Zawsze upewnij się, że adres sklepu internetowego zaczyna się od „https://” i ma ikonę kłódki, co gwarantuje szyfrowanie połączenia i ochronę Twoich danych.

Wiarygodny sklep podaje pełne dane kontaktowe oraz dane rejestrowe firmy, a pozytywne opinie innych klientów potwierdzają jego rzetelność.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności i zawsze używaj silnych, unikalnych haseł.

Bądź ostrożny wobec podejrzanych linków w wiadomościach oraz ofert „zbyt pięknych, by były prawdziwe”, gdyż mogą to być próby oszustwa lub sprzedaży podróbek.

Jak rozpoznać bezpieczny sklep internetowy?

Dzięki sklepom internetowym możemy szybko porównywać ceny, korzystać z promocji i kupować produkty bez wychodzenia z domu. Trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że nie każda „okazja” jest rzeczywiście okazją. Warto też pamiętać, że oszczędzanie pieniędzy podczas zakupów online wymaga nie tylko rozsądnego planowania wydatków, ale także zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Cyberprzestępcy stale szukają nowych sposobów na wyłudzenie danych i pieniędzy.

Przed dokonaniem zakupu warto poświęcić chwilę na sprawdzenie wiarygodności sprzedawcy. Pierwszym sygnałem bezpieczeństwa jest adres strony internetowej. Powinien zaczynać się od „https://”, a obok adresu powinna znajdować się ikona kłódki. Oznacza to, że połączenie jest szyfrowane, a przesyłane dane są odpowiednio chronione.

Równie ważne są dane kontaktowe sklepu. Wiarygodny sprzedawca podaje adres firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz dane rejestrowe. Jeśli takich informacji brakuje, warto zachować szczególną ostrożność.

Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie opinii innych klientów. Niezależne portale z recenzjami czy fora internetowe często pozwalają szybko zweryfikować, czy sklep realizuje zamówienia terminowo i uczciwie podchodzi do reklamacji.

Bezpieczne płatności – podstawa udanych zakupów

Podczas zakupów online ogromne znaczenie ma wybór odpowiedniej metody płatności. Najbezpieczniejsze są systemy płatności elektronicznych, takie jak PayU, Przelewy24, Tpay czy BLIK. Dzięki nim klient jest przekierowywany bezpośrednio do swojego banku, gdzie samodzielnie autoryzuje transakcję.

Bezpiecznym rozwiązaniem jest również płatność kartą wyposażoną w usługę 3D Secure. W takim przypadku każda transakcja wymaga dodatkowego potwierdzenia, najczęściej kodem SMS lub w aplikacji mobilnej banku.

Wiele osób wybiera także płatność za pobraniem. Choć nie zawsze jest ona najwygodniejsza, pozwala zapłacić dopiero przy odbiorze przesyłki. To dobre rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z danego sklepu po raz pierwszy.

Niezależnie od wybranej metody warto regularnie sprawdzać historię operacji na koncie bankowym. Dzięki temu można szybko zauważyć podejrzane transakcje i natychmiast zgłosić je do banku.

Chroń swoje dane osobowe

Każdy zakup internetowy wiąże się z podaniem podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres dostawy czy numer telefonu. Dlatego należy korzystać wyłącznie z zaufanych sklepów i uważnie czytać politykę prywatności.

Warto pamiętać, że sprzedawca powinien zbierać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Jeśli sklep wymaga informacji, które nie mają związku z zakupem, może to być sygnał ostrzegawczy.

Bardzo ważne jest także stosowanie silnych haseł. Dobre hasło powinno zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie należy używać tego samego hasła w różnych serwisach internetowych. Dodatkową ochronę zapewnia uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli potwierdzanie logowania za pomocą kodu SMS lub aplikacji.

Uważaj na oszustów

Jednym z najczęstszych zagrożeń w sieci jest phishing, czyli wyłudzanie danych. Oszuści wysyłają wiadomości e-mail lub SMS podszywające się pod banki, firmy kurierskie czy znane sklepy internetowe. Informują o konieczności dopłaty do przesyłki, aktualizacji danych lub odblokowania konta.

Najważniejsza zasada brzmi: nie klikaj w podejrzane linki. Zamiast tego samodzielnie wpisz adres strony internetowej w przeglądarce. Zawsze sprawdzaj również adres nadawcy wiadomości. Często różni się on od prawdziwego tylko jednym znakiem.

Ostrożność należy zachować także wobec niezwykle atrakcyjnych ofert. Jeśli markowy produkt kosztuje kilka razy mniej niż w innych sklepach, warto zastanowić się, czy oferta jest wiarygodna. Zbyt niska cena często okazuje się próbą oszustwa lub sprzedaży podróbek.

Co zrobić, gdy pojawi się problem?

Nawet najbardziej ostrożny konsument może spotkać się z problemami podczas zakupów internetowych. Jeśli towar nie dotrze lub będzie uszkodzony, należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą i zachować całą dokumentację dotyczącą zamówienia. Kupując przez internet, mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny. W przypadku wad produktu możemy skorzystać z reklamacji.

Jeśli mimo ostrożności padłaś ofiarą oszustwa, działaj szybko. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem, aby spróbować zablokować płatność (tzw. chargeback w przypadku płatności kartą) lub zgłosić nieautoryzowaną transakcję. Następnie zgłoś sprawę na policję lub do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Możesz również skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów w swoim mieście lub powiecie – to bezpłatna pomoc prawna.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK