Boom AI nad Wisłą

Polacy coraz śmielej stawiają na sztuczną inteligencję. Firm związanych z AI przybywa w błyskawicznym tempie, a eksperci mówią już o jednej z największych biznesowych rewolucji ostatnich lat.

Dane pokazują, że przedsiębiorcy nie chcą przegapić szansy, jaką daje rozwój nowoczesnych technologii.

AI rośnie jak na drożdżach

Jak wynika z danych Dun & Bradstreet przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, w Polsce działa już ponad 232 tys. firm informatycznych. Tylko w pierwszym półroczu ich liczba zwiększyła się o ponad 7,5 tys. Co najbardziej zaskakuje? Ponad 6 tys. nowych podmiotów to firmy związane właśnie ze sztuczną inteligencją.

Oznacza to, że obecnie działa już ponad 19 tys. przedsiębiorstw zajmujących się AI. Innymi słowy – co dwunasta firma z sektora IT w Polsce jest związana z tą technologią.

Kilkadziesiąt nowych firm każdego dnia

Skala wzrostu robi ogromne wrażenie. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy liczba biznesów związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o prawie połowę. Średnio każdego dnia na rynku pojawiały się aż 34 nowe firmy wykorzystujące lub rozwijające rozwiązania AI.

Eksperci podkreślają, że boom nie ogranicza się tylko do największych graczy. Sporą część rynku tworzą jednoosobowe działalności gospodarcze, które próbują wykorzystać ogromne zainteresowanie nową technologią.

AI daje pracę i wysokie zarobki

Rozwój sztucznej inteligencji napędza również rynek pracy. Firmy szukają specjalistów od uczenia maszynowego, automatyzacji, robotyzacji czy analizy danych.

Według danych portalu Justjoin.it liczba ofert pracy w branży IT wzrosła w pierwszym półroczu aż o 86 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jeszcze szybciej rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od AI i machine learningu. W tych specjalizacjach liczba ofert zwiększyła się o imponujące 129 proc.

Nie tylko Warszawa korzysta z boomu

Choć stolica pozostaje technologicznym centrum kraju, sztuczna inteligencja coraz mocniej rozwija się także w innych regionach Polski. Coraz więcej ofert pracy i nowych firm pojawia się w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu oraz Poznaniu.

To pokazuje, że rewolucja AI nie jest już domeną kilku największych miast. Nowoczesne technologie stają się motorem rozwoju biznesu w całym kraju, a Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność na europejskiej mapie sztucznej inteligencji.

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