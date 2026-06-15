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Wybór miejsca pracy ma znaczenie
Praca z plaży, gór albo mazurskiego jeziora? Jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak marzenie. Dziś dla wielu Polaków możliwość wyboru miejsca pracy staje się jednym z najważniejszych warunków przy wyborze pracodawcy.
Coraz większą popularność zdobywa tzw. workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem.
Wolą workation niż dodatkowy urlop
Z badania przeprowadzonego przez InterviewMe wynika, że aż 82 proc. Polaków zwraca uwagę na możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie podczas wyboru pracodawcy. Dla niemal połowy ankietowanych byłby to jeden z kluczowych argumentów przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.
Jeszcze bardziej zaskakuje inny wynik. Aż 69 proc. badanych przyznaje, że wybrałoby workation zamiast dodatkowych dni urlopu. To pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do pracy i odpoczynku.
Laptop zamiast leżaka?
Jeszcze niedawno praca kojarzyła się z biurem, a wakacje z całkowitym odcięciem od obowiązków. Dziś granice coraz bardziej się zacierają. Wielu pracowników chce podróżować, poznawać nowe miejsca i jednocześnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.
Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób liczy się przede wszystkim swoboda i możliwość samodzielnego decydowania o swoim stylu życia.
Nie Bali, nie Malediwy. Polacy wybierają naturę
Choć w mediach społecznościowych workation często wygląda jak praca z laptopem pod palmą, rzeczywistość jest znacznie bardziej przyziemna.
Najwięcej osób wybiera polskie góry, jeziora i spokojne wiejskie okolice. Taką odpowiedź wskazało 36 proc. respondentów. Dopiero później pojawiają się zagraniczne miasta oraz egzotyczne kierunki z widokiem na ocean.
Tokio najlepsze dla cyfrowych nomadów
Jeśli ktoś marzy o pracy z drugiego końca świata, eksperci wskazują konkretne kierunki. W rankingu najbardziej przyjaznych miast dla pracy zdalnej zwyciężyło Tokio. Tuż za nim znalazły się Rio de Janeiro i Budapeszt.
W czołówce znalazły się także Barcelona, Lizbona, Rzym, Paryż i Seul. O pozycji tych miast decydują m.in. szybki internet, dobra infrastruktura oraz wysoka jakość życia.
Dlaczego Polacy chcą pracować z wyjazdu?
Najczęściej wskazywane powody są bardzo konkretne. Aż 46 proc. badanych chce po prostu wyrwać się z codziennej rutyny. Tyle samo osób ceni możliwość podróżowania bez konieczności wykorzystywania urlopu.
Dla wielu pracowników liczy się także poprawa samopoczucia, większa niezależność i lepsze połączenie życia zawodowego z prywatnym.
Firmy muszą się dostosować
Eksperci nie mają wątpliwości. Elastyczność staje się jednym z najważniejszych argumentów w walce o pracowników. Coraz więcej kandydatów zwraca uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale także na to, skąd mogą wykonywać swoje obowiązki.
Pracodawcy, którzy pozwolą pracownikom pracować z górskiej chaty, nadmorskiego apartamentu czy zagranicznej metropolii, mogą zyskać przewagę nad konkurencją.
Bo dziś dla wielu osób idealna praca to już nie tylko dobra pensja. To także wolność wyboru miejsca, z którego można ją wykonywać.
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