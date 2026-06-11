Koniec wolnej amerykanki z AI

To jedna z najważniejszych ustaw technologicznych ostatnich lat. Sejm przyjął przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, które mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji. Za ustawą zagłosowało aż 421 posłów. Przeciw było zaledwie trzech.

Sztuczna inteligencja pod specjalnym nadzorem

Nowe przepisy mają uporządkować szybko rozwijający się rynek sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to, że firmy tworzące lub wykorzystujące systemy AI będą musiały liczyć się z większą kontrolą.

Najważniejszą zmianą będzie powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To właśnie ten organ będzie pilnował przestrzegania przepisów dotyczących AI w Polsce.

Będą kontrole, kary i zakazy

Nowa komisja otrzyma bardzo szerokie uprawnienia. Będzie mogła przeprowadzać kontrole w przedsiębiorstwach, sprawdzać wykorzystywane technologie i oceniać, czy są zgodne z unijnymi regulacjami.

Na tym jednak nie koniec. Komisja będzie mogła nakładać kary, wydawać ostrzeżenia, a w skrajnych przypadkach nawet wycofywać z rynku systemy sztucznej inteligencji, które nie spełniają wymagań prawa.

Niektóre systemy będą pod szczególną obserwacją

Szczególna uwaga ma zostać poświęcona systemom wysokiego ryzyka. Chodzi między innymi o rozwiązania wykorzystywane w szkołach, przy zatrudnianiu pracowników, zarządzaniu migracją czy w infrastrukturze krytycznej.

To właśnie dla takich technologii komisja będzie mogła wydawać specjalne zgody na funkcjonowanie.

Firmy dostaną specjalne „piaskownice”

W ustawie przewidziano także stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych. To miejsca, w których przedsiębiorcy będą mogli testować nowe rozwiązania AI w kontrolowanych warunkach i pod nadzorem ekspertów.

Pierwsza taka piaskownica ma powstać już do 2 sierpnia tego roku.

Kto zasiądzie w nowej komisji?

Na czele komisji stanie przewodniczący wybierany przez Sejm za zgodą Senatu. W jej skład wejdą również przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, w tym UOKiK, UKE, KNF oraz KRRiT.

Przy komisji działać będzie także Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, która ma doradzać w najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem nowych technologii.

Nie wszyscy będą objęci nowymi przepisami

Ustawa przewiduje wyjątki. Regulacje nie obejmą działań związanych z bezpieczeństwem narodowym prowadzonych przez służby specjalne. Przepisów nie będą musiały również stosować osoby korzystające z AI wyłącznie prywatnie, na własny użytek i poza działalnością gospodarczą.

To dopiero początek zmian

Nowe przepisy są częścią wdrażania unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji. Część regulacji obowiązuje już od 2025 roku, ale pełne wdrożenie europejskich zasad nastąpi w 2027 roku.

Dla firm oznacza to konieczność przygotowania się na nowe obowiązki. Dla użytkowników większą kontrolę nad technologiami, które coraz częściej podejmują decyzje wpływające na nasze życie.

Sztuczna Inteligencja a prawo?