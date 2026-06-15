Wybór miejsca pracy ma znaczenie

Praca z plaży, gór albo mazurskiego jeziora? Jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak marzenie. Dziś dla wielu Polaków możliwość wyboru miejsca pracy staje się jednym z najważniejszych warunków przy wyborze pracodawcy.

Coraz większą popularność zdobywa tzw. workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem.

Wolą workation niż dodatkowy urlop

Z badania przeprowadzonego przez InterviewMe wynika, że aż 82 proc. Polaków zwraca uwagę na możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie podczas wyboru pracodawcy. Dla niemal połowy ankietowanych byłby to jeden z kluczowych argumentów przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Jeszcze bardziej zaskakuje inny wynik. Aż 69 proc. badanych przyznaje, że wybrałoby workation zamiast dodatkowych dni urlopu. To pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do pracy i odpoczynku.

Laptop zamiast leżaka?

Jeszcze niedawno praca kojarzyła się z biurem, a wakacje z całkowitym odcięciem od obowiązków. Dziś granice coraz bardziej się zacierają. Wielu pracowników chce podróżować, poznawać nowe miejsca i jednocześnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób liczy się przede wszystkim swoboda i możliwość samodzielnego decydowania o swoim stylu życia.

Nie Bali, nie Malediwy. Polacy wybierają naturę

Choć w mediach społecznościowych workation często wygląda jak praca z laptopem pod palmą, rzeczywistość jest znacznie bardziej przyziemna.

Najwięcej osób wybiera polskie góry, jeziora i spokojne wiejskie okolice. Taką odpowiedź wskazało 36 proc. respondentów. Dopiero później pojawiają się zagraniczne miasta oraz egzotyczne kierunki z widokiem na ocean.

Tokio najlepsze dla cyfrowych nomadów

Jeśli ktoś marzy o pracy z drugiego końca świata, eksperci wskazują konkretne kierunki. W rankingu najbardziej przyjaznych miast dla pracy zdalnej zwyciężyło Tokio. Tuż za nim znalazły się Rio de Janeiro i Budapeszt.

W czołówce znalazły się także Barcelona, Lizbona, Rzym, Paryż i Seul. O pozycji tych miast decydują m.in. szybki internet, dobra infrastruktura oraz wysoka jakość życia.

Dlaczego Polacy chcą pracować z wyjazdu?

Najczęściej wskazywane powody są bardzo konkretne. Aż 46 proc. badanych chce po prostu wyrwać się z codziennej rutyny. Tyle samo osób ceni możliwość podróżowania bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Dla wielu pracowników liczy się także poprawa samopoczucia, większa niezależność i lepsze połączenie życia zawodowego z prywatnym.

Firmy muszą się dostosować

Eksperci nie mają wątpliwości. Elastyczność staje się jednym z najważniejszych argumentów w walce o pracowników. Coraz więcej kandydatów zwraca uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale także na to, skąd mogą wykonywać swoje obowiązki.

Pracodawcy, którzy pozwolą pracownikom pracować z górskiej chaty, nadmorskiego apartamentu czy zagranicznej metropolii, mogą zyskać przewagę nad konkurencją.

Bo dziś dla wielu osób idealna praca to już nie tylko dobra pensja. To także wolność wyboru miejsca, z którego można ją wykonywać.

Maurycy Popiel odpowiedział Dodzie: "To nie szczęście, a praca!"