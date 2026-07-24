Automatyczny zapis wraca. Kogo obejmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program oszczędzania na emeryturę. W praktyce obowiązuje jednak zasada automatycznego zapisu. Oznacza to, że każdy pracownik trafia do PPK, chyba że złoży deklarację rezygnacji.

Na tym jednak nie koniec. Przepisy przewidują tzw. autozapis, który odbywa się co cztery lata. Obejmuje on osoby, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w programie. Najbliższy autozapis nastąpi w 2027 roku i może dotyczyć nawet 5 mln pracowników.

Bez nowego oświadczenia pensja będzie niższa

Pracodawcy będą musieli do końca lutego 2027 roku poinformować pracowników o ponownym naliczaniu składek. Osoby, które nadal nie chcą uczestniczyć w PPK, będą miały czas do końca marca 2027 roku, aby ponownie złożyć deklarację rezygnacji.

Jeżeli tego nie zrobią, od 1 kwietnia 2027 roku z ich pensji znów będą potrącane składki na PPK. W praktyce oznacza to niższe wynagrodzenie wypłacane „na rękę”, choć pieniądze nie przepadają – trafiają na prywatny rachunek uczestnika programu.

Ile pieniędzy trafia do PPK?

Podstawowa składka finansowana przez pracownika wynosi 2 proc. wynagrodzenia brutto, a pracodawca dopłaca kolejne 1,5 proc. pensji. Obie strony mogą zadeklarować również wpłaty dodatkowe.

Do oszczędności dokłada się także państwo. Każdy uczestnik może otrzymać 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej, jeśli spełni ustawowe warunki.

Eksperci przypominają, że środki zgromadzone w PPK pozostają prywatną własnością uczestnika. Są inwestowane na rynku kapitałowym, podlegają dziedziczeniu i mogą zostać wypłacone po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Mimo to wiele osób rezygnuje z programu, bo woli otrzymywać wyższe wynagrodzenie co miesiąc.

Dlatego osoby, które nie chcą wracać do PPK, powinny pamiętać o jednym – sama wcześniejsza rezygnacja nie wystarczy. Bez ponownego złożenia deklaracji w 2027 roku składki zostaną wznowione automatycznie, a pensja netto będzie odpowiednio niższa.

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