Polacy nie umieją odpoczywać. Nawet na wakacjach sprawdzają służbowe maile

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-08-01 9:40

W teorii urlop ma być czasem odpoczynku. W praktyce wielu Polaków nawet na plaży czy w górach nie potrafi zapomnieć o pracy. Co gorsza, ponad połowa pracowników przyznaje, że samo wzięcie wolnego wywołuje u nich stres lub wyrzuty sumienia. Najnowsze badanie pokazuje, że prawdziwy wypoczynek dla wielu pozostaje tylko marzeniem.

Mężczyzna w krawacie i z laptopem siedzi pod parasolem na plaży. O pracy na urlopie przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Just Dance/ Shutterstock

Urlop z telefonem w ręku. Polacy nie potrafią odciąć się od pracy

Wakacje to najlepszy moment, by zapomnieć o obowiązkach i naładować baterie. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Z badania „Czy Polacy pracują na urlopie?” przygotowanego przez InterviewMe wynika, że aż 60 proc. pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od pracy podczas urlopu.

Tylko 40 proc. badanych deklaruje, że na wakacjach nie zagląda do służbowej skrzynki i nie odbiera telefonów z firmy. Reszta wciąż pozostaje w gotowości. Aż 46 proc. z nas od czasu do czasu sprawdza maile lub myśli o obowiązkach, 10 proc. regularnie kontroluje, co dzieje się w pracy, a 4 proc. wykonuje służbowe zadania nawet w trakcie urlopu.

Deklarują równowagę, ale rzeczywistość wygląda inaczej

Co ciekawe, większość Polaków uważa, że dobrze radzi sobie z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Aż 85 proc. badanych ocenia swój work-life balance pozytywnie. 37 proc. twierdzi, że bez problemu oddziela pracę od życia prywatnego, a kolejne 48 proc. zazwyczaj sobie z tym radzi.

Jednak gdy przychodzi czas urlopu, teoria zderza się z rzeczywistością. Dla wielu osób nawet kilka dni wolnego nie oznacza prawdziwego odpoczynku.

Największy strach? Co będzie po powrocie

Dlaczego tak trudno zapomnieć o pracy? Najczęściej winna jest organizacja obowiązków w firmie. Najwięcej ankietowanych obawia się, że po powrocie będzie czekała na nich góra zaległości. Tak odpowiedziało 35 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znalazły się: zbyt duża liczba obowiązków (20 proc.), poczucie odpowiedzialności za klientów, zespół lub projekty (20 proc.), presja ze strony przełożonych i współpracowników (18 proc.) oraz to, że nie ma osoby, która mogłaby przejąć obowiązki podczas nieobecności (18 proc.).

Nawet urlop wywołuje stres

Wyniki badania pokazują jeszcze jeden niepokojący trend. Aż 55 proc. pracowników przyznaje, że odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem urlopu. Tylko 26 proc. ankietowanych deklaruje, że bez żadnych problemów potrafi całkowicie odciąć się od pracy podczas wakacji.

Eksperci zwracają uwagę, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa nie tylko na pracownikach, ale także na pracodawcach. Firmy powinny tak organizować pracę, aby osoba korzystająca z urlopu mogła naprawdę odpocząć, bez konieczności odbierania telefonów czy zaglądania do służbowej skrzynki. Dopiero wtedy urlop spełni swoją podstawową rolę, czyli pozwoli zregenerować siły i wrócić do pracy z nową energią.

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