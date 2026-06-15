Nowy hit na rynku pracy. Polacy wolą to niż dodatkowy urlop

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-15 7:00

Praca z domu już nikogo nie zachwyca. Polacy chcą czegoś więcej. Najnowsze badanie pokazuje, że możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie staje się jednym z najbardziej pożądanych benefitów. Co więcej, aż 69 proc. pracowników wolałoby taki przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Firmy, które nie nadążą za tym trendem, mogą mieć problem ze znalezieniem chętnych do pracy.

Waga z monetami na szali po lewej i klockami z napisem Work-Life Balance po prawej, symbolizująca dylemat wyboru między pieniędzmi a równowagą życia zawodowego i prywatnego, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Waga z monetami na szali po lewej i klockami z napisem "Work-Life Balance" po prawej, symbolizująca dylemat wyboru między pieniędzmi a równowagą życia zawodowego i prywatnego, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wybór miejsca pracy ma znaczenie

Praca z plaży, gór albo mazurskiego jeziora? Jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak marzenie. Dziś dla wielu Polaków możliwość wyboru miejsca pracy staje się jednym z najważniejszych warunków przy wyborze pracodawcy.

Coraz większą popularność zdobywa tzw. workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem.

Wolą workation niż dodatkowy urlop

Z badania przeprowadzonego przez InterviewMe wynika, że aż 82 proc. Polaków zwraca uwagę na możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie podczas wyboru pracodawcy. Dla niemal połowy ankietowanych byłby to jeden z kluczowych argumentów przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Jeszcze bardziej zaskakuje inny wynik. Aż 69 proc. badanych przyznaje, że wybrałoby workation zamiast dodatkowych dni urlopu. To pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do pracy i odpoczynku.

Laptop zamiast leżaka?

Jeszcze niedawno praca kojarzyła się z biurem, a wakacje z całkowitym odcięciem od obowiązków. Dziś granice coraz bardziej się zacierają. Wielu pracowników chce podróżować, poznawać nowe miejsca i jednocześnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób liczy się przede wszystkim swoboda i możliwość samodzielnego decydowania o swoim stylu życia.

Nie Bali, nie Malediwy. Polacy wybierają naturę

Choć w mediach społecznościowych workation często wygląda jak praca z laptopem pod palmą, rzeczywistość jest znacznie bardziej przyziemna.

Najwięcej osób wybiera polskie góry, jeziora i spokojne wiejskie okolice. Taką odpowiedź wskazało 36 proc. respondentów. Dopiero później pojawiają się zagraniczne miasta oraz egzotyczne kierunki z widokiem na ocean.

Tokio najlepsze dla cyfrowych nomadów

Jeśli ktoś marzy o pracy z drugiego końca świata, eksperci wskazują konkretne kierunki. W rankingu najbardziej przyjaznych miast dla pracy zdalnej zwyciężyło Tokio. Tuż za nim znalazły się Rio de Janeiro i Budapeszt.

W czołówce znalazły się także Barcelona, Lizbona, Rzym, Paryż i Seul. O pozycji tych miast decydują m.in. szybki internet, dobra infrastruktura oraz wysoka jakość życia.

Dlaczego Polacy chcą pracować z wyjazdu?

Najczęściej wskazywane powody są bardzo konkretne. Aż 46 proc. badanych chce po prostu wyrwać się z codziennej rutyny. Tyle samo osób ceni możliwość podróżowania bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Dla wielu pracowników liczy się także poprawa samopoczucia, większa niezależność i lepsze połączenie życia zawodowego z prywatnym.

Firmy muszą się dostosować

Eksperci nie mają wątpliwości. Elastyczność staje się jednym z najważniejszych argumentów w walce o pracowników. Coraz więcej kandydatów zwraca uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale także na to, skąd mogą wykonywać swoje obowiązki.

Pracodawcy, którzy pozwolą pracownikom pracować z górskiej chaty, nadmorskiego apartamentu czy zagranicznej metropolii, mogą zyskać przewagę nad konkurencją.

Bo dziś dla wielu osób idealna praca to już nie tylko dobra pensja. To także wolność wyboru miejsca, z którego można ją wykonywać.

Polecany artykuł:

Kiedyś wyjeżdżaliśmy na Wyspy. Dziś to Anglicy wybierają Polskę
Maurycy Popiel odpowiedział Dodzie: "To nie szczęście, a praca!"
QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Pytanie 1 z 16
Którego amerykański pisarz jest na tym zdjęciu?
QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIEJSCE
PRACA
BENEFITY
PRACA ZDALNA