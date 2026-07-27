Gotówka pod lupą UE

Płacenie gotówką za drogie zakupy będzie coraz trudniejsze. Unia Europejska zatwierdziła przepisy, które wprowadzają wspólny limit płatności gotówkowych.

Zmiany mają pomóc w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ale dla wielu osób oznaczają zupełnie nowe zasady podczas zakupów.

Jest limit. Powyżej tej kwoty gotówka nie przejdzie

Nowe przepisy przewidują, że od 10 lipca 2027 roku nie będzie można zapłacić gotówką za transakcje przekraczające 10 tys. euro. W krajach, które nie posługują się euro, limit będzie przeliczany na walutę krajową.

Co ważne, państwa członkowskie będą mogły wprowadzić jeszcze niższy limit, ale nie będą mogły go podnieść.

Kupujesz za ponad 3 tys. euro? Pokaż dowód

To nie koniec zmian. Już przy transakcjach przekraczających 3 tys. euro w określonych przypadkach konieczna będzie weryfikacja tożsamości klienta.

Nowe obowiązki obejmą m.in. banki, instytucje finansowe, agencje nieruchomości, firmy zarządzające majątkiem, kasyna, handlarzy oraz sprzedawców dóbr luksusowych. Klient zapłaci gotówką, ale będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość.

Podobne zasady obejmą również rynek kryptowalut. Giełdy i operatorzy portfeli cyfrowych będą musieli identyfikować klientów już przy transakcjach od 1000 euro.

W Polsce część przepisów już obowiązuje

Dla wielu Polaków nowe regulacje nie będą całkowitą nowością. Już dziś przedsiębiorcy nie mogą regulować między sobą należności gotówką, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. W takich przypadkach obowiązkowy jest przelew.

Nowe unijne przepisy obejmą jednak całą Wspólnotę i wprowadzą jednolite zasady dla wszystkich państw.

Ruszyły testy cyfrowego euro

Równolegle z pracami nad nowymi przepisami Europejski Bank Centralny prowadzi testy cyfrowego euro. Do programu pilotażowego wybrano 36 banków i firm płatniczych, które przez najbliższe 12 miesięcy będą sprawdzać działanie nowego systemu.

Według EBC cyfrowe euro ma zwiększyć niezależność Europy od zagranicznych operatorów płatności i unowocześnić cały system rozliczeń.

Czy gotówka zniknie?

To pytanie pojawia się coraz częściej. Europejski Bank Centralny uspokaja jednak, że banknoty i monety nie znikną z obiegu.

Szefowa EBC Christine Lagarde zapewnia, że cyfrowe euro ma jedynie uzupełniać tradycyjną gotówkę, a nie ją zastąpić. Oznacza to, że także w przyszłości mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli płacić banknotami i monetami wszędzie tam, gdzie gotówka jest akceptowana.

Zmiany są jednak wyraźnym sygnałem, że płatności w Europie będą coraz bardziej cyfrowe, a obrót gotówką – zwłaszcza przy większych kwotach – znajdzie się pod coraz większą kontrolą.

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