych urzędów, jak prezes UOKiK czy prezes UKE. Ma to zapewnić kompleksowe i skuteczne działanie nowego nadzoru. Komisja ma również tworzyć tzw. piaskownice regulacyjne, które pozwalają firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Pierwsza ma powstać do 2 sierpnia.

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